TEST Škoda Superb IV 2,0 TDI 110 kW L&K – nový manažerský ideál přijíždí!

Úvod a ceny

Nový Superb je k dostání ve dvou karosářských variantách – liftback a klasický kombík. Co se výbav týče, tak tu jsou aktuálně také dvě – Selection a Laurin & Klement, časem dorazí ještě Sportline. Čeho je na výběr nejvíc, jsou motory. Základ tvoří mild-hybridní benzínová patnáctistovka 1,5 TSI m-HEV 110 kW a to výhradně s automatem DSG, manuál už v novém Superbu nenajdete. Druhou benzínovou možností je dvoulitr 2,0 TSI s výkonem 195 kW a pohonem všech kol. Naftový motor 2,0 TDI tu je jeden, ovšem ve dvou variantách – základní 110 kW s pohonem přední nápravy a poté silnější verze s pohonem všech kol a výkonem 142 kW. Poslední možností je plug-in hybridní verze, která nabízí benzínový motor, elektromotor a celkový systémový výkon 150 kW.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Základní cenovka Superbu činí 935 000 Kč (Selection 1,5 TSI, liftback). My však v testu máme kombík v nejvyšší výbavě Laurin & Klement, který má pod kapotou základní naftový dvoulitr. Cena této kombinace začíná na 1 235 000 Kč. Příplatková výbava v našem případě přišla na dalších 146 tisíc (metalíza, 19 palcová kola, panoramatická střecha, nezávislé topení, tažné zařízení a dvojitá podlaha), takže se finální cenovka kousku z naší recenze zvedla na 1 380 900 Kč.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Vzhled vozu se dost podřídil boji s větrem, respektive co nejnižšímu aerodynamickému odporu, součinitel odporu vzduchu Cx činí jen 0,25, což je úžasná hodnota. Předchůdce měl odpor Cx 0,305. Co nejlepší aerodynamika se však často těžce slučuje s líbivým designem, ovšem zde se to perfektně povedlo. Přední části dominují ostře řezané LED světlomety a široká maska s chromovými segmenty.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V zadní části jsou výrazně menší světla, než u trojkové generace, což z fotek působí lehce disproporčně, ale naživo je to podstatně lepší a z odstupem času se mi zadní část vlastně líbí. Chce si to však chvíli zvykat, láska na první pohled to nebyla. Celkově je design bez výraznějších emocí a „výstřelků“, díky čemuž bude pomalu stárnout a vydrží vypadat moderně dalších 10 let, stejně jako předchůdce, jehož výroba započala v roce 2015.

Rozměry: 4902/1849/1521/2837 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1678 kg

