Volkswagen ID.3 je u prodejců a ceny jsou již známy. Raději si ale sedněte...

„Nový Volkswagen ID.3 je průlomem na cestě k elektromobilitě,“ říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Tímto elektromobilem uskutečňujeme naši vizi mobility s nulovými emisemi bez jakýchkoli kompromisů. K tomu přispívají nejen pozoruhodné provozní a užitné vlastnosti modelu ID.3, ale také naše komplexní služby pro elektromobilitu od aplikace pro chytré telefony až po různé možnosti nabíjení a zajištění montáže nabíjecího zařízení u zákazníka. Bezstarostné cestování elektromobilem umocňují velkorysé záruční podmínky ve spojení s výhodným financováním a velmi nízkými provozními náklady včetně minimálních nároků na údržbu.“

Nový Volkswagen ID.3 je již připraven u českých prodejců značky Volkswagen k důkladné prohlídce v showroomech i k testovacím jízdám v jejich okolí.

Základem všech aktuálně nabízených variant modelu ID.3 je ID.3 Pro Performance. Elektromotor s nejvyšším výkonem 150 kW (204 k) a maximálním točivým momentem 310 N.m pohání zadní kola. Elektrickou energii dodává sada akumulátorů, jejíž využitelná kapacita 58 kWh vystačí k překonání vzdálenosti až 420 km na jedno nabití (podle metodiky WLTP). Akumulátory lze nabíjet střídavým proudem (nabíjecí výkon 11 kW) nebo stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon 100 kW).

Volkswagen ID.3 stanovil rekord v dojezdu. Na jedno nabití překonal vzdálenost 531 km | foto: Volkswagen

Zákazníci mají v současnosti na výběr šest předem nakonfigurovaných výbavových linií, které se odlišují pakety nejoblíbenějších prvků výbavy. Všechny verze jsou vybaveny mimo jiné 18“ ocelovými koly, tepelným čerpadlem, navigačním systémem s optimalizací dojezdu, adaptivním tempomatem a komfortním telefonním systémem s indukčním nabíjením.

Nejdostupnější ID.3 Life lze pořídit již za 1 014 900 Kč včetně DPH. Výbava Life udržuje velmi příznivou cenu s důrazem na komfortní výbavu v paketech Infotainment a Comfort. Paket Comfort zahrnuje mimo jiné vyhřívání volantu a sedadel vpředu nebo dva dodatečné vstupy USB-C.

Na dalším stupni následuje ID.3 Style za 1 097 900 Kč. Tento model osloví zájemce o elektromobil s vytříbeným stylem. Style obsahuje nad rámec výbavy verze Life navíc také paket Design Plus, jehož součástí je nejen panoramatické skleněné střešní okno, ale také progresivní světlomety IQ. Light-Matrix LED a zadní svítilny LED s dynamickými ukazateli směru.

ID.3 Business stojí 1 106 900 Kč a ztělesňuje elektromobil pro všestranné využití. Oproti předchozím variantám má bezpečnostní výbavu rozšířenou o paket Assistance, který zahrnuje mimo jiné přednárazový bezpečnostní systém PreCrash, zadní kameru a bezklíčkový přístupový systém Keyless Access.

Ideálním elektromobilem pro rodiny je ID.3 Family s cenou 1 133 900 Kč. V této variantě je ještě lépe využita velkorysá nabídka vnitřního prostoru a cestování zpříjemňuje rozsáhlá komfortní výbava. Family disponuje navíc paketem Comfort Plus, v němž nechybí 2zónová automatická klimatizace Climatronic nebo variabilní podlaha zavazadlového prostoru.

