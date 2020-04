60,03 Cayman-OR, civilní obrněnec pro rybáře

V Bělorusku důkladně modernizují kdysi hojně rozšířený sovětský obrněný transportér BRDM-2. Vedle verzí určených pro armádu se nyní představila i civilní verze nesoucí jméno 60,03 Cayman-OR písmena O a R odkazují na určení tohoto vozidla - охо́та / ло́вля (což znamená lov a rybaření).

Civilní verze je do značné míry totožná s tou armádní, ze které vychází. Panely karoserie jsou na místo pancéřových plátů svařované z normální oceli. Samozřejmě Cayman není opatřen výzbrojí. Vnější rozměry jsou na délku 6000 mm, na šířku 2820 mm a 2070 na výšku, rozvor kol je 3100 mm a světla výška v nejnovějším místě je velice slušných 490 mm. Pohotovostní hmotnost je nemalých 7500 kg.

Přístup do interiéru je umožněn dvojicí bočních dveří, nebo střešními poklopy. Uspoření posádky je 2 + 4 a nákladový prostor. Řidič má k dispozici kromě obvyklých prvků výbavy terénních vozidel navíc například systém pro nahušťování pneumatik a nebo kamerový systém s infračerveným dosahem pro jízdu ve tmě.

K pohonu tohoto cvalíka slouží 4,75 litrový turbodiesel MMZ D245.30E2, který se používá například v nákladních vozech automobilky ZIL. Pro potřeby Caymana je naladěn na výkon 125 koní. Co je však pro jízdu v terénu důležitější, motor poskytuje velký točivý moment, který vrcholí hodnotou 525 N.m. Motor je spojen s 5 stupňovou manuální převodovkou a poháněná jsou samozřejmě všechna čtyři kola. Nevelké stádo koní stačí k dosažení maximální rychlosti pouhých 50 km/h na souši. Ale co je pro rybáře velkou výhodou, Cayman umí plavat a to rychlostí až 8 km/h. V závislosti na terénních podmínkách se spotřeba nafty pohybuje v rozmezí 30 až 60 L na 100 km.