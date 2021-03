Volkswageny ID.4 jsou v Česku, příští týden začíná předávání zákazníkům a testování

Prvních bezmála sto plně elektrických SUV Volkswagen ID.4 je již v České republice. Oficiální prodej druhého člena rodiny elektromobilů ID. bude spuštěn na začátku třetího březnového týdne. Autorizovaní prodejci značky Volkswagen budou od 15. března nabízet zájemcům zkušební jízdy a současně také předají první vozy zákazníkům, kteří si již ID.4 objednali v rámci předprodeje. Aktuální nabídka rodinného SUV s nulovými emisemi při jízdě zahrnuje široký výběr výbav a variant elektrického pohonu s cenami již od 991 900 Kč.

Máte rádi auta? Hledáme nové lidi do redakce. Napište nám na redakce@autoroad.cz a staňte se naším redaktorem.

„Po velmi úspěšném předprodeji můžeme konečně ukázat našim zákazníkům zcela nové elektrické SUV ID.4 naživo,“ říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Zájemci si tak u našich prodejců budou moci vyzkoušet mobilitu budoucnosti – tichou, komfortní a současně velmi dynamickou jízdu, nad jejíž bezpečností dohlíží nejmodernější asistenční systémy. ID.4 posouvá na novou úroveň také automobilovou konektivitu – mimo jiné pravidelnými online aktualizacemi, díky nimž ID.4 zůstane vždy softwarově na úrovni nejnovějších automobilů“.

Autorizovaní prodejci budou od 15. března 2021 nabízet Volkswagen ID.4 zájemcům o zkušební jízdy | foto: Volkswagen

Všechny vozy dodané pro oficiální uvedení modelu ID.4 na český trh disponují již nejnovějším softwarem s označením „ID.Software 2.1“. Toto řešení poprvé umožňuje pravidelné aktualizace vozidla technologií „Over-the-Air“, aniž by zákazník musel do servisu. Od léta bude Volkswagen majitelům elektromobilu ID.4 poskytovat každé tři měsíce aktualizace, které budou zahrnovat kromě optimalizace softwaru také nové funkce a možnosti individualizace.

Autorizovaní prodejci budou od 15. března 2021 nabízet Volkswagen ID.4 zájemcům o zkušební jízdy | foto: Volkswagen

Zákazníci mají u modelu ID.4 široký výběr variant, který uspokojí nejrůznější požadavky. Ceny za mobilitu budoucnosti začínají pod hranicí jednoho milionu korun. Portfolio je sestaveno z předem nakonfigurovaných verzí různého charakteru a určení, které sahají od výbavy City (od 991 900 Kč) až po Max (od 1 486 900 Kč).

Volkswagen ID.4 má být všestranné SUV pro každodenní provoz i volný čas. Interiér vyniká mimořádnou prostorností a variabilitou. V závislosti na poloze opěradel zadních sedadel nabízí zavazadlový prostor objem 543 až 1575 litrů. Díky robustní konstrukci a výkonnému pohonu zadních kol si ID.4 poradí i s přívěsem, který může mít hmotnost až 750 kg (nebrzděný), resp. 1000 kg (brzděný).

Elektrický pohon je koncipován pro suverénní cestování i na delší vzdálenosti, a to především u verzí s elektromotorem o výkonu 150 kW a využitelnou kapacitou akumulátorů 77 kWh, které nabízí dojezd až 522 km (WLTP). Nabíjení stejnosměrným proudem o výkonu 125 kW umožňuje rychlé a komfortní doplňování elektrické energie i na delších cestách. Například u nabíjecích stojanů v sítí Ionity na evropských dálnicích (včetně D1 a D5 v České republice) uloží ID.4 do svých akumulátorů dostatek elektrické energie pro ujetí dalších 320 km (WLTP) za pouhých 30 minut. Delších jízd se však nemusejí obávat ani řidiči variant s nižším výkonem (109 kW nebo 125 kW). S jejich využitelnou kapacitou akumulátorů 52 kWh mohou na svých cestách na jedno nabití překonat až 345 km (WLTP). To ale není vše! Nabídku modelové řady ID.4 již brzy doplní také vrcholná verze ID.4 GTX s pohonem všech kol a výkonem 220 kW.