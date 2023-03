Pozapomenuté sportovní vozy díl 4., Mercedes A190 Twin

Při pohledu na 3,6 metrů dlouhou nákupní tašku si musíte říkat, že něco takového ani zdaleka nepatří mezi sportovní vozy. Ale nenechte se zmýlit. Toto konkrétní mini MPV umělo ve své době nechat daleko za sebou i věhlasnější sportovní vozy.

Mercedes-Benz třídy A si hned z počátku kariéry zkazil reputaci při nechvalně známém incidentu během losího testu. Tehdy se malé vajíčko od výrobce prémiových sedanů během vyhýbacího manévru převrátilo. Okamžitě nastala obrovská svolávací akce a všechny vozy byly dodatečně dovybaveny systémem ESP a úpravou naladění podvozku.

Mercedes A190 Twin | foto: Mercedes-AMG

V roce 1998 získal Fin Mika Häkkinen na voze McLaren-Mercedes poprvé titul Mistra světa ve Formuli 1. Tohoto úspěchu chtěli ve Stuttgartu využít, a proto u divize AMG postavili Mercedes A190 Twin, který měl zatraktivnit model s pošramocenou pověstí. Jak z názvu A190 vyplývá, byl vůz poháněn motorem o objemu 1,9 litrů. Ten se nijak nelišil od toho v sériové A190 a tak vozu poskytoval 92 kW (125 koní) výkonu a 180 N.m. točivého momentu, který putuje na kola přední nápravy. Důležitější v názvu modelu je slovo Twin. To odkazuje na druhý totožný motor ukrytý pod podlahou zavazadlového prostoru. Tento druhý motor pohání kola zadní nápravy.

Rázem tu máme celkový výkon 184 kW (250 koní), točivý moment 360 Nm. pohon všech čtyř kol a to vše při váze jen 1365 kg. Díky tomuto umí nenápadná nákupní taška upalovat rychlostí až 230 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h byla otázka 5,7 s. To není špatné ani dnes, ale v té době umělo soudobé Porsche Boxter z 0 na 100 km/h za 6,9 s a nebo třeba Jaguar XK8 potřeboval z 0 na 100 km/h 6,8 s. A190 Twin tak měl blíž k vozům jako Ferrari 456 GT, Porsche 911 a nebo Toyotě Supra, na které ztrácel okolo půl vteřiny, než k výše jmenovaným, které deklasoval o celou většinu.

Mercedes A190 Twin | foto: Mercedes-AMG

Kromě přidání druhého motoru prošlo Áčko dalšími vylepšenímy. Můžeme zmínit snížený podvozek, brzdy od většího sourozence E55 AMG a nebo úpravou karosérie. Jiné jsou nárazníky a blatníky. I přesto, že byl dozadu umístěný druhý motor, vešlo se do interiéru čtveřice sedaček a navíc zbylo i místo v zavazadlovém prostoru, jehož objem zůstal slušných 260 litrů.

Mika Häkkinen se nechal slyšet, že by se mu líbilo, kdyby se A190 Twin dostalo do sériové výroby. To se ale nikdy nestalo. Vznikly jen 4 kusy A190 Twin (jeden nesl označení A38 AMG). Po jednom dostali oba piloti Stříbrných Šípů Häkkinen s Coulthardem, třetí byl uložen v muzeu značky ve Stuttgartu a čtvrtý obdržel soukromý sběratel.