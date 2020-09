Faceliftovaný Suzuki Swift zamířil na český trh

JEŠTĚ VÝRAZNĚJŠÍ DESIGN

Swift okamžitě upoutá pozornost svými svalnatými boky a ostrými rysy. Zaujme také plovoucí střecha, tradiční prvek modelové řady Swift, v aktuální generaci doplněná o kliky zadních dveří zapuštěné do sloupků karoserie. Nová je maska chladiče s trojrozměrným designem a chromovanou linkou. Celkový dojem dále zvýrazňují nová leštěná kola s rovnými paprsky.

Stávající paleta barevných odstínů karoserie zůstává zachována a je rozšířena o nové varianty. Výběr dvoubarevných lakování zahrnuje místo dosavadních tří hned sedm různých možností. Červený perleťový lak Burning Red je nově dostupný i s černou střechou, modrá metalíza Speedy Blue se v nabídce nově objevuje s černou střechou, i nadále je k dispozici také se stříbrnou střechou nebo v jednobarevném provedení. Exkluzivní novinkou je oranžová metalíza Frame Orange s černou střechou, společně s modernizovaným Ignisem i Swift Hybrid přináší zlatý odstín Rush Yellow, v tomto případě kombinovaný se stříbrnou střechou. I nadále Suzuki nabízí také černou střechu ve spojení se stříbrnou a tmavě šedou.



Sportovní styl se odráží i v interiéru. Palubní deska je natočená k řidiči, za anatomicky tvarovaným volantem ve tvaru D se nachází přístrojový štít přehledně rozdělený do dvou kruhových tubusů. Palubní počítač má funkce rozšířené o digitální rychloměr, na jeho displeji lze také sledovat činnost spalovacího motoru a elektromotoru v mild-hybridním pohonu.

Suzuki Swift | foto: Suzuki

NOVÝ HYBRIDNÍ POHON S VĚTŠÍ BATERIÍ

Pohon obstarává nový čtyřválcový atmosférický motor K12D, který standardně spolupracuje s elektromotorem ISG, připojeným přes plochý drážkový řemen. Spolu tak tvoří mimořádně efektivní mild-hybridní pohon. Ten je nyní standardem pro všechny verze Swiftu. Ve srovnání s dosavadním Swiftem Hybrid byla kapacita baterie zvětšena více než trojnásobně – z 3 Ah na 10 Ah.

Mild-hybridní pohon je nejen účinný, ale také velmi kompaktní a lehký – celá elektrická soustava váží jen 10 kg. Díky tomu všechny nabízené verze Swiftu Hybrid dosahují provozní hmotnosti méně než 1000 kg.

Lithiová baterie hybridního pohonu se nachází pod sedadlem řidiče, tudíž nijak nesnižuje praktickou využitelnost interiéru. Elektromotor ISG nahrazuje běžný alternátor. Celý systém je maximálně účelný, počet přidaných součástí je omezen na nezbytné minimum, přičemž mild-hybridní technologie nijak nezvyšuje nároky na údržbu nebo uživatelský komfort. Swift Hybrid je díky tomu možné používat bezpečně, bez jakýchkoliv omezení a bez starostí.

Mild-hybridní pohon umožňuje efektivně hospodařit s kinetickou energií. Elektromotor ISG, který v sobě kombinuje funkci startéru a generátoru, při zpomalování intenzivně dobíjí baterii. Tím ukládá energii, která by jinak při brzdění přišla nazmar, pro pozdější použití. Takto získaná energie pohání všechny elektrické systémy, když vůz stojí a spalovací motor se vypne. Dále pomáhá při zrychlování, když se ISG zapojí současně se spalovacím motorem. Elektromotor, který má výkon 2,3 kW, zlepšuje akceleraci a snižuje spotřebu benzinu. Emise CO2 se podle druhu pohonu pohybují od 88 do 95 g/km, kombinovaná spotřeba od 3,9 do 4,2 l/100 km.

ATMOSFÉRICKÝ MOTOR S NEJMODERNĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI

Nový benzinový motor K12D vychází z předchozího typu K12C, přináší však řadu zásadních změn. I nadále si zachovává atmosférické plnění, čtyři válce a objem 1,2 litru, což jsou na poměry městských aut velkorysé parametry. V zájmu zvýšení účinnosti vzrostl kompresní poměr z 12,5 : 1 na 13,0 : 1 a změnila se i charakteristika motoru. Nejvyšší výkon je 61 kW a maxima točivého momentu 107 Nm motor nově dosahuje už při 2800 otáčkách.

Konstrukční změny jsou inspirovány motorem K14D v novém Suzuki Vitara Hybrid a S-Cross Hybrid. Blok i hlava motoru jsou nové konstrukce, k tomu Suzuki přidává řadu technických inovací:

 sběrné výfukové potrubí integrované do hlavy válců v konfiguraci 4-2-1

 přepracovaný EGR ventil s chlazením

 variabilní časování nejen sacích, ale i výfukových ventilů (na straně sání VVT ovládané elektromotorem a na straně výfuku hydraulicky)

 aktivní chlazení pístů ostřikováním olejem řízené řídicí jednotkou motoru

 olejové čerpadlo s proměnlivým průtokem

 ventil pro regulaci průtoku chladicí kapaliny, který nahrazuje konvenční

termostat

Motor K12D si zachovává unikátní, dále vylepšený systém nepřímého vstřikování DualJet se dvěma vstřikovači pro každý válec. Na jeden válec připadají dva sací ventily a nad každým z nich je vstřikovač paliva. Každá vstřikovaná dávka je složena ze dvou dílčích. Díky tomu se palivo lépe odpaří, dávkování je přesnější a palivo je lépe rozprostřeno ve spalovacím prostoru, což přispívá ke snížení spotřeby.

Suzuki Swift | foto: Suzuki

JEDINÝ MALÝ HATCHBACK S POHONEM VŠECH KOL

Na rozdíl od ostatních malých hatchbacků nabízí Swift již tři desetiletí možnost pohonu všech kol. Tato verze zůstává v nabídce i v nejnovějším provedení, mild-hybridní pohon roztáčí všechna kola prostřednictvím systému AllGrip Auto. Bezúdržbová viskózní spojka zajistí plynulé připojení zadních kol vždy, když ta přední začnou ztrácet trakci.

Nabídkou Swiftu Hybrid AllGrip Suzuki potvrzuje své výlučné postavení specialisty na pohon 4x4. Všechna kola mohou být poháněna u všech modelů nabízených na českém trhu.

Novinkou je i automatická převodovka CVT, nově spojená s mild-hybridním pohonem. Díky plynulému převodu je možné využít sílu pohonného ústrojí naplno. Swift Hybrid s automatickou převodovkou se proto může pochlubit nejrychlejším časem akcelerace z 0 na 100 km/h ze všech tří nabízených variant.

NOVÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Moderní doba vyžaduje moderní technologie, proto Swift přijíždí vybaven balíčkem Suzuki Safety Support nejnovější generace. Paleta asistenčních systémů je rozšířena o pět nových funkcí a dostává se na úroveň SUV Vitara Hybrid. Adaptivní tempomat doplněný o systém nouzového brzdění je nově standardem už v základní výbavě Comfort, která je sériově doplněna o systém RBS (Radar Brake Support). Vrcholné provedení Elegance využívá systém DSBS, který kombinuje radar s kamerou pod čelním sklem.

Hlavní novinkou je systém sledování mrtvého úhlu (BSM), který v rychlostech nad 15 km/h sleduje prostor po stranách. V případě hrozící srážky při přejetí do sousedního pruhu varuje řidiče pomocí diody v zrcátku a při spuštění směrovky rovněž zvukovým signálem.

Stejné radarové senzory v zadním nárazníku slouží také systému sledování provozu za vozem (RCTA). Při vycouvání z řady stojících vozidel varuje řidiče, pokud se z boku blíží jiné auto nebo cyklista. Tuto technologii dále doplňují nově nabízené parkovací senzory. V kombinaci s již nabízenou parkovací kamerou tak Swift dosahuje nejvyšší možné úrovně bezpečnosti při vyjíždění z parkovacího místa. Všechny tyto systémy se dodávají už od výbavy Premium, která má akční cenu od 342 900 Kč.

Další novinkou je systém rozpoznávání dopravních značek (TSR), který sekunduje digitálnímu rychloměru. Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW) je nově doplněno o funkci udržování v jízdním pruhu (LDP). Tato technologie byla dosud dostupná jen ve verzi Swift Sport a v SUV Vitara.



UŽ V ZÁKLADU BOHATÁ VÝBAVA

Nový Swift přichází na český trh s akčními cenami od 312 900 Kč. Už nejdostupnější provedení Comfort se může pochlubit LED světlomety a světelným senzorem, palubním počítačem nebo výškově nastavitelným sedadlem řidiče. Samozřejmostí je i klimatizace, rádio nebo elektrické ovládání předních oken a zpětných zrcátek.

Prostřední specifikace Premium přidává kompletní sadu asistenčních systémů, multimediální systém s dotykovým displejem, zadní parkovací kameru a vyhřívání předních sedadel. Vnější vzhled vylepšují litá kola, zatmavená zadní skla a přední mlhové světlomety. Varianta Premium je na přání dostupná i s pohonem všech kol AllGrip Auto. Unikátní kombinace karoserie hatchback a pohonu 4x4 stojí od 385 900 Kč.

Vrcholná verze Elegance je vybavena asistentem rozjezdu do kopce, bezklíčovým odemykáním a startováním tlačítkem, navigací, automatickou klimatizací a řadou dalších funkčních a designových vylepšení. Swift Elegance se na přání dodává i s pohonem všech kol nebo s automatickou převodovkou CVT.