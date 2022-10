Neprodávanější dodávka? Nenápadná Toyota Proace

Výsledkem ofenzívy je postup Toyoty ze 14. místa českého žebříčku značek v roce 2016 na sedmou příčku v roce 2019 a čtvrtou v roce 2020 a 2021, na které se pohybuje i letos.

Ještě překvapivější je ale určitě skutečnost, že je nejprodávanější model Toyoty nese označení Proace, tedy vůz kategorie MPV, resp. LUV, tedy osobní dodávka. V prodejích tak překonává také velmi úspěšný model Yaris, kterého bylo letos prodáno i s verzí Cross dohromady „jen“ 1990 kusů.

Je sice pravdou, že pod modelovým označením Proace jsou nabízeny vozy dvou velikostí MPV a dodávek, a to Proace ve střední kategorii a Proace City v menší kategorii, ale podobné marketingové čarování s názvy modelů a jejich variant je běžné i u jiných značek.

V každém případě má model Proace v českých statistikách na svědomí po osmi měsících letošního roku celkem 2481 kusů, z toho 1876 v osobních verzích a 605 v kategorii lehkých užitkových vozů.

Tradiční teoretické rozdělování automobilů na osobní a lehké užitkové vede u některých modelů se stejným názvem k určitým komplikacím, což není případ jen u Toyoty Proace.

Ale výrobcům, prodejcům ani zákazníkům to zřejmě tolik nevadí, takže si mezi modely Proace, Proace Verso, Proace City a Proace City Verso a Proace City EV Electro a Proace City Verso EV Electro, samozřejmě vyberou to, co chtějí a co potřebují.

A je jedno, zda je jimi vybraný model je označován jako verze osobní, tedy MPV, nebo je deklarován jako lehké užitkové vozidlo, dodávka. Vždyť jsou všechny varianty na pohled takřka skoro stejné.

Že se v případě modelu Proace nejedná o letošní nahodilý výsledek potvrzuje skutečnosti, že už v roce 2020 ho bylo u nás registrováno 2294 vozů. Podobně si vedla Toyota Proace za rok 2021, ale to už bylo prodáno 3027 těchto vozů, což je daleko víc než kteréhokoli konkurenčního modelu.

Na úspěšné prodejní vlně jede Proace i letos, kdy bylo za dvě třetiny roku registrováno už 2481 vozů s typovým označením Proace, a jejich celkový počet prodaných v České republice už přesáhl právě v srpnu hranici 10 tisíc kusů.

Z uvedeného je docela dobře patrné, že krize posledních dvou let, ať už je označovaná jako pandemická či čipová, nebo jakkoli jinak, nedopadá zdaleka tak tvrdě na každého z výrobců.

Vypadá to, jako by někteří byli lépe připravení, což v případě jinak poměrně nenápadné Toyoty, ale nejen jí, přináší nesporné úspěchy. Vždyť legendárního pick-upu Toyota Hilux bylo letos, mimo armádní zakázky, prodáno také už 408 kusů a je rovněž jedničkou českého trhu.

Modely Toyota v poslední době disponujícím nejen atraktivní nabídkou, ale také zajímavými cenami, takže není proto divu, že se k této značce obrací mnoho zákazníků, kteří se ještě nedávno zajímali o vozy jiných značek.

To nakonec potvrzuje i nebývale velké množství letošních závazných objednávek. Realita současného českého trhu se změnila a zákazníci na ni pochopitelně reagují.

I když uvedené statistické údaje mohou být pro někoho „jen hrou čísel“, je jasné, že model Proace vládne českým statistikám jako neprodávanější z vozů MPV s 20procentním podílem v obou kategoriích, stejně jako je významným hráčem mezi lehkými užitkovými automobily.