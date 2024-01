Citroen C5X MAX plug-in hybrid 225 - francouzský křižník s famózním podvozkem

Úvod a ceny

Je to přesně rok, co jsme testovali tentýž model, ale v té době ještě pod kapotou pracoval benzínový čtyřválec 1.6 PureTech o výkonu 180 koní bez jakékoliv elektrifikace. Dnes už v nabídce bohužel není, takže pokud chcete čistě spalovací motor, budete muset překousnout tříválcovou 1.2 Puretech, která nabízí jen 131 koní. V nabídce jsou pak už jen dvě různě silné plug-in hybridní varianty a tím to končí.

Co se výbav týče, tak je to také trochu jiné, než rok zpět. Citroen kompletně přejmenoval výbavové stupně, takže zde máme základní verzi YOU, která s tříválcem a bez příplatků stojí 870 tisíc. Dále je zde PLUS, MAX a HYPNOS. Námi testovaný kousek je MAX se silnějším plug-in hybridem, který bez příplatků stojí 1 240 000 Kč. Započtu-li příplatek za barvu, interiér z kůže Adamantium, vyhřívané čelní sklo a pár dalších drobností, dostáváme se lehce přes hranici 1,3 milionu. Dosluhující a zastaralejší Superb ve výbavě Laurin Klement s plug-in hybridním pohonem stojí bez příplatků lehce přes 1,3 milionu.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Přední část působí přísně a moderně. Led světlomety jsou ve dvou úrovních a spojují je chromové lišty, které uprostřed tvoří tradiční logo připomínající dvě šipky vzhůru. Členitý nárazník ukrývá mlhovky a uprostřed radar pro adaptivní tempomat.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z bočního pohledu vynikne světlá výška vozu a svažující se záď ve stylu „shooting brake“. Zajímavostí jsou dva spojlery. Jeden navazuje na střechu a druhý je pod zadním sklem. Celkově se design za mě osobně velmi povedl.

Rozměry: 4805/1859/1485/2785 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1856 kg (1542)

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Na palubě panuje příjemná atmosféra a potěší také kvalitní materiály. Sice se zde najdou nějaká slabší místa, ale je jich opravdu minimum. Kožená sedadla jsou pohodlná a nabízí i celkem dobré boční vedení těla. Řidič může sedět hezky nízko, což je dobře. Pozice za volantem je dobrá, ale ocenil bych možnost přitáhnout si volant ještě o chlup blíž k tělu.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je celkem jednoduché a intuitivní. Oceňuji především ovládání klimatizace, které není v dotykové obrazovce. Infotainment jako takový nabízí slušné rozlišení, logické uspořádání a solidní rychlost. Potěší také bezdrátové Car Play.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je jak vpředu, tak vzadu dostatek. Odkládacích přihrádek je ve voze několik, což je také plus. Zavazadlový prostor pojme 485 litrů zavazadel a díky „liftbackové“ koncepci nabízí veliký otvor, takže není problém převážet větší předměty. Nechybí ani otvor v prostředním sedadle, skrze který můžete pohodlně naložit třeba lyže. Verze s čistě spalovacím motorem však nabídne ještě o 60 litrů více.

Jízda

Jízdní komfort je fantastický. Můj kamarád Adam vůz nazval Rolls Roycem pro chudé a to je opravdu trefné. S vrcholnou plug-in hybridní motorizací se pojí aktivní podvozek s hydraulickými dorazy, který jednoduše odvádí skvělou práci. Loni testovaná C5X sice také jezdila pohodlně, ale s touto hybridní verzí s adaptivním podvozkem se nemůže srovnávat. Nechybí ani dvojitá okna, díky kterým se akustický komfort posunul k výrazně dražším vozům. Výhodou je rovněž výborná aerodynamika, díky které vůz krásně a houpavě plachtí krajinou. Součinitel odporu vzduchu cx činí jen 0,29 a to je opravdu dobrá hodnota, obzvláště vezmu-li v potaz světlou výšku 195 mm, která o 1 mm překonává i Škodu Kodiaq. Vlastně nevím, proč v nabídce chybí pohon všech kol, když už je zde takto zvednutý podvozek.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V zatáčkách se ovšem negativně projevuje hmotnost, která je v případě plug-in hybridu vyšší o cca 300 kg proti základní verzi s tříválcem. Sportovní režim sice dokáže zostřit reakci na plyn, přitvrdit řízení i adaptivní podvozek a náklony karoserie tím trochu omezit, ale stále si připadáte jak v zavalitém parníku, kterému rychlé tempo zkrátka příliš nesluší. Svižnou jízdu však s trochou snahy hravě zvládne. Pozor je ale potřeba dávat na kluzkém povrchu, kde díky úzkým pneumatikám (205/55/R18) brzy ztrácí přilnavost a přechází do nedotáčivého smyku.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará benzinový čtyřválec, který je podpořen elektrickým motorem. Jedná se o plug-in hybrid, který má poměrně velikou baterii, takže zvládá okolo 30 - 40 km čistě na elektřinu. Pro někoho, kdo podobnou porci kilometrů dojíždí do práce a má možnost nabíjet buď tam, nebo doma, tak je to skvělé řešení a můžete mít velice nízké provozní náklady. Jakmile se baterie vybije, tak funguje jako klasický hybrid. Elektromotor se při rozjezdech stále lehce zapojuje, což je příjemné. Spotřeba je poté sice vyšší, ale stále se jedná o běžné hodnoty, na které jsme u benzínových motorů zvyklí. Dynamika je velmi dobrá, akcelerace na stovku zabere jen X vteřin a maximální rychlost činí x km/h. Líbí se mi rozjezdy z místa, které jsou díky práci elektromotoru hezky svižné. I při vyšších rychlostech zrychluje velice ochotně a navolíte-li režim sport, má i velmi dobrou odezvu na plyn.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Potěšila mě práce 8 stupňové automatické převodovky od japonské společnosti Aisin, která je proti té loni testované výrazně lepší a při jízdě se tak nekoná žádné cukání či zmatené chování. Je to tím, že je úplně jiná. Do spalovacích variant se dávala lacinější převodovka od čínské společnosti Punch Powertrain. Co mi však v nabídce chybí, je dieselová pohonná jednotka.

Naměřená spotřeba v klidném tempu:

Město: 7-8 litrů

Kombinovaná: 7,3 l

Dálnice: 7,5 l

Okresky: 6 – 7 l

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Citroen C5X je sice z pohledu karosářské varianty těžko definovatelný, ale je to vlastně fuk. Hlavní je, že si z každého druhu karoserie bere to dobré. Skvěle vypadá, je praktický, světlou výškou překonává Kodiaq a jízda s ním je vyloženě relaxační záležitost. Nepřestává mě udivovat úroveň komfortu na palubě, který má za následek adaptivní podvozek s hydraulickými dorazy a výborné odhlučnění. Pochvalu si zaslouží i plug-in hybridní pohon, který je vynikající volbou pro někoho, kdo bude vůz pravidelně nabíjet a jezdí spíše kratší trasy. Samozřejmě se neztratí ani na dálnici, ale je třeba počítat s tím, že si při 130 km/h vezme přes kolem 7,5 litrů. Škoda je, že v nabídce není dieselový pohon a verze se čtyřkolkou.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No a cena 1,3 milionu? Přiměřená. Kdybych si mohl vybrat mezi touto C5X a plugin-hybridním Superbem v nejvyšší výbavě, který stojí ještě o něco více, měl bych jasno a šel do Citroenu. Proti loni testované C5X s čistě spalovacím motorem a nižší výbavou zde zmizely dva hlavní neduhy – horší odhlučnění a cukající převodovka. Navíc je tu lepší výbava a vynikající podvozek, takže si dnešní C5X MAX plug-in hybrid 225 odváží krásných 9/10 bodů.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Skvělé odhlučnění

Mimořádně komfortní podvozek

Praktičnost

Infotainment

Vysoká světlá výška

Neotřelý design

Dobrá dynamika

Kvalitně zpracovaný interiér

Solidní cenovka

Unikátní koncepce vozu (zvednutý liftback)

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

V nabídce chybí diesel a pohon 4x4

Přeposilované řízení