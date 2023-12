TEST MG4 Electric Elegance 64 kWh – lidový vůz v době elektrické

Úvod a ceny

Jedná se o sportovně vypadajícího křížence hatchbacku a crossoveru. Vzhledem k tomu, že se jedná o celkem nový model, poutá stále dost pozornosti, obzvláště pak ve výrazných barvách. Cena v základní výbavě Emotion s menší 51 kWh baterií a 125 kW silným motorem začíná na 780 tisících. My máme v testu výbavu Elegance se silnějším motorem a větší baterií, díky čemuž se cenovka vyhoupla na 885 tisíc a přidám-li i příplatek za barvu, jsme na rovných 900 tisících.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je odvážný, minimalistický, futuristický a působí poměrně sportovním dojmem, který formují ostré hrany, tenké zamračené světlomety či aktivní zadní křídlo. Lidé se za ním otáčí a převládají pozitivní reakce.

Rozměry 4287/1836/1504/ mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1726 Kg

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek vozu se řídí poučkou "méně je někdy více". Minimalismus, vzdušnost a jednoduchost zde hrají hlavní roli. Sedadla neurazí, ale ani nenadchnou. Dokázal bych si představit delší sedák a o chlup lepší boční vedení. Pozice za volantem je však slušná a neurazí ani výhled z vozu, byť je vlivem sportovně tvarované karoserie o něco horší, než u modelu HS či ZS.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volant padne hezky do ruky, materiály jsou proti modelu HS lacinější, infotainment by si zasloužil kvalitnější vetší displej a také mi chybělo bezdrátové Car Play. Rychlost systému MG iSmart není špatná, ale jednotlivé položky jsou dost malé a musíte poměrně dost zatlačit, aby systém zareagoval. Ovládání je jinak poměrně snadné, ale pár dní si zvykat budete muset.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejvíc mě dohánělo k šílenství příležitostné pípání, které nebylo pravidelné, na žádné obrazovce nevyskočila žádná hláška o chybě a podobně, takže do teď nevím, co se vozu nelíbilo. Nejednalo se o mrtvé úhly, opuštění jízdního pruhu, překročení rychlosti, nestabilní jízdu a ani o pásy. Někdy se to dělo na místě, někdy při jízdě, možná je to však nějaká chyba tohoto konkrétního kusu.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je dobrá jak vpředu, tak vzadu, kde si pohodlně sednu sám za sebe a zbyde mi dostatek prostoru před koleny i nad hlavou. Zavazadlový prostor pojme 363 litrů, což je na městské vozidlo také slušné.

Jízda

Vyzdvihnout musím především pohodlný podvozek, který poskytuje velice dobrý jízdní komfort, což podtrhuje i slušné odhlučnění. Potěší také víceprvková zadní náprava a rozložení hmotnosti v poměru 50:50. Svižnou jízdu v zatáčkách zvládá obstojně, čemuž napomáhá i poměrně nízká hmotnost, vezmu-li v potaz ostatní elektromobily. Pokud by auto stále nepípalo, nebylo by běžné jízdě téměř co vytknout.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V době testování nám napadlo poměrně dost sněhu, tudíž jsem se těšil, že se s touto elektrickou zadokolkou i trochu sklouznu, což se příliš nedařilo. Je zde sice vypínatelná stabilizace, ale jen částečně. Někdy vás nechá protáčet kola do úplného nesmyslu, jindy vám výkon omezí a to klidně i na tři vteřiny, po kterých vás při stále sešlápnutém pravém pedálu vůz nepříjemně kopne do zad a pošle všechen výkon naráz na zadní kola, po čemž se trakce opět vytrácí a výkon je vám opět sebrán. Toto se bohužel může stát i uprostřed křižovatky, kdy potřebujete rychle zmizet, ale vůz zkrátka nic nedělá. Jediná cesta, jak si zimní radovánky trochu užít, je být velice jemný na poměrně těžko dávkovatelném „plynu“. Pak stabilizace nezasahuje tak agresivně, ale stejně to nějak zvlášť zábavné není.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará elektromotor, který je uložen vzadu. Poháněná je tedy zadní náprava, což pomáhá jízdním vlastnostem. Výkon motoru činí až 150 kW, což mu zajistí akceleraci na 100 km/h za 7,9 vteřin. Maximální rychlost je omezena na 160 km/h. Kapacita baterie má 64 kWh, přičemž využitelných je 61,7 kWh. Nejvyšší nabíjecí výkon činí 140 kW. Vůz by se tak měl nabít z 10 do 80 % za nějakých 26 minut. Dojezd na plně nabitou baterii by měl po městě činit 579 km. Jaké byly naše zkušenosti s dojezdem a nabíjením?

