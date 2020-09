Rychlodobíjecí stojany a občerstvení. OMV se hrdě hlásí k elektrické budoucnosti

OMV tímto krokem vychází vstříc rostoucí skupině majitelů elektromobilů a hybridních automobilů. Během přestávky na dobití svého vozu mohou využít pohodlného zázemí a občerstvení na čerpacích stanicích.

První rychlodobíjecí jednotka PREpoint u čerpací stanice OMV v Příbrami byla zprovozněna v polovině září a do konce letošního roku bude zahájena stavba na dalších dvaceti lokalitách. Na jednotlivých čerpacích stanicích bude instalována vždy jedna nebo dvě rychlodobíjecí stanice s výkonem 50 nebo 75 kW. Na třiceti lokalitách bude podle poptávky a vytíženosti možné zvýšit v budoucnu dobíjecí výkon každé stanice až na 150 kW.

„Spolupráce s Pražskou energetikou umožnila zásadně rozšířit síť rychlodobíjecích jednotek pro elektromobily u našich čerpacích stanic. Tímto krokem navazujeme na naše dosavadní aktivity s IONITY. Uvědomujeme si nastupující trend elektromobility a chceme být v rámci naší filozofie We Care More i nadále sítí, která vychází vstříc nejen majitelům automobilů s motorem na tradiční fosilní paliva. Jsme přesvědčeni, že do budoucna se bude elektromobilita dále rozrůstat,“ říká Michal Janda, marketingový manažer společnosti OMV Česká republika.

„V České republice provozujeme aktuálně na více než 70 lokalitách přes 90 dobíjecích jednotek pro elektromobily. Dohoda s OMV nám umožňuje tento počet zvýšit v horizontu přibližně 16 měsíců o dalších 60 rychlodobíjecích stanic. Na všech plánovaných lokalitách naši klienti uvítají možnost využití služeb a zázemí čerpacích stanic OMV,“ říká Vojtěch Fried, vedoucí oddělení Elektromobilita a Smart City společnosti Pražská energetika.