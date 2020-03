Automobilový sektor vidí budoucnost ve vodíku, ale infrastruktura zatím nestačí

Čeká Republika

V České Republice existuje pouze jedna plnící stanice na vodík a to v Neratovicích. Přes to, že se jedná o neveřejnou stanic, umožňuje po domluvě načerpat vodík i soukromým zájemcům. Další, již veřejné stanice by měl budovat Unipetrol v rámci své sítě Benzina. Celkově má Unipetrol v přípravě tři stanice v Praze, Litvínově a Brně, další se zřejmě příští rok otevře v Ústí nad Labem vedle Setuzy, která vodík vyrábí, a plnicí stanice má vzniknout i v Řeži u Ústavu jaderného výzkumu.

"V přípravě je rozšíření o vodíkové plnicí stojany na třech stávajících čerpacích stanicích. Projekty jsou nyní ve stádiu získávání potřebných povolení a výběru dodavatelů," říká mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Benzina | foto: Wikipedia

V Evropě vede Německo

V v současné době funguje 177 plnicích vodíkových stanic. Z toho v Německu je jich nyní 87 a dalších 43 bude fungovat do roku 2021.

Francie je s 26 stanicemi číslem dvě na starém kontinentu. Plánuje se dalších 34 stanic. Francouzi se ovšem zaměřují na tankování autobusů a flotil dodávkových vozů, méně už na veřejně přístupné vodíkové čerpací stanice. Ve Švýcarsku působí čtyři stanice a dalších šest se plánuje. V Polsku vznikne první stanice v příštím roce.

Ambiciózní Korea

V Asii funguje 178 vodíkových stanic, z toho 114 v Japonsku a 33 v Koreji. 27 stanic je v Číně, ovšem využívají se takřka výhradně k tankování vodíkem napájených autobusů nebo nákladních vozů. Nejambicióznější plány výstavby má v Asii Korea, kde by mělo vzniknout zhruba 40 nových stanic.

Většina ze 74 vodíkových čerpacích stanic v Severní Americe se nachází v Kalifornii (48). V roce 2019 zde byly spuštěny čtyři nové a v současnosti se připravuje zahájení provozu dalších 21. K zemím, kde lze natankovat vodík, přibyly Malajsie a Saudská Arábie.

Toyota Mirai je prvním sériovým vozem na vodík

Japonci nedávno představili novou generaci vodíkem poháněného modelu Mirai. Ten by se mohl v několika exemplářích dostat i do Česka. Toyota Mirai je prvním sériovým vozem na vodík.

Představila se v roce 2014. Mirai je poháněn pouze vodíkem, který se v palivovém článku proměňuje na elektrickou energii pohánějící. S plnou nádrží paliva ujede až 500 km, přičemž tankování zabere necelé tři minuty. V České republice by v roce 2030 mohlo podle odhadu ministerstva průmyslu a obchodu jezdit 60 000 až 90 000 aut na vodíkové články.

Toyota Mirai 2021 | foto: Toyota

Skupina firem podpoří poptávku po vodíku

Toyota je jednou z deseti zakládajících firem skupiny pro zkoumání využití vodíku v japonském regionu. Jejím cílem je podpořit poptávku po vodíku a vybudovat dodavatelský řetězec pro stabilní využívání vodíku v regionu. První aktivity skupiny v Japonsku budou zahrnovat mezioborové studie napříč odvětvími, včetně energetiky (ropný a plynárenský průmysl, elektroenergetika), petrochemického průmyslu, automobilového průmyslu a finančnictví. Skupina chce docílit celospolečenské implementace v polovině 20. let a následně uskutečňovat strategický plán roční produkce až 300 000 tun vodíkového paliva kolem roku 2030.