Fanoušky vyspělé techniky uchvátí ID.3 Tech, který za 1 177 900 Kč přidává pakety Infotainment Plus, Assistance Plus a Design Plus. Řidiči v tomto případě usnadňuje řízení průhledový displej s rozšířenou realitou a soubor nejvyspělejších asistenčních systémů. Travel Assist umožňuje částečně automatizovanou jízdu, Side Assist hlídá zóny slepého úhlu při změně jízdního pruhu, Emergency Assist vůz bezpečně zastaví, dojde-li k náhlé zdravotní indispozici řidiče, a PreCrash připraví bezpečnostní systémy s předstihem na hrozící kolizi, a tím poskytne posádce nejlepší možnou ochranu.

Pro maximalisty je připraven ID.3 Max za 1 235 900 Kč. Jeho výbava obsahuje všechny pakety ve verzi Plus a navíc také paket Sport Plus, který dává progresivním řízením a adaptivními tlumiči DCC vyniknout mimořádnému temperamentu elektrického pohonu i vynikajícím jízdním vlastnostem, za něž ID.3 vděčí pohonu zadních kol ve spojení s nízkým těžištěm a rovnovážným rozložením hmotnosti mezi nápravy.

Společnost Volkswagen Financial Services si pro nový Volkswagen ID.3 připravila speciální nabídku financování v podobě výhodného úvěru. Při složení akontace ve výši 21% (odpovídá výši DPH, kterou si plátce může nárokovat), délce splácení 60 měsíců a poslední nerovnoměrné splátce ve výši 30%, činí měsíční splátka úvěru 11 958 Kč včetně pojištění. Podmínky úvěru si zákazník samozřejmě může zvolit tak, aby vyhovovaly jeho potřebám. Jednou z nabízených možností je také úvěr s pojištěním zcela bez navýšení.

Model ID.3, první elektromobil Volkswagenu | foto: Volkswagen

Volkswagen ID.3

Průkopnický Volkswagen ID.3 začíná psát třetí velkou kapitolu historie značky Volkswagen. Stejně jako první Brouk a Golf I je i kompaktní elektromobil symbolem začátku nové epochy. ID.3 je prvním elektromobilem, který nabízí neomezenou praktickou využitelnost a současně je cenově dostupný pro miliony zákazníků. Vyspělá platforma MEB umožňuje maximálně využívat přednosti elektrického pohonu. Cestující tak mají k dispozici mimořádně prostorný interiér. V něm si mohou užívat tichou, ale současně velmi dynamickou jízdu.

Kompaktní model zaujme na první pohled ladnými, oblými tvary s jistou dávkou napětí. ID.3 má krátké převisy karoserie a velmi dlouhý rozvor náprav, což umožnilo vytvořit uvnitř vozu velkorysý, vzdušný prostor pro cestující, který stanovuje nová měřítka v kompaktní třídě. Přístrojová deska je přehledně uspořádaná a umožňuje soustředěné řízení. ID. Light pod čelním oknem vizuálně komunikuje s cestujícími. Ovládání modelu ID.3 probíhá z největší části prostřednictvím kůží obšitého multifunkčního volantu, centrálního 10“ dotykového displeje nebo inteligentního hlasového ovládání s rozpoznáváním hovorové řeči.

Motor Volkswagenu ID.3 má 200 koní a vejde se do sportovní tašky | foto: Volkswagen

Volkswagen bude modelovou řadu ID.3 postupně rozšiřovat. Kromě aktuálně dostupné sady akumulátorů s využitelnou kapacitou 58 kWh bude později k dispozici také cenově dostupnější verze s kapacitou 45 kWh určená především pro městský provoz, zatímco vrcholné varianty bude napájet sada akumulátorů s využitelnou kapacitou 77 kWh pro cestování na dlouhé vzdálenosti s dojezdem na jedno nabití až 549 km (podle metodiky WLTP). V tomto případě umožní nabíjecí výkon až 125 kW doplnit dostatek elektrické energie pro ujetí 350 km za pouhých 30 minut. K dlouhému dojezdu významně přispívá účinná rekuperace kinetické energie a nízký součinitel aerodynamického odporu vzduchu 0,27