Test DS4 Rivoli Cross 1.5 BlueHDi 130 EA8, moře stylu, malá spotřeba

Exteriér

Francouzský výrobce prémiových vozů DS si dává velmi záležet na designu svých aut. Proto nepřekvapí, že DS4 připomíná spíše drahý šperk a nebo módní kabelku, než běžné šedé a nudné SUV. Vůz disponuje dlouhou přídí s jednoduchými rysy. Řidič a spolujezdec sedí de fakto uprostřed mezi přední a zadní nápravou. K atmosféře módních SUV neodmyslitelně patří obrovské lemy blatníků, ve kterých i 19“ kola s celkem vysokým profilem pneumatiky ( 205/55 R19) vypadají relativně malé. Design celkem kazí právě použité „úzké“ pneumatiky. S trochou nadsázky při pohledu na kola jak zepředu tak i zezadu auto připomíná stařičkou Škodu 105. Po vizuální stránce by si vůz zasloužil širší obutí.

Na DS4 je nejzajímavější přední část. Díky dlouhé kapotě a velké masce chladiče vypadá honosně. Ale hlavním tahákem DS 4 jsou přední světlomety DS MATRIX LED VISION. Spolu se světly denního svícení obsahují přední světlomety 98 LED diod. Jednoznačně identifikovatelný světelný podpis dodává vozu osobitost, jakož i velmi atraktivní a inovativní vzhled. Zadní část auta je dynamicky tvarovaná, složitá, se sportovními rysy.

DS 4 Crossback 1.5 BlueHDi | foto: Martin Schneider

Interiér

Interiér je velkou předností vozů DS a DS4 není výjimkou. Použitými materiály a kvalitou zpracování je na úrovni německých prémiových konkurentů. Velice zajímavě vypadá palubní deska. Ta je vysoce postavená, designově velice čistá a plynule navazuje do dveřních výplní. Ty mají neobvykle řešená podsvícená madla otevírání dveří. Jejich nevýhodou je v jejich neobvyklém umístění, na které si člověk chvilku zvykat. To samé platí pro umístění ovladačů stahovaní bočních oken. Tlačítka jsou příliš vysoko těsně pod bočním sklem, tudíž musíte zvedat ruku a ovladače nahmatat. Toto řešení není po ergonomické stránce moc šťastné. Velice zajímavé řešení v interiéru jsou „neviditelné“ výdechy klimatizace ve střední části palubní desky. Ovšem co již není tak perfektní je ovládání klimatizace a topení pouze přes dotykový displej stejně tak i asistent jízdy v pruzích nebo systém start-stop. Zde mi mechanická tlačítka velice chybí.

Displej infotaimentu v palubní desce je velice pěkně zapuštěný, nikterak nevyčnívá, nepřesahuje hrany palubky, prostě vypadá, že tam patří. Tady velké plus. Multimediální systém je rychlý ,přehledný, grafika povedená. Také bych pochválil výbornou grafiku parkovací 3D kamery. Digitální přístrojový panel funguje dobře, je přehledný a jeho grafika se dá nastavit. Ovšem nejlepší displej v autě je za mě Head-Up displej. Zobrazení má vysokou kvalitu a je přehledný. Abych nezapomněl, tak v DS4 nalezneme ještě jednu digitální obrazovku. Tou je maličký dotykový displej umístěný před loketní opěrkou za voličem převodovky, nazývaný DS Smart Touch. Jeho úkolem je usnadnit ovládání infotaimentu hlavního displeje. Člověk na něj poklepe a pak jen jezdí prstem po tomto malém displeji a ovládá základní funkce (ikony) na hlavním panelu. Co již nebylo tak super v testovaném voze, byla použitá kožená sedadla. Kvalita kůže je jistě na vysoké úrovni, ovšem marně jsem zde hledal jejich výhřev! Natož elektrické ovládání. Za mě obrovská chyba při volbě výbavy. V autě se nacházel vyhřívaný volant, ale sedadla byla bez výhřevu. Vzhledem k tomu, že motor HDi má vysokou účinnost a tudíž neprodukuje veký přebytek tepla, je na sedadlech v současném chladném období jízda až nepříjemná. Minimálně prvních 10 km je posádce zima.

Co se prostoru v interiéru týká, dostatek místa skýtá pouze přední část vozu. Na zadních sedadlech se při výšce řidiče 180cm již další dospělá osoba podobného vzrůstu pohodlně nevejde. To činí DS 4 automobilem vhodným pro rodiny pouze s malými dětmi. Zavazadlový prostor má základní objem 430 litrů, který se po sklopení zadních sedadel zvětší na 1240 litrů objemu.

DS 4 Crossback 1.5 BlueHDi | foto: Martin Schneider

Motor

Motor 