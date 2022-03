Skupina Stellantis se rozhodla spáchat zločin proti přírodě

Elektromobil jako takový je, i přes své určité nedostatky, skvělá alternativa ke stávajícím vozům se spalovacími motory. Jsou tiché, pohodlné a někdy umí být i zatraceně rychlé a zábavné. Ale ekologické? Ano, městský elektromobil s malou baterií po najetí velkého množství kilometrů nakonec může být ekologičtější, než jeho ekvivalent se spalovacím motorem. To ale zdaleka neplatí pro elektrická SUV a nebo dokonce velké off-roady. U nich je ekologická zátěž na výrobu tak vysoká, že baterie nemá takovou životnost, aby se co do ekologie někdy vyplatila. Stačí používat zdravý rozum a umět si vyhledat informace. Ne jen slepě věřit tomu, že elektromobil vydává 0 gramů emisí a tečka.

Proto mě zaráží prohlášení skupiny Stellantis, která se rozhodla, alespoň v Evropě, být do roku 2030 100% elektrická. Ve Spojených státech naštěstí tak radikální není, zde má v úmyslu prodávat "jen" 50% vozů poháněných čistě na elektřinu. Takže pokud to chápeme správně, Stellantis se rozhodl spáchat ekologickou katastrofu a ještě se tím hrdě chlubí. Kromě ekologie nesmíme zapomenout ani na dostupnost oněch "čistých" automobilů pro běžného uživatele. Stellantis předpokládá, že se mu do roku 2030 podaří zdvojnásobit příjmy, což něco napovídá o budoucí ceně jejich produktů. Upřímně jako ekologicky smýšlející člověk doufám, že se nesmyslné plány Stellantisu nepodaří naplnit a nadále budeme moci v jeho vozech vídat vše od povedených motorů PureTech až po V8 Hemi.