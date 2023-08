TEST Subaru XV – horský kamzík se skvělým podvozkem

Náš konkrétní vůz je ve druhé nejvyšší výbavě Comfort a pod kapotou pracuje dvoulitrový e-Boxer o výkonu 110 kW. Jedná se o mild-hybrid, který používá 118V baterii a umí tak jet při mírném zatížení čistě na elektřinu, což u mild-hybridů nebývá zvykem. Na výběr je ještě čistě benzinový motor o objemu 1,6 litru, který má 84 kW. Jednoduchý design vozu je nadčasový a ani po letech nepůsobí zvlášť zastarale.

Rozměry: 4465/1800/1615/2665 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1550 kg

subaru xv | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Uvnitř je to co se týče zastaralosti už lehce horší. Interiéry se obecně vyvíjejí velice rychle a zde je zkrátka poznat, že nejde o nový vůz. Na druhou stranu to není na škodu, protože se vůz díky tomu velice dobře ovládá. Pakliže vám tedy nevadí lehce "oldschool look", tak budete spokojeni. Co se týče použitých materiálů, tak je to o něco slabší, než u vrcholného Outbacku, ale stále je to velmi dobré, obzvláště srovnám-li XV s konkurenty. Infotainment působí zastarale a proti novým modelům je práce s ním zkrátka slabší. Prostornost v kabině je na slušné úrovni jak vpředu, tak vzadu. Slabším místem je však kufr, který pojme jen 340 litrů.

Jízdní projev je příjemný a to obzvláště ve složitějších podmínkách. I zde platí, že čím horší cesta, tím lépe podvozek funguje. XV je obratné, ale odhlučnění by mohlo být lepší. Jakmile šlápnete na plyn, ozve se monotónní hučení bezestupňové převodovky CVT a při rychlostech nad 130 km/h je znát i aerodynamický hluk. Je to zkrátka daň za vyšší světlou výšku a terénní ambice.

Pod kapotou pracuje dvoulitrový čtyřválec s bezestupňovou převodovkou CVT Lineartronic. Dynamika nenadchne, ale vzhledem k zaměření vozu ani neurazí. Akcelerace na stovku zabere 10,7 vteřin a maximální rychlost činí 193 km/h. Díky mild-hybridní technologii zvládá občasné popojíždění v koloně bez použití spalovacícho motoru. To má kladný dopad na spotřebu, která se pohybuje kolem těchto hodnot:

Město: 6 – 8 litrů

Kombinovaná: 7 l

Dálnice: 8 l

Okresky: 6 l

Cenově je možné námi testované XV Comfort 2,0 e-Boxer pořídit za 915 tis Kč. V našem konkrétním případě bylo připlacené jen tažné zařízení, které vyšlo na 21 tisíc navíc. Pakliže byste se spokojili se základní motorizací a výbavou Active, dostanete se na částku 695 tis Kč.

Závěrem tedy mohu říci, že se jedná o poctivé auto s vynikajícím podvozkem a kvalitním interiérem. Snadno se ovládá, nezalekne se ani lehčího terénu a k tomu všemu se dá předpokládat solidní spolehlivost, která je podpořena pětiletou zárukou. I přesto, že se nejedná o nové auto, tak má stále co nabídnout a obzvláště pak může nadchnout někoho, kdo příliš nefandí směru, kterým se dnes automobilový průmysl ubírá. Doporučil bych se však podívat i na Outback či Forester, které jsou lepší a nestojí o tolik peněz více, než námi testované provedení s e-Boxerem. Subaru XV 2,0 e-Boxer Comfort si odváží 7/10 bodů.

Plusy

Jednoduchost

Podvozek

Kvalitní interiér

Snadné ovládání

Dobře se s ním parkuje

Prodloužená záruka

Mild-hybrid s 118 V baterií

Minusy

Dynamika

Působí zastarale

Je hlučnější

Infotainment