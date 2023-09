Kromě toho je automobilka nechala táhnout přívěsy na Grossglocknerské vysokohorské silnici a testovala rovněž různou nabíjecí infrastrukturu pro varianty s plug-in-hybridním pohonem. Díky četným dalším testům odolnosti a materiálů na zkušebních zařízeních a v laboratoři simulovala společnost Škoda Auto před uvedením obou modelů na trh 40 let jejich reálného provozu.

Johannes Neft, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast technického vývoje, uvedl: „Řídíme se slovy našich zakladatelů Laurina a Klementa z roku 1895: jen to nejlepší je pro naše zákazníky dost dobré. Proto naše vozy posouváme na hranici možností a simulujeme a testujeme vše, s čím by se naši zákazníci mohli na svých cestách potýkat. Během několika měsíců ujedou naše vozy v městském provozu, na venkovských silnicích a na dálnicích hodně přes milion kilometrů – což je vzdálenost, na kterou by průměrný zákazník potřeboval 40 let.“

Florian Weymar, vedoucí oddělení Řízení kvality ve společnosti Škoda Auto, dodal: „Před zahájením sériové výroby posuzujeme všech zhruba 7 000 komponentů. Naše přísné testovací programy přinášejí přesné údaje o odolnosti, životnosti a celkové kvalitě každého dílu. Z těchto extrémních testů získáváme poznatky o faktorech, jako je tepelná odolnost, a dokonce i stálost laků a povrchových úprav. Jsme odhodláni identifikovat a realizovat veškeré potřebné úpravy.“

Extrémní testy nových modelů Kodiaq a Superb úspěšné | foto: Škoda Auto

Rozsáhlé testy prověřující všechny součásti nové generace modelu

Zatímco první virtuální testy nového modelu začínají zhruba čtyři roky před jeho premiérou, reálné jízdy se rozbíhají zhruba dva roky poté. Při nich se důkladně prověřuje celková kvalita a odolnost vozidla – od podvozku a karoserie až po pohonné a elektrické systémy, které zajišťují výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Kromě toho se na speciálních zkušebních zařízeních a v laboratoři testuje mnoho jednotlivých komponentů i celých montážních sestav, jako je nový systém DCC Pro nebo nové světlomety TOP LED Matrix.

Konfrontace s extrémy: od arktických mrazů po pouštní vedra

Nové generace modelů Superb a Kodiaq prošly před svou nadcházející světovou premiérou testy v těch nejtvrdších povětrnostních podmínkách. Vozy byly vystaveny teplotám až -30 °C na sever od polárního kruhu a také testům v úmorném vedru ve Španělsku, Africe a arizonské poušti při teplotách až 50 °C. Díky těmto zkouškám byly získány relevantní informace týkající se mimo jiné i bezproblémově fungujícího plug-in hybridního pohonného ústrojí.

Dodatečné oblasti zaměření testů: tažení a nabíjení

Na Grossglocknerské vysokohorské silnici v rakouských Alpách se zcela nové modely Superb a Kodiaq úspěšně osvědčily jako tažná vozidla. Tyto testy na horských silnicích se sklonem až 13 % přinesly cenné poznatky o účinnosti brzd a tepelné regulaci. Vzhledem k tomu, že obě modelové řady budou k dispozici rovněž ve verzích PHEV s elektrickým dojezdem přes 100 kilometrů, společnost Škoda Auto iniciativně posoudila také rozmanité možnosti nabíjení a dobíjecí infrastrukturu.