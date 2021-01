BMW i4 slibuje obohacení elektromobility o čistou radost z jízdy

Je-li vyžadována ideální vyváženost mezi dynamikou a jízdním komfortem, modely BMW řady 3 a 4 ve svých prémiových segmentech neustále stanovují nová měřítka. BMW i4 se již brzy zhostí této role v segmentu elektricky poháněných vozidel. První čistě elektricky poháněné čtyřdveřové Gran Coupé obohacuje lokálně bezemisní mobilitu o čistou radost z jízdy.

„Vůbec poprvé jsme vyvinuli zcela nové BMW se sportovní DNA pro čistě elektrickou jízdu,“ vysvětluje vedoucí projektu David Alfredo Ferrufino Camacho. „BMW i4 nabízí vše, co BMW ztělesňuje, a přitom je plně elektrické.“

Několik měsíců před svojí světovou premiérou model BMW i4 právě dokončuje závěrečnou fázi dynamických jízdních testů. V této části je důraz kladen na integrované použití všech komponentů pohonu a podvozku, které zajišťuje, že spontánní přísun výkonu elektromotoru je v každé situaci kombinován s precizní ovladatelností vozu, fascinující dynamikou v zatáčkách, zdokonalenou trakcí za všech povětrnostních a jízdních podmínek a dokonale vyváženým jízdním komfortem.

BMW i4 má obohacovat lokálně bezemisní mobilitu o čistou radost z jízdy | foto: BMW

Naprosto tiché: Akcelerace s BMW i4

Elektrická pohonná jednotka v BMW i4, dosahující maximálního výkonu 390 kW/530 k, umožňuje působivou akceleraci: hranice 100 km/h dosáhne z klidu za pouhé čtyři sekundy. Ale ještě působivější než jeho ryzí schopnost bleskového zrychlení jsou reakce, jimiž se projevuje. Pro tento model specificky navržené tlumiče v okamžiku rozjezdu omezují pohyby karoserie, současně s tím přímo BMW vyvinutá technologie ARB (blízko sebe umístěné regulační prvky protiprokluzového systému) s extrémně rychlou a přesnou regulací zaručuje prvotřídní trakci a dokonalou stabilitu v přímém směru, a to i na kluzkém povrchu. Díky tomu je zrychlení nového BMW i4, které se blíží vystřelení z katapultu, vzrušujícím a zároveň bezstarostným zážitkem, protože jej neovlivňuje prokluz kol ani korekce směru jízdy.

Fascinující zrychlení je však pouze jedním z aspektů vynikajících výkonových charakteristik definujících BMW i4. Mezi další charakteristické rysy patří jeho spontánní reakce na každý pohyb – nejen plynového pedálu, ale také řízení a brzdového pedálu. Předpoklady pro tuto vysokou úroveň agility a preciznosti jsou zakotveny již v základní koncepci BMW i4. Patří mezi ně především dlouhý rozvor, široké rozchody kol, pro tento model specifické odklony kol, jejich velký průměr, stejně jako vysoká torzní tuhost karoserie, nízké těžiště a vyvážené rozložení hmotnosti.

BMW i4 má obohacovat lokálně bezemisní mobilitu o čistou radost z jízdy | foto: BMW

Nenucená preciznost: Průjezdy zatáčkami ideální stopou

Všechny tyto parametry byly při integraci komponentů pohonu a podvozku podrobně zkoumány s cílem v každé jízdní situaci zajistit charakteristický sportovní projev BMW. Konstrukce a vyladění systémů odpružení a tlumení trvale zajišťují optimální kontakt s vozovkou. Prakticky neslyšitelný pohon v kombinaci s propracovaným podvozkem zároveň navozuje i ve vyšších rychlostech dojem lehce plujícího automobilu, který neovlivňují nerovnosti silnice nebo ztížené adhezní podmínky.

„BMW i4 vyjadřuje pocit lehkosti a agility, ale také solidnosti a autoritativnosti,“ říká projektový manažer David Alfredo Ferrufino Camacho. „Díky vynikající směrové stabilitě a mimořádné jistotě v zatáčkách se zdá, že je k vozovce doslova přilepené. Všechny elektromobily jsou schopné rychlé akcelerace v přímém směru. Ale pouze to nám v BMW nestačí.“

BMW i4 je také snadno ovladatelné, a to i ve vysoce dynamických jízdních situacích. Kromě neutrálního chování a výkonných, přesně dávkovatelných brzd je v případě BMW i4 důležitým faktorem také řízení: reaguje rychle a precizně a řidiči vždy poskytuje přesnou zpětnou vazbu, přičemž zůstává zcela neovlivněno hnacími silami, a to i při intenzivním zrychlování nebo brzdění. Změny jízdního pruhu ve vysokých rychlostech zvládá s lehkostí, zatímco uvolněnou jízdu na dlouhé vzdálenosti zajišťuje posilovač řízení Servotronic s proměnným účinkem v závislosti na rychlosti vozu a skutečnost, že vozidlo je do značné míry imunní vůči jakýmkoliv nerovnostem vozovky.

Typické BMW: Jedinečná rovnováha mezi sportovním stylem a jízdním komfortem

Výrazná jízdní dynamika BMW i4 částečně vyplývá ze skutečnosti, že jeho chování není dosaženo na úkor komfortu. Čistě elektricky poháněné Gran Coupé se vyznačuje neomezenou každodenní použitelností. Díky technologii vysokonapěťového akumulátoru s nejnovější technologií bateriových článků, umožňující dojezd až 600 kilometrů (WLTP), je technologie podvozku BMW i4 navržena také s ohledem na komfort při jízdách na dlouhé vzdálenosti. Podvozek se opírá o vysoce kvalitní tlumiče, jež doplňují specifické, přímo na míru laděné komponenty, které v souhrnu přinášejí BMW i4 harmonické jízdní vlastnosti.