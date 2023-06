TEST Peugeot 408 PureTech 130 Allure Pack – kliďas s tváří agresora

Úvod a ceny

Model 408 je postaven na podvozku menší sestřičky v podobě modelu 308. Tu jsme testovali loni hned dvakrát a jednalo se o velmi příjemného společníka. Stejně obstála i 408. Má ale sebevědomější cenovku, která startuje na 830 tisících Kč (PureTech 130 Allure). Aktuálně má však Peugeot akční ceny, takže může být vaše za 780 tisíc. Manuál v nabídce není. Pakliže by vám tříválec nestačil, tak jsou zde další dvě různě silné plug-in hybridní verze – 180 / 225 koní. Obě však přesahují pořizovací cenu jednoho milionu korun. Náš kus ve výbavě Allure Pack startuje bez příplatků na 817 800 Kč. Přičtu-li příplatky našeho vozu, dostanu se na necelých 870 tisíc (akční cena).



Exteriér

Design vozu je poměrně exotický. Přední část má přísný výraz, skvěle vypadá nová maska i logo. Líbí se mi také přední světlomety ve stylu šavlozubé šelmy. Škoda jen, že zde nejsou full LED. Ty totiž vypadají a svítí o poznání lépe.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní část se svažuje a silueta připomíná třeba první generaci BMW X6. Celkově to vypadá velice moderně, ale opět si neodpustím jednu připomínku, která se line k lacině působícímu zadnímu nárazníku, který není lakovaný.

Rozměry: 4687/1848/1478/2787 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1467 kg

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř se jedná o velice sympatické místo, kde je vidět veliký posun oproti starším modelům značky. Jsou zde použité kvalitní materiály a celkově působí interiér kvalitně. Polokoženková sedadla jsou pohodlná a pozici za volantem já osobně nemám co vytknout. Mnoho lidí si stěžuje na koncepci, kdy máte virtuální kokpit nad volantem, ale já jsem zvyklý mít volant poměrně nízko, takže mi výhled na „budíky“ neruší.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je snadné a i přesto, že jsou zde dva displeje na středovém panelu, tak mě to nijak zvlášť neruší. Jasně, klasická kolečka na ovládání klimatizace jsou lepším řešení, ale alespoň zde zůstala lišta, která váš odkáže na nejdůležitější funkce. Spodní displej je konfigurovatelný a můžete si tam dát to, co nejvíce používáte – například vypnutí systému Stop-Start či Car Play.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velice dobrá jak vpředu, tak vzadu. Tedy neměříte-li přes cca 190 cm, to pak můžete mít problém díky zkosené střeše s prostorem na hlavu. Před koleny však zůstává prostoru dost. Svažující se střecha má ještě jednu nevýhodu a sice horší výhled z vozu směrem vzad. Potěší také dvojice USB-C konektorů. Zavazadlový prostor pojme 536 litrů.

Jízda

Začneme s koly. Jsou zde „devatenáctky“, ale jsou obuté na pneumatikách s vysokým profilem, což značí, že jde celkově o dost veliká kola. Pneumatiky mají rozměr 225/55/R19. Podvozek je naladěn komfortně a s koly si celkem dobře rozumí. Jízdní komfort je tedy fajn a to i na velice rozbitých úsecích, kterých máme požehnaně. Do interiéru sice projde občas nějaká ta rána, ale nic hrozného.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzhledem k tomu, že jde o základní motorizaci bez elektrifikace, tak i celkem slušně zatáčí. Váží totiž méně, než 1,5 tuny. Sice se u toho vlivem vyššího těžiště celkem naklání a asistenční systém na limitu umí nepříjemně „zachraňovat“, ale při plynulé svižné jízdě je vše vlastně fajn. Odhlučnění není ani na dálnici vůbec špatné, řízení je tradičně přeposilované a brzdy se dávkují příjemně.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Přeplňovaný tříválec 1,2 PureTech dobře známe, nabízí výkon 96 kW (230 Nm), který malou 208 dokáže hezky rozhýbat, ale zde působí v kombinaci s automatickou převodovkou lenivě.

Reakce na plyn je tupá a když už převodovka najde správný kvalt, tak se stejně nic moc neděje. Jedná se tedy o motor určený pro klidnější řidiče. Bohužel ani kultivovanost není příliš dobrá a při v otáčkách nepříjemně vrčí. Akcelerace na 100 km/h trvá 10,4 sekund a maximální rychlost činí 210 km/h. Co se převodovky týče, tak ta by mohla být lepší. Umí nepříjemně cukat při rozjezdech či dojezdech na semafory a občas umí být i pěkně zmatená. Škoda, že zde není možnost koupit si manuál, který by celý vůz hezky oživil. Příjemně mě však překvapila spotřeba, která se v klidném tempu pohybuje na těchto číslech:

Město: 6,5 – 8 l

Kombinovaná: 6,8 l

Dálnice: 7 l

Okresky: 5,5 – 6,5 l

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

408 je moderní kříženec, který zaujme na první pohled. Potěší prostorným a kvalitním interiérem, pohodlným podvozkem, dobrým odhlučněním a vlastně i snadným ovládáním. Co je však horší, je omezený výběr pohonných jednotek a absence manuálu, který by v našem případě slabému tříválci dost pomohl. Dalším malérem je cenovka. Pokud bychom za tyto ceny dostali namísto tříválce silnější benzinový čtyřválec, bylo by to zkousnutelnější. Řešením by mohla být jedna z plug-in hybridních verzí, jenže ty jsou ještě výrazně dražší a nabídnou horší jízdní vlastnosti. Kde jsou ty časy, když si zákazník mohl vybrat mezi naftovým a benzinovým čtyřválcem… Peugeot 408 PureTech 130 je vlastně méně praktická a dražší 308 SW v módnějším kabátě. V mých očích se rozhodně nejedná o lepší auto.

Posledně testovaná 308 SW se stejným motorem, lepší výbavou a nižší cenou dostala 8 bodů. Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allue Pack si odváží 6,5/10 bodů.

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Originální design

Kvalitní interiér

Snadné ovládání

Slušná prostornost

Pohodlný podvozek

Dobré rozlišení infotainmentu

Bezdrátové Car Play

Proti plug-in verzím je výrazně lehčí (lépe zatáčí)

peugeot 408 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Dynamika

Kultivovanost motoru

Převodovka

Výhled vzad

Cenovka

Proti 308 SW nedává smysl