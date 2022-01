Má smysl nabíjet plug-in hybrid, když si skočíte do "Mekáče" na svačinu?

Běžný dobíjecí stojan dokáže dodat elektromobilu okolo 50 kWh. Což odpovídá dojezdu slušně přes 200 km. Vezmeme-li v úvahu, že průměrný český řidič najede denně přibližně 40 km, stačí mu strávit u stojanu 15 minut denně. Takže ranní káva cestou do práce a má vystaráno.

Jak je to ale u plug-in hybridů?

Když pomineme pár prémiových značek a Mitsubishi, které umí i u plug-in hybridů nabíjet skutečně rychle, tak běžný hybrid do zásuvky se umí nabíjet pouze v rozmezí od 3,5 do 7 kW, což skutečně není mnoho. My jsme vyzkoušeli zásuvkového hybrida od Toyoty. Toyota RAV4 Plug-in hybrid umí z 22 kW nabíjecího stojanu přes kabel Mennekes typ 2 dobíjet výkonem 6,6 kW, čímž se řadí mezi ty lepší běžné plug-in hybridy.

Toyota RAV4 | foto: Petr Boháč

S RAVkou jsem přijel k nabíjecímu stojanu ČEZ, který se nachází u McDonaldu na ulici Kbelská. Toyotu jsem dal nabíjet a šel na svačinu. Vystátí fronty a snězení svačiny mi zabralo celkem 27 minut, během kterých se do zcela prázdné baterie dobilo pouhých 2,95 kWh, což dle palubního počítače stačilo k dojezdu 11 kilometrů. Tudíž aby takové auto bylo schopné čistě na elektřinu ujet průměrnou denní vzdálenost, musel bych takových návštěv absolvovat 4.

Z toho vyplývá, že takovýto typ vozu má smysl dobíjet doma přes noc a nebo, pokud je možnost, tak třeba v práci, kde se baterie dobije pohodlně do 100 % a navíc i za nižší cenu, než u veřejného nabíjecího stojanu.