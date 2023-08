TEST Cupra Formentor 2.0 TSI 180 kW – SUV, které je pravým „sport utility vehicle“

Úvod

Zkratka SUV je vlastně podvod. V překladu jde o sportovně užitkové vozidlo, kterým většina SUV na trhu není. Formentor Tribe je však jiný. Pod pojmem „užitkový“ si většinou představujeme dodávky, takže to zde musíme vzít s menší rezervou, nicméně poměrně praktický Formentor je. Pojme bez problému 4 cestující a kufr pojme 450 litrů nákladu. Ale hlavně jde o jedno z mála SUV, které se dá nazvat sportovním, protože má silný motor, adaptivní podvozek, silnější brzdy a samosvorný diferenciál.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

I přesto, že je design vždy individuální záležitostí, tak jsem se zatím nesetkal s nikým, komu by se Formentor nelíbil. Přední část působí hezky naštvaně, čemuž napomáhají zamračené světlomety a zkosená maska se “zubatou” texturou. Jelikož je Cupra poměrně novou záležitostí, tak poutá celkem dost pozornosti a mnoho lidí stále nepoznává nové oranžové logo. Za volantem tak máte pocit, že řídíte něco speciálního. Zadní část se snižuje a zužuje, což vypadá rovněž velice dobře, ale je to trochu na úkor praktičnosti, která je o něco slabší, než třeba u modelu Ateca. Potěší také pravé koncovky výfuků, na každé straně jedna.

Rozměry: 4450/1839/1528/2680 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1545 kg

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jaké je to uvnitř? Dost podobné, jako u ostatních sourozenců z koncernu VW. Většina komponentů má původ v Seatu - volant, infotainment, virtuální kokpit, sedadla apod. I přesto, že je vůz vyšší, než hatchbacky, tak je zde zachován nízký posed. Sedadla mají velice dobré boční vedení a ani komfort není špatný, jde o skvělý kompromis mezi každodenní použitelností a sportovností.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér sice působí velice moderně, ale ovládání není příliš intuitivní a snadné. Dotyková obrazovka je nakloněná k řidiči, což je fajn, ale systém jako takový je složitější. Nejvíc mi vadí ovládání klimatizace a neustálé spouštění se hlasového ovládání, když si povídáte se spolujezdcem. Co se týče materiálů, tak to není zlé, ale vadí mi tvrdý plast v oblasti, kde si řidič opírá pravé koleno o středový tunel. Obzvláště pak při ostřejší jízdě to má za následek nepříjemné otlačení. Volant však padne hezky do ruky a je příjemné, že zde jsou klasická tlačítka.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

O prostor vpředu není nouze, situace je o chlup horší vzadu, kde je to o něco stísněnější, ale i tak jsem se tam se svými 185 cm pohodlně usadil. Čtyři takové pasažéry Formentor pojme bez problému. Kufr pojme 450 litrů nákladu.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Náš „Formík“ je vybaven adaptivními tlumiči, což je dobře. Jízdní komfort je tak v individuálním nejměkčím režimu slušný, lepší než v nedávno testované Cupře Leon, který adaptivní podvozek neměl. Nerovnosti tedy vzhledem ke svému sportovnímu charakteru tlumí velmi dobře. Občas sice pronikne dovnitř nějaké to „MQB bouchnutí“, ale není to nic, kvůli čemu bych jej nedoporučil.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jakmile se před vámi otevře zakroucená okreska, je na čase přenastavit individuální mód, kde je možné nastavit jak tuhost tlumičů, tak odezvu na plyn či tuhost řízení. Po dokončení nového „set upu“ tlačím plyn k podlaze a vůz hbitě upaluje kupředu. Následuje pasáž vlásenek. Po nedávné zkušenosti se slabším Leonem jsem nájezdy do zatáček volil sebejistě, jenže se projevila vyšší hmotnost a těžiště, díky čemuž se Formentor i v „tvrdém“ nastavení poměrně naklání a na brzdách se umí nepříjemně zavlnit. Chce to tedy zvolit lehce jinou taktiku a změnit celkový pohled na věc.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Není to hothatch, není to zrovna lehké a ani vyloženě nízké auto. S novou taktikou k vozu přistupuji jinak, nájezdy do zatáček jedu o chlup pomaleji a díky tomu je Formentor mnohem jistější. Na vrcholu zatáčky však šlapu na plyn a najednou pocítím skvělou práci elektronicky řízeného diferenciálu VAQ, který vůz vtahuje do vnitřku zatáčky a eliminuje tak nedotáčivost. Výjezd ze zatáčky je díky silnému motoru vynikající a onu slabší Cupru Leon z minulého týdne (1,5 eTSI) bych po chvilce nechal daleko za mnou. Ve výsledku se tak jedná o velice zábavné svezení, které kazí převodovka, která v omezovači přeřadí, vyšší těžiště a poněkud sterilní zvukový projev. Pakliže chcete primárně auto na „vymetání“ zatáček, bude lepší Cupra Leon (180 / 221 kW).

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou je dobře známé dvoulitrové TSI, které vyniká vysokým výkonem a skvělým zátahem v opravdu širokém spektru otáček. V normální provozu je motor tichý, zvenku trochu zní jako šicí stroj, ale jeho pružnost to hravě vynahrazuje. Výkon činí 180 kW (245 koní) a 370 Nm. Na stovku zrychlí za 6,8 vteřin a zastaví se na 238 km/h. Automatická převodovka DSG má 7 stupňů a pracuje velmi hbitě. Při normální jízdě není nervózní a prakticky o ní ani nevíte. Při ostřejší jízdě bych uvítal trochu rychlejší reakce na pádla pod volantem a taky aby sama v omezovači nepřeřazovala.



Spotřeba? No, nepatří k těm nejúspornějším. Na klikatých kopcovitých okreskách jsme najezdili cca 60 km a spotřeba přesáhla hranici 20 litrů na sto. Pokud ovšem budete jezdit ekonomičtěji, dostanete se na tyto hodnoty:

Město: 8,5 – 10,5 litrů

Kombinovaná: 8,2 l

Dálnice: 8,1 l

Okreska: 6,5 – 7,5 l

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Formentor se základním motorem 1,5 TSI a manuální převodovkou začíná na 880 tisících. Námi testované provedení disponuje vyšším výbavovým stupněm Tribe a silnějším motorem, díky čemuž činí základní cenovka 1,3 milionu.

Závěr

Formentor je především stylové SUV s famózním motorem. Podvozek je adaptivní, takže je jízda ve městě poměrně pohodlná, ale na povel se umí přitvrdit a vy si tak užijete i rychlejší jízdu v zatáčkách. Velikým přínosem je přítomnost samosvorného diferenciálu. Není však vše růžové a našlo se i pár slabších míst v podobě ovládání klimatizace, tvrdého středového tunelu a faktu, že koupě Formentoru nedává z racionálního hlediska smysl. Auto je to sice velice povedené, ale Leon Sportstourer 180 kW je levnější, praktičtější a rychlejší. Formentor nabídne zajímavější design a snadnější parkování. Cupra Formentor Tribe 180 kW si zaslouží 7,5/10 bodů.

Cupra Formentor | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jízdní vlastnosti

Skvělý motor

Sedadla

Adaptivní podvozek

Diferenciál VAQ

LED světla

Minusy

Složitější ovládání

Tvrdý středový tunel

Leon dává větší smysl