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz jsme dostali s plně nabitou baterií, poprvé jsem jel nabíjet po ujetí 123 km, kdy palubní počítač ukazoval 34 % kapacity baterie. Ukazatel spotřeby ukazuje bohužel pouze hodnoty do 29,8 kWh, takže máte-li spotřebu vyšší, nevíte o kolik. Teplota se pohybovala okolo 0 °C, využíval jsem vyhřívané sedadlo a teplotu měl nastavenou na 22 - 23 °C, jízdní tempo bylo běžné, místy svižnější. Pakliže bych takto pokračoval, dojel bych na jedno nabití 186 km, což nám dává spotřebu 33,17 kWh / 100 km. O pár dní později se ještě výrazně ochladilo, denní teploty nepřesahovaly -4 °C, ráno při cestě do práce bylo okolo – 10 °C, pokusil jsem řídit výrazně úsporněji, spotřeba se ale i tak zvýšila na 35 kWh. Udávaná kombinovaná spotřeba 16 kWh je v těchto mrazivých podmínkách nereálná. Pakliže bude teplota kolem 15 – 20 °C, tak dokáže MG4 po městě jezdit kolem 15 kWh / 100 km, kombinovaně o kousek výš a díky tomu se také zvedne dojezd na nějakých 400 km, což je slušné.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Druhé nabíjení proběhlo na 50 kW výkonné nabíječce od společnosti EON. Přijeli jsme s 41%, šli na nákup a po necelých 55 minutách byl stav baterie 93% a bylo dobito 35,8 kWh. Cena pro registrované zákazníky činí 6,90 Kč/kWh. Cena za toto nabíjení byla tedy 247 Kč. Cena za kilometr tedy v těchto dnech vyšel na cca 2,4 Kč. Rychlonabíječky jsou dražší, ty pomalejší jsou zase levnější. Cena se také liší dle poskytovatele a je-li zákazník registrován. Provoz tedy může být dražší, ale i levnější, než tento příklad.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

MG4 je skvělou volbou pro méně náročné zákazníky, které nerozhází detaily, jako jsou lacinější materiály, slabší infotainment či kostrbatě naladěný stabilizační systém. Za ty peníze se jedná o jeden z nejzajímavějších elektromobilů, který je aktuálně na trhu. Nedávno testovaný Hyundai Ioniq 5 byl ve všech ohledech o něco lepší, ale stojí za ty peníze navíc? Toť otázka, odpověď bude pro každého jiná, jako vždy záleží na preferencích zákazníka. Pakliže jste rozhodnuti, že „lidový“ elektromobil do města i přes snížený dojezd v zimě využijete, s MG chybu neuděláte. Testovací jízdu bych však považoval za nutnost, stejně jako u jiných aut. MG4 Elegance 64 kWh si odváží 7/10 bodů, stačil by však drobný facelift, který odstraní pár neduhů a bodování by bylo vyšší.

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Příznivá cenovka

Pružnost

Odhlučnění

Nízká hmotnost

Velice schopný podvozek

Vzdušný interiér

Zajímavý design

Záruka 7 let / 100 tis km

MG4 Electric | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Lacinější interiér

Slabší infotainment

Otravné pípání

Nízký dojezd v zimě

Naladění stabilizačního systému