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Interiér

Obecně se dá říci, že auta stárnou nejrychleji uvnitř, což vás po přesednutí z trojkové generace do té nové okamžitě praští do očí. Interiér působí výrazně moderněji a celkově se dá říci, že vypadá na první pohled skvěle. Má to však i nějaká ta „ale“, ke kterým se později dostanu.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Teď je však potřeba vyzdvihnout naprosto fantastická sedadla, která jdou popsat pořádnou porcí přídavných jmen – ergonomická, kožená, elektricky ovládaná, vyhřívaná, klimatizovaná, masážní a mimořádně pohodlná. Potěší také možnost prodloužit si sedák a ta masáž? Ta by se dala srovnat s tou, kterou najdeme v německých prémiovkách. Pochvalu si zaslouží i hlavové opěrky, které jsou hezky měkké a je možné je nastavovat ve dvou směrech. Pozice za volantem je tedy perfektní a k dokonalosti mi chybí asi jen trochu výraznější boční vedení a loketní opěrka, která již není polohovatelná.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání a intuitivnost? Na poměry dnešních aut velmi dobré, ovšem v porovnání s předchozím Superbem je to jednoznačně krok zpět. Volič převodovky se přesunul pod volant, což mi vadí – musím se k němu zbytečně natahovat, kruhový pohyb není zrovna intuitivní a celkově působí lacině. Stačilo by malý volič na středové konzoli, jako to má čtyřková Octavia, díky čemuž by byla zachovaná vzdušnost, ale i funkčnost.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment zaslouží v zásadě pochvalu – obrazovka je tak akorát velká, má velice hezké rozlišení, rychlou odezvu a ani jednou nám systém nezamrznul. Celkově rozložení jednotlivých položek působí o něco méně přehledně, nicméně věřím, že je to jen otázka zvyku. Bezdrátové zrcadlení (Car Play) telefonu je už naštěstí samozřejmostí.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tři kruhové ovladače pod dotykovou obrazovkou jsou skvělým kompromisem pro moderní vzhled, ale práce s nimi je opět zbytečně složitá. Budu se opakovat, ale trojkový Superb to měl řešené jednodušším způsobem – kolečko hlasitosti bylo samostatně, na volič jízdních režimů bylo další tlačítko, na změnu teploty také solo volič a pro změnu proudění vzduchu tam bylo také několik samostatných tlačítek. Sice to nevypadalo tak dobře, ale ovládalo se to lépe. Zde si tyto čtyři kategorie měníte zmačknutím středového kolečka.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zpracování a materiály? Na fotkách rozhodně posun vpřed, naživo bohužel malý krok zpět. Opět se nemohu ubránit srovnání se starším modelem, který měl měkčené plasty pod okny vpředu i vzadu a to samé platilo o oblasti, kde si řidič opírá pravé koleno o středový tunel. Všechny tato místa byly v trojkovém Superbu krásně měkká, což se u novinky bohužel říci nedá. Na druhou stranu je zde výrazně hezčí dřevěný dekor a líbí se mi také prošívaná imitace kůže na palubní desce. Další plus je, že zde nic nevrže a líbí se mi i opravdu veliká porce USB portů.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu si zaslouží i celková prostornost, která je na výtečné úrovni. Vpředu mám ve všech směrech dostatek místa a nechybí ani několik odkládacích přihrádek, kam se vejde vše potřebné. Vzadu je opět stále velkorysý prostor pro nohy.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velké rodiny rozhodně potěší kufr, který narostl na 690 litrů, po sklopení zadních sedadel dokonce 1920 litrů. V kombinaci s panoramatickou střechou si zde dokážu představit i komfortní nocleh.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Je znát, že je podvozek vyspělejší a propracovanější. Platforma MQB je známá svým boucháním při přejezdu nerovností, což zde sice stále je, ovšem v menší míře, než u předchůdce. Máme zde zcela nové adaptivní tlumiče, které měly za cíl zlepšit komfort i stabilitu v zatáčkách, což se povedlo. Nechybí ani možnost individualizace jízdního režimu, kde si můžete nastavit až 15 úrovní tuhosti podvozku. Mně vyhovuje spíše komfortnější, ale rád využívám tužší sportovní řízení a nespěchám-li, tak pohon Eco, který vyřazuje a krásně plachtí. Celkový jízdní komfort je velice dobrý, ale určitě bych doporučil nepřiplácet za 19 palcové disky a nechat si „osmnáctky“, které díky vyššímu profilu pneumatiky lépe filtrují velké díry či ostré příčné nerovnosti. Další výhodou je menší pravděpodobnost, že je odřete o obrubník a navíc ušetříte.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vyzdvihnout je potřeba aerodynamiku a dvojitá okna. Díky těmto aspektům je vůz opravdu mimořádně odhlučněn, což ve městě není tolik znát, ale jakmile najedete na dálnici, tak vám 130 km/h bude připadat jako „stovka“. Ve výsledku to může být třeba na okresce trochu nebezpečné, protože jedete rychleji, než si myslíte. Když už jsme u té rychlejší jízdy, tak je nutno podotknout, že ve sportovním režimu tlumiče ztuhnou, ale ne nějak závratně, takže je jízda stále poměrně komfortní, ale zlepší se výrazně stabilita. Svižná jízda tedy není žádný problém, ale jakmile začnu tlačit na pilu o něco více, je znát, že v sedačkách moc nedržím, vůz působí těžce a hrne se ze zatáčky nedotáčivě ven.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje osvědčený dvoulitrový diesel, kde se toho moc neměnilo. Jedná se tedy o pohonnou jednotku s názvem 2,0 TDI o výkonu 110 kW s točivým momentem 360 Nm. Převodovka DSG prošla optimalizací a měla by nabídnout ještě plynulejší jízdu včetně plavných rozjezdů, což mohu potvrdit. Co by však mohlo být lepší, je reakce na plyn. To však není vyloženě vina Škodovky, jako spíše stále přísnějších emisních limitů. Co se dynamiky týče, tak je to stále dost podobné, ale proti předchůdci nabrala čtyřková generace nějaká kila navíc (1678 kg x 1597 kg) a pocitově mi přišla o chlup línější. Akcelerace na stovku zabere 9,3 vteřin, což je jen o desetinu pomalejší. Vlivem lepší aerodynamiky se však zvýšila maximální rychlost z původních 212 km/h na 222 km/h.

Co se spotřeby týče, tak jsme to čekali vzhledem k srovnatelné váze a nižšímu odporu vzduchu lepší. Je ale možné, že je vůz ještě není řádně zajetý a spotřeba po dalších tisících kilometrů ještě klesne. Nádrž pojme opět 66 litrů, což nám dává skvělý dojezd na jednu nádrž kolem 1200 km. Při klidné jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 5,5 – 6,5 litrů

Kombinovaná: 5,5 l

Dálničních 130 km/h: 5,5 l

Okresky: 4,8 – 5,2 l

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Nová Škoda Superb Combi to nebude mít lehké. Předchůdce nastavil laťku dost vysoko a novinka je v mnoha ohledech lepší, ale v něčem zase horší. Obecně ovšem platí, že čtyřkový Superb je líbivé auto s nadčasovým designem, které potěší na první pohled moderním interiérem, snadným ovládáním, velice dobrým jízdním komfortem, bohatou nabídkou motorizací a také mimořádnou prostorností. Trojkový Superb vítězí pochopitelné nižší cenou, ale také intuitivnějším ovládáním a místy kvalitnějšími materiály uvnitř. Zpět k otázce k úvodu – dokázala novinka dorovnat veškeré vlastnosti svého otce a ještě se v něčem zlepšit? Drtivou většinu vlastností ano, mnoho věcí se dokonce pozvedlo na vyšší úroveň, ale nějaká ta „ale“ se přecijen našla. Škoda Superb IV 2,0 TDI 110 kW L&K si odváží 8,5/10 bodů.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Moderní a nadčasový design

Na první pohled krásný interiér

Fantastická sedadla

Masážní funkce

Pozice za volantem

Jízdní vlastnosti

Prostornost

Odkládací prostory

Infotainment

Bohatá výbava

Fantastická LED Matrix světla

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Volič automatické převodovky

Místy lacinější materiály uvnitř (pod bočními okny, tvrdý středový tunel)

Podprůměrně ozvučení Canton

19 palcové disky (příčné nerovnosti a větší díry lépe zvládnou 18 palcové disky bez příplatku)