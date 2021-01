Volkswagen na ni vsadil vše. Po loňském průšvihu se tváří spokojeně

Transformace značky Volkswagen osobní vozy směřující k elektromobilitě nabrala na rychlosti. „Rok 2020 byl pro značku Volkswagen bodem obratu a průlomem v oblasti elektromobility,“ říká Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen, která v uplynulém roce dodala zákazníkům na celém světě historicky největší počet vozidel s elektrickým pohonem. Celkem to bylo více než 212 000 elektrifikovaných vozů (+158 procent oproti roku 2019), z toho téměř 134 000 elektromobilů (+197 procent v porovnání s rokem 2019). Brandstätter k tomu dodal: „Jsme na dobré cestě ke splnění naší ambice stát se lídrem na trhu s elektromobily. Jako žádný jiný výrobce ztělesňujeme atraktivní a cenově dostupnou elektromobilitu.“

Navzdory náročným podmínkám na trhu dodal Volkswagen v loňském roce zákazníkům na celém světě 5,328 milionu vozidel se všemi nabízenými druhy pohonu. V porovnání s předchozím rokem tak došlo k meziročnímu poklesu o 15 procent. V závěru roku se však prodeje výrazně zlepšovaly a v prosinci 2020 se podařilo stáhnout ztrátu za velmi dobrými výsledky posledního měsíce předchozího roku na pouhá dvě procenta. „Volkswagen v roce 2020 prokázal svou sílu. Navzdory všem omezením zavedeným v obchodě s automobily kvůli pandemii jsme si dokázali udržet podíl na světovém trhu a v některých regionech jej dokonce mírně zvýšit,“ řekl Klaus Zellmer, člen představenstva značky Volkswagen osobní vozy, odpovědný za prodej. „To ukazuje, že máme atraktivní produkty schopné nadchnout naše zákazníky a maximálně motivovanou obchodní organizaci.“

Model ID.3 se v mnoha evropských zemích vyšvihl z nuly do čela žebříčků prodeje

Volkswagen osobní vozy uvedl v roce 2020 na trh devět nových modelů s elektrickým nebo plug-in hybridním pohonem. V Evropě díky tomu vzrostl podíl elektromobilů a hybridních vozidel na celkovém počtu dodaných vozů značky Volkswagen na 12,4 procenta – v roce 2019 to bylo 2,3 procenta. Nejoblíbenějším modelem byl přitom ID.3 s 56 500 vozy, přestože byl uváděn na trhy až od září. Po něm následovaly modely e-Golf2 s cca 41 300 vozy a Passat GTE3 s cca 24 000 automobily. Celkem bylo v roce 2020 objednáno 68 800 vozů ID.3 a již více než 56 500 jich bylo předáno zákazníkům – z toho 14 400 vozů převzali zákazníci v Německu. „ID.3 je opravdovým hitem,“ říká šéf prodeje Zellmer. „Přestože byl uveden na trh až ve druhé polovině roku, vyšvihl se v mnoha zemích téměř z nuly do čela žebříčků prodeje.“

Volkswagen ID.3 stanovil rekord v dojezdu. Na jedno nabití překonal vzdálenost 531 km | foto: Volkswagen

Model ID.3 byl v prosinci nejčastěji dodávaným elektromobilem ve Finsku, Slovinsku a Norsku. Ve Švédsku byl Volkswagen ID.3 v prosinci 2020 dokonce absolutně nejprodávanějším automobilem bez ohledu na druh pohonu. V Nizozemí a Německu obsadila značka Volkswagen za celý rok 2020 první místo v segmentu elektromobilů – s podílem 23,8 procenta na trhu elektromobilů v Německu a 23 procent v Nizozemí.

Elektromobilita se začala prosazovat také na německém flotilovém trhu. Zde se podíl vozidel kategorií BEV (elektromobily napájené akumulátory) a PHEV (vozy s plug-in hybridním pohonem) u přijatých objednávek celkově zvýšil na téměř 22 procent – z cca 2 procent v roce 2018 a téměř 5 procent v roce 2019.

Volkswagen slibuje, že ID.4 se snadno řídí ve městě, na okresních silnicích i na dálnici | foto: Volkswagen

V roce 2021 bude impulzem pro další růst model ID.4 spolu s verzemi Plug-in Hybrid

Po modelu ID.3 uvádí nyní Volkswagen na trhy již druhý elektricky poháněný model, ID.44. Jedná se o první globální elektromobil značky a jako SUV zcela odpovídá aktuálnímu trendu vývoje poptávky. Podíl SUV na celkovém počtu celosvětově dodaných vozů Volkswagen vzrostl z 29,8 procenta v roce 2019 na 34,8 procenta v roce 2020. Klaus Zellmer na závěr říká: „Pro rok 2021 jsme si předsevzali, že zvýšíme náš podíl na globálním trhu.“ Impulzem k tomu bude kromě nových elektricky poháněných modelů také hybridní ofenziva zahájená v roce 2020.