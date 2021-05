Video + test brutálního offroad speciálu Mitsubishi L200 Expedition, který nic nezastaví

Úvod

Jak vlastně tato bestie vznikla? České zastoupení pro Mitsubishi si nechává tyto expediční speciály upravovat na zakázku již řadu let. Potom, co se přestalo prodávat legendární Pajero, se pozornost strhla na pickup s názvem L200 a měnilo se toho opravdu hodně. Úpravu provedla společnost ARB.

Náš konkrétní kus byl ve střední výbavě Intense, který má pod kapotou 2,3 naftový čtyřválec 110 kW s automatickou převodovkou. Výbava je slušná – mimo dotykový infotainment, elektrická okna, tempomat a další samozřejmosti je zde i redukce a možnost uzávěrky mezinápravového + zadního diferenciálu. Trochu zde ovšem chybí vyhřívaná sedadla, navigace a 360° kamerový systém, který by usnadnil pohyb v terénu.

Úpravy vozu



-Podvozek OLD MAN EMU (tlumiče, pružiny, pera, pouzdra a třmeny)

-Uzávěrka předního diferenciálu ARB

-ARB kompresor pro ovládání uzávěrky předního diferenciálu a dohušťování pneumatik

-Kryty podvozku ARB

-Ochranné boční nášlapy ARB

-Safari Snorkel

-Přední ochranný rám černý – průměr 73 mm

-Dálková světla ARB INTENSITY LED (na předním rámu)

-LED rampa ARB INTESITY LED (na střešním nosiči)

-LED zadní pracovní světla BUSHRANGER

-Hardtop ARB s výztuhou pro vyšší nosnost střešního nosiče, centrálním zamykáním zadních dveří a bočními vzhůru výklopnými okny pro snažší přístup do ložné plochy

-Střešní nosič ARB – hliníkový

-Markýza Rhino-Rack Batwing 2M 270

-Střešní stan ARB KAKADU

-Vyprošťovací rošty TRED PRO

-Zásuvkový systém ARB se 2 zásuvkami, výsuvem pro lednici a výsuvným nerezovým stolkem

Terénní výbava

-Kompresorová lednička ARB

-2x kempingové židle + 1x stůl

-Kanystr s vodou + sprcha, taška s „kempovacím" vybavením

-Taška s technickým vybavením (kurty, rukavice, nářadí...)

Exteriér

Monstrum, které poutá pozornosti víc, než kdejaký „sporťák“. Agresivní výraz vozu podtrhuje ocelový kryt pod motorem, na který navazuje mohutný rám s dvojící LED světlometů. Aby těch světel nebylo málo, tak na střeše jsou ještě tři – rampa směřovaná dopředu a dvě menší světla vzadu, která poslouží v noci při couvání, případně při kempování. Jakmile vše v noci rozsvítíte, rázem máte pocit, jako by byl den.

Z boku si uvědomíte, jak dlouhá L200 vlastně je, no a v našem případě i vysoká. Přesnou výšku bohužel nevíme, nicméně včetně nákladu na střeše odhadujeme 2,2 – 2,3 metru. Světlá výška je okolo 260 – 280 mm. Díky tomu je průjezdnost v terénu opravdu skvělá. Je zde i „šnorchl“, který pomůže přebrodit opravdu hluboké brody, nebo spíš řeky. Na střeše jsou pak nájezdové panely pro případ uvíznutí v bahně. Dále zde najdete konstrukci, na které je uchycen stan pro nocleh a markýza.

Přejezdové úhly vozu před úpravou: 30°/24°/22° (přední, přejezdový, zadní).

Rozměry vozu před úpravou: 5305/1815/1775/3000 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost vozu před úpravou: 2110 kg.

Interiér

Uvnitř jde o klasickou L200, ve které se jen celkem vysoko sedí. Jediný rozdíl jsou ovladače na středové konzoli pro zapnutí přídavných světel a kompresor, pomocí kterého také máte možnost zamknout přední diferenciál, to klasická L200 nemá.

Ergonomie není špatná, ale mohla by být i lepší. Co se ovládání vozu týče, tak je naprosto intuitivní a jednoduché. Tak by to mělo být. Infotainment je jednoduchý, ale poměrně zastaralý. Je možné jej propojit s HDMI kabelem a sledovat třeba filmy. Konektivita s Apple Car Play či Android Auto jsou zde také.

Co mi vadí, je pozice za volantem, která není úplně nejpohodlnější. Stačil by polohovatelný volant ve větším podélném + výškovém rozsahu a bylo by to o veliký kus lepší. Použité materiály jsou pochopitelně tvrdé ale dobře slícované, takže v terénu nevržou. Ocenit ovšem musím materiál, se kterým je v kontaktu řidičovo pravé koleno – měkká prošívaná imitace kůže.

Prostoru pro posádku je zde dostatek, jak vpředu, tak vzadu. Pohodlně si sednu „sám za sebe“ (měřím 185 cm). Lehce omezený je však prostor pro zavazadla vzhledem k tomu, že je v korbě speciální vybavení na expedice. Jsou zde šuplíky, ve kterých sice naleznete skromný úložný prostor, ale většinu prostoru zabírá veškeré kempovací náčiní jako lednice, solární panely, židle, plynové bomby, sprcha a mnoho dalších věcí. Pokud tedy potřebujete pracanta, který bude převážet veliké množství nákladu, je vhodnější klasická L200. Ta nabízí nákladový prostor 1520/1470/475 mm (délka, šířka, výška).

Jízda

Pocit z jízdy se dá přirovnat k plavbě na parníku. Na silnici jste jak na obláčku a komfort je neuvěřitelný. Nebál bych se ho srovnat s „eSkovým“ Mercedesem. Klasické nástrahy v městském provozu zvládá s přehledem a mimo zpevněné cesty je komfort podobný, jako na rozbité okresce. Dlouho jsem neřídil tak pohodlné auto. Každodenní jízda do práce byla radostí, snad jen ten bublavý mohutný zvuk, který se line z reproduktoru u výfuku, by tu mohl být jednodušším způsobem vypnutelný, nežli přes mobilní aplikaci.

Na rychlou jízdu zapomeňte. Auto se při rychlých průjezdech zatáček chová nervózně, naklání se a vám to vzhledem k slabšímu bočnímu vedení sedadel také příjemné nebude. O hučících pneumatikách nemluvě. To samé platí o rychlých dálničních rychlostech, kde je to komfortní do nějakých 130 km/h, poté rapidně roste jak spotřeba, tak hluk od kol a aerodynamiky, která je srovnatelná například se stodolou. Toto je zkrátka na pomalou rozvážnou jízdu.

O odpružení se zde stará podvozek s podivným názvem Old Man Emu, který je oproti klasické L200 (světlá výška 235 mm) ještě o pár centimetrů výše. Vůz je obutý na vysoko profilových terénních pneumatikách Nokian RockProof o rozměru 245/75/R17 s hrubým vzorkem. Bočnice je vyrobená tak odolně, že riziko poškození o ostré kameny téměř nehrozí. Vzadu jsou tradičně listová pera. Na kouli utáhne přívěs o hmotnosti 3100/750 kg (brzděný/nebrzděný).

Řízení je zde hřebenové s hydraulickým posilovačem. Je pomalé, má hodně dlouhý převod a lehce přeposilovaný účinek, nicméně zpětná vazba je dobrá. Na silnici jsem z něho nadšený nebyl, ale v terénu bylo velmi dobré a vy v rukou cítíte, co se děje „tam dole“.

Offroad

Vezmete-li pickup na pevném žebřinovém rámu, který má uzávěrky dvou diferenciálů s redukcí a nazujete na něj pořádné pneumatiky, přidáte ještě uzávěrku předního diferenciálu, je jasné, že půjde o velmi schopný stroj. Jediným limitem zde snad mohou být jen nájezdové úhly. Zadní převis je opravdu dlouhý, nicméně průjezdnost je i tak absolutně dech beroucí, občas sice nějakou tu terénní nerovnost „vezmete“ ocelovou traverzou vzadu, ale pro ni to není žádný problém, jde totiž o poctivý kus železa. Přejezdy jsou i přes dlouhý rozvor také v pohodě, protože pod dveřmi je nainstalovaný ochranný rám ze stejné slitiny, jako je vzadu, takže perfektně chrání karoserii a vydrží ledacos.

Aby té ochrany nebylo málo, tak je zde nainstalovaný silný plechový kryt pod vozem. Ochráněny jsou tak všechna citlivá místa jako palivová nádrž, olejová vana, převodovka a mnoho dalšího.

Třešničkou na dortu je kompresor, který zastává dvě hlavní funkce. Jednak se přes něj aktivuje uzávěrka předního diferenciálu, ale hlavní výhoda je, že máte ve voze hadici, kterou si díky kompresoru můžete nahustit pneumatiky. To se hodí například v těžkém terénu, kde ufouknete kola pro lepší trakci a poté je potřebujete opět nahustit na adekvátní tlak.

Hummer centrum - polygon



Je to tu, vjíždíme na polygon, po kterém se obvykle prohání Hummery H1 a armádní speciály Humvee.

Nejprve zkouším, co vůz zvládne čistě jen na zadní pohon a jsem mile překvapen. Poměrně prudké stoupání není s menším rozjezdem sebemenší problém. Pokud v kopci zastavím, auto začne hrabat a je na čase zvolit režim 4H, který zapne stálý pohon všech kol. V tu ránu není problém se v prudkém kopci rozjet.

Dále zkoušíme křížení náprav viz video, kdy začnou prokluzovat a bořit se zadní kola. Levé přední kolo je ve vzduchu a pravé přední nezabírá, je na čase tady aktivovat uzávěrku předního diferenciálu pomocí kompresoru. Ta zapříčiní, že bude posílán výkon rovnoměrně na přední kola, takže budou zabírat obě. Najednou se vůz bez známek námahy dává okamžitě do pohybu.

Prudké výjezdy zvládá s naprostým klidem a jen si u toho trochu „hopsá“. Odpružení odvádí sakra dobrou práci. Redukce funguje skvěle a práce s plynem je radost. Sil má s redukcí na rozdávání. Ovšem bez ní už bylo znát, že v těch nejprudších pasážích dochází čtyřválci dech.

Lehký problém nastal, když jsme plouživou rychlostí zajeli do hlubokého bláta, nicméně stačilo aktivovat všechny tři uzávěrky diferenciálů, trochu se zasnažit s volantem a vůz se sám vyprostil. Další průjezdy skrz hluboké bahno byly bez jediného zaváhání, chce to se nebát šlápnout na plyn a hlavně nezastavovat. Projeli jsme snad vše, co tato tvrz nabízí a před ničím se Mitsubishi nezastavilo, smekáme!

Motor

Kdo by v nabídce hledal třílitrový šestiválec, hledal by marně. L200 si můžete koupit pouze se vznětovým 4 válcem 2,3DiD. K dispozici jsou dvě výkonové varianty, my zde máme tu slabší, která disponuje výkonem 110 kW (150 koní) a krouťákem 400 Nm. Silnější agregát nabídne o 17 kW a 102 Nm více.

Dynamika je vzhledem k hmotnosti a aerodynamice spíš podprůměrná, ale upřímně, vůbec mi to v takovém autě nevadí. Maximální rychlost činí 171 km/h. Akcelerace na 100 km/h zabere 11,8 vteřin. Za celou dobu testu bych pouze párkrát uvítal více výkonu a to při předjíždění kamionu na okresce, jinak byl výkon naprosto dostačující. Odhlučnění i kultivovanost by mohly být lepší, ale u takovéhoto auta se to až tak moc neřeší, jde o pracanta a dobrodruha, kde jsou takové věci nepodstatné. Převodovka je zde automatická s měničem a 6 rychlostmi. Řadí hladce a nedá se o ní říct, že by se chovala nervózně.

Spotřeba byla velmi příjemným překvapením, když jsem poprvé do auta usedl a nastartoval, očekával jsem hodnoty kolem 15 litrů, kterých jsem se dočkal pouze v terénu, dokonce i mnohem vyšších. Nádrž by mohla být i větší, je zde „pouze“ 75 litrů, což znamená, že najedete při klidné jízdě „jen“ 600 – 700 kilometrů. To sice není málo, ale na nějaké daleké cestě v terénu, kde není benzinka každých 30 km a vůz konzumuje o poznání více, by se větší nádrž určitě hodila. Zde uvedu naměřené hodnoty při klidném tempu a bez nákladu:

Město – 10 až 11 litrů/100km.

Kombinovaná – 11,4 l.

Dálničních 130 km/h - 13 l.

Okresky – 9 až 10 l.

Cena

Základní L200 ve výbavě Invite CC vyjde s daní na 785 tisíc, což je velmi solidní cena vezmete-li v potaz, že dostanete opravdu schopného pracanta, který zastane i roli rodinného auta.

Naše testovaná výbava Intense začíná na 905 tisíc ve 110 kW verzi s manuálem, za automat připlatíte 44 tisíc a pokud byste chtěli silnější 127 kW verzi s manuálem, připlatíte si necelých 28 tisíc. My zde ovšem máme úpravy od firmy ARB za 620 tisíc korun, takže cenovka námi testovaného expedičního mastodonta činí téměř 1,6 milionu.

Vrcholná výbava Instyle stojí od 1 032 650 – 110 kW verze s automatem, není možné mít manuál. Dostanete líbivější exteriérové detaily, kožené sedadla s výhřevem (řidičovo sedadlo elektricky ovládané) a další výbavu.

Závěr

Klasické Mitsubishi L200 je skvělé a všestranné auto, které perfektně zastane roli rodinného auta na denní ježdění, ale také roli pracanta pro ten nejnáročnější terén.

Mitsubishi L200 RockProof EVO 2 je sice méně všestranný společník, ale vynahrazuje to brutálním vzhledem a hlavně možností zažít opravdové dobrodružství a vypravit se zkrátka kamkoliv. Třeba kolem celého světa. Nevím o mnoha autech, které by toto poslání zastali lépe. Tohle auto neskutečně dobře funguje v terénu, ale i mimo něj. Nebudu to déle protahovat, je to jedno z nejlepších aut, které jsem za poslední roky řídil a s naprosto klidným srdcem mu dávám 9/10 bodů.

Plusy

Offroad schopnosti

Komfort

Image

Jednoduchost ovládání

Exkluzivita

Praktičnost

Příznivá spotřeba

Minusy

Oproti obyčejné L200 horší jízdní vlastnosti a omezený prostor pro náklad

Dunivý zvuk z reproduktoru u výfuku nelze vypnout jednoduše tlačítkem ve voze