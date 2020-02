Ford Mustang Mach-E, Amerika si musí počkat, přednost dostala Evropa

Očekávaný elektrický crossover Ford Mustang Mach-E by měl zamířit na evropský trh během první poloviny letošního roku. Američtí zákazníci si budou muset počkat až na čtvrté čtvrtletí letošního roku. Nejprve mají dorazit modely s "nečekaným" názvem First Edition, ostatní modely ho budou následovat dále v průběhu roku 2020. Na vrcholnou verzi GT Performance si budem muset počkat do roku 2021.

Ford Mustang Mach-E GT má nabídnout výkon 342 kW (465 k) a zrychlení z nuly na 100 km/h pod 5 vteřin | foto: Ford

Ford Mustang Mach-E bude k dispozici v různých výkonnostních variantách. Počítat můžeme s verzemi o výkonech 191 kW (260 koní), 213 kW (290 koní), 250kw (340 koní) a dokonce 346 kW (470 koní). Točivý moment může dosahovat až 830 N.m. Nejvýkonnější Ford Mustang Mach-E dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h v čase kratším než 5 s. Jízdný dosah elektrického crossoveru je až 600 km.

Ceny pro americký trh se mají pohybovat v přepočtu od 1 milionu po 1,45 milionu Kč. V České republice cena startuje na částce 1 278 300 Kč, za vrcholně vybavené provedení First Edition zaplatíte 1 819 050 Kč.