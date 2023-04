TEST Ford Mustang California Special – americký kulturista nahoře bez

Exteriér

Design je tradiční, takže téměř každý pozná, oč jde. Za ty roky se mění jen minimálně, což je dobře. Jde o retro v moderním pojetí a vypadá skvěle. Přední část působí hodně naštvaně, čemuž pomáhají zamračené světlomety a veliká maska. Kapota má dva prolisy a je pěkně dlouhá. Kola mají chromový límec a pět loukotí, jak to bývalo u starých Mustangů. Vzadu jdou tradiční světla se třemi svislými pruhy. Spodní části dominuje decentní difuzor a čtyři koncovky výfuků.

Rozměry: 4784/1916/1394 mm (délka, šířka, výška)

Hmotnost: 1893 kg

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to taková stará škola. Sedadla jsou pohodlná a nabízí dobré boční vedení. Výhodou je, že jsou jak vyhřívaná, tak odvětrávaná. Elektrické nastavování je samozřejmostí. Ocenil bych však o něco nižší posed. Použité materiály jsou americkou klasikou, takže zde nečekejte žádné měkčené plasty obšívané kůží, které vás budou hýčkat.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je už starší a překvapilo mě, že nemá navigaci. Další zradou je absence USB C, takže jsem si ani skrze kabel nemohl připojit Apple Car Play. Po nastartování je mi to však fuk, protože se rozezní taková symfonie, že chci poslouchat jen ji.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Místa ve voze rozhodně není na rozdávání, ale kdo by od kabrioletu čekal něco jiného, že. Naopak mě překvapilo, že zadní sedadla nejsou jen pro odkládání věcí, ale reálně se tam vejde dospělý člověk. Není to sice nejpohodlnější, ale čekal jsem to horší. Jakmile sundáte střechu, zmizí i klaustrofobický pocit či ohnutý krk pod střechou.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Po prvním startu mě naprosto nadchl zvuk, který vám dává jasně najevo, kdo je tu pánem. Z vozu mám ihned respekt, řadím „D“ a vyrážím. Po prvních kilometrech mě překvapuje podvozek, který není přehnaně tvrdý. Pozvolné nerovnosti žehlí s grácií a jen tak se pohupuje jako správný muscle car. Příčné nerovnosti už pocítíte, ale pořád to není žádný kostitřas.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je zde několik jízdních režimů včetně tzv „My mode“, kde si můžete nastavit hlasitost výfuku či tuhost řízení. Dále jsou zde režimy jako Sport+, Závodní trať či Drag mode. Co se kontroly trakce týče, tak ta lze zcela vypnout, což z vozu udělá pořádného divocha, který vám půjde po krku a pakliže nemáte dostatek zkušeností s takovým vozem, raději na toto tlačítko vůbec nesahejte. Je však potřeba být na pozoru i se zapnutou stabilizací. Na mokré vozovce vás totiž ani stabilizace nezachrání a přeženete-li to s plynem na výjezdu ze zatáčky, může to dopadnout neplánovaným výjezdem dveřmi napřed.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na suchu se chová předvídatelně a i přes náklony karoserie drží jako přibitý. Na to, že má vpředu těžký motor, mění směr velmi ochotně a díky skvělému obutí (Michelin Pilot Sport 4S) má gripu opravdu dost, na mokré silnici už je to horší. Je však znát, že torzní tuhost karoserie utrpěla díky skládací střeše. Pomáhají tomu sice výztuhy, ale já osobně bych raději tužší kupé, se kterým je jízda jistější.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pětilitrový atmosférický osmiválec pod kapotou je klenot. Má nezaměnitelné charisma, zvuk a pořádnou sílu. Výkon činí 330 kW a 529 Nm. Motor je spojen s 10 stupňovým automatem, ke kterému mám pár výhrad. Převody jsou možná až moc krátké, takže stále řadí, není zde plně manuální režim a řazení by mohlo být o něco rychlejší. Já osobně bych šel raději do fantastického manuálu s krátkou a přesnou kulisou. Ta má sice dlouhé převody, ale je mi to sympatičtější, než automat, který umí občas i nehezky cuknout. Dynamika je velmi dobrá, což dokazují i čísla. Akcelerace na stovku zabere jen 4,8 vteřin a maximální rychlost je omezená na 250 km/h. Ačkoliv se u takového vozu spotřeba moc neřeší, je fajn napsat, jak na tom je, snažíte-li se jet v rámci možností úsporně. Po městě je nutno počítat s 13-15 litry, okresky zvládá pod 10 a na dálnici si řekne kolem 11.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Aktuálně se prodává Mustang pouze s tímto skvělým pětilitrem a kupé stojí od 1 506 900 Kč. Kabriolet je o 100 tisíc dražší. Paket California Special stojí 52 tisíc. Náš konkrétní vůz bez příplatků tedy stojí 1 658 900 Kč.

ford mustang | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Mustang California je muscle kára se vším všudy. Má jedinečné charisma, pořádný motor, skvělý zvuk, v rámci možností pohodlný podvozek a k tomu všemu nestojí majlant. Dokáže být pěkně rychlý, ale díky tomu, že jde o kabriolet, tak se poměrně kroutí. Nejvíc mu sluší svižné tempo, nikoliv jej hnát k limitům. Jde o perfektní cruiser, se kterým si budete vychutnávat každou jízdu. To, že je celý vůz měkčí mi vlastně tolik nevadí, je to daň za stahovací střechu, která má také něco do sebe. Příliš mi však nesedla 10 stupňová automatická převodovka, která velmi často řadí, chová se lehce zmateně a zpomaleně. Já osobně bych šel do kupátka s manuálem, ale pakliže si chcete užívat bezstarostnou jízdu bez střechy, je Mustang California dobrou volbou. Jako vždy záleží na prioritách. Ford Mustang California si zaslouží 8/10 bodů. Mít manuál, dostane o půl bodu navrch a kupé by si zasloužilo ještě další půlku.

Ford Mustang California Special | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Charisma

Design

Cenovka

Motor

Zvuk

Dynamika

Sedadla

Ford Mustang California Special | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Automatická převodovka

Kroutící se karoserie

Vyšší posed

Lacinější interiér