TEST: DS 7 Louvre – stylové SUV, které upoutá jak designem, tak skvělým komfortem

Exteriér

Design je podobný nedávno testovanému sourozenci v podobě limuzíny DS 9. Přední část je prakticky totožná, jen vyšší. Boční profil prozradí, že jde o proporcemi a výškou o klasické SUV.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní část opět jasně odkazuje na rodokmen značky DS. Všude se objevuje trojúhelníkový či kosočtvercový motiv. Jelikož jde o edici Louvre, nechybí ani detaily v podobě speciálních plaketek a symbolů známé stavby z Paříže, například na krytech zpětných zrcátek.

Rozměry: 4573/1906/1625/2738 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1825 kg

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř vozu se znovu budu odkazovat na vlajkovou loď DS 9, protože interiér je prakticky stejný. Ovšem pouze na první pohled. Při důkladnějším zkoumání je znát rozdíl v kvalitě použitých materiálů například ve výplni dveří či na palubní desce. To je ovšem způsobeno připlaceným paketem Opera (kůže Nappa) u DS 9. Použité materiály u DS 7 působí rovněž prémiovým dojmem a celkovému zpracování není co vytknout.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedadla jsou velmi pohodlná, sedí se proti limuzíně výš a je zde také masážní funkce, která je propracovaná. Vyhřívání či odvětrávání je zde samozřejmě také.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment má hezkou grafiku, dobré rozlišení (kromě couvací kamery) a hlavní kategorie pro ovládání jsou na liště pod obrazovkou (klima, navigace apod.), takže se poměrně rychle dostanete tam, kam chcete. Jako celek se s ním po pár dnech pracuje celkem dobře.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost vpředu je lehce omezená vlivem širokého středového tunelu, ale jinak nemám dalších výtek, vpředu. Odkládací prostory v tunelu jsou hezky maskované a je jich dost, nechybí ani bezdrátové nabíjení telefonu. Vzadu se sedí velice pohodlně. Prostoru před koleny i nad hlavou je dost i pro vyšší jedince. Zavazadelník pojme 555 litrů nákladu.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Jízda

Podvozek je zaměřený především na pohodlí. Tuhost tlumičů se aktivně přizpůsobuje povrchu vozovky, což je vyhodnocováno pomocí kamery v čelním skle. Komfort je i přes veliká 20 palcová kola velice dobrý a podvozek tlumí typicky české rozbité okresky výborně. Je totiž v nejměkčím nastavení, takže to celé funguje. Problém ale nastává na pěkné silnici, na které se objeví náhlá příčná nerovnost, kterou vůz předem neodhalí. Vůz je v tvrdém režimu a pak logicky nerovnost pocítíte. Ocenil bych tedy možnost volby jízdních režimů dle svého uvážení. Řízení je dlouhé a přeposilované.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění je na výborné úrovni. Elektromotor je používán hlavně při rozjezdech a mírné zátěži, takže je jízda krásně plynulá. Při nabité baterii je ale možné jet čistě na elektřinu (cca 35 km). Jednou se nám ale stalo, že se baterie ve městě zcela vybila, vůz tak jel pár kilometrů pouze na benzinový motor a projevil se lehký neduh v podobě cukající rozjezdů. Po chvilce se však akumulátor trochu nabil a na palubě byl zase klid. Ostřejší průjezdy zatáček nejsou nic pro DS 7. Za to může hmotnost vozu a vyšší těžiště. Karoserie se naklání, na limitu je podvozek nedotáčivý a celkově to není moc příjemné. Není to ale minus, pokud někdo chce svižné DS, sáhne po limuzíně se sníženým podvozkem z minulé recenze.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Náš exemplář je plug-in hybrid, což znamená, že má spalovací motor (1.6 litrový čtyřválec – 147 kW/300 Nm) a také 2 elektromotory (81 kW a 83 kW). Umí jet čistě na elektřinu cca 35 km a nebo kombinovat elektřinu a benzín, což výrazně zlepší celkovou spotřebu paliva. Jakmile se baterie vybije, jede vůz čistě na benzín, ale při brzdění rekuperuje, takže baterka zase mírně dobíjí. Ikdyž vůz ukazuje nulový dojezd na elektřinu, akumulátor v 99% případu není zcela vybitý, takže pomáhá při rozjezdech.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Benzinový motor je spojen s 8 stupňovým automatem, který můžete ovládat pomocí pádel pod volantem. Reakce je ale pomalá. Vůz má poháněna všechna 4 kola. Celkový systémový výkon činí 220 kW / 300 koní. Kroutící moment je 520 Nm. Akcelerace z 0-100 km/h zabere jen 5,9 sekund a maximální rychlost je 235 km/h.

Spotřeba při lehké noze a vybité baterii:

Město: 8-10 litrů

Kombinovaná: 8,2 l

Dálničních 130 km/h: 8,7 l

Okresky: 6,5 – 7 l

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

DS 7 Crossback Louvre E-Tense 4x4 startuje na částce 1 720 000 Kč. Náš vůz měl ještě připlacený lak, noční videní, alarm, audio Focal, panoramatickou střechu a další položky, takže se cenovka vyšplhala na 1 931 500 Kč. Jde ale o „výběhový“ model, takže by se jistě dalo jednat o lepší ceně.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Vlajková loď z Francie, kterou se mimo jiné vozí i prezident Macron je šarmantní SUV nabité výbavou. Obzvláště pak edice Louvre vypadá skvěle. Zároveň je pohodlná, praktická, v přímce rychlá a k tomu všeu vás ještě namasíruje pomocí skvělých kožených křesel. Nějaké ty erognomické nedostatky se najdou, ale nic vážného. Trochu mě mrzí, že zde chybí možnost volby jízdních režimů dle uvážení řidiče – vůz tuhost tlumičů přizpůsobuje sám, ale ne vždy to znamená maximální komfort. Nestojí sice málo peněz, ale za výjimečnost se zkrátka platí. DS 7 Crossback Louvre E-Tense 4x4 získává 8/10 bodů.

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Charisma

Design

Detaily

Podvozek

Dynamika

Kvalita interiéru

Sedadla

Výbava

DS 7 Crossback Louvre | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Řízení

Cena

Ergonomie

Rozlišení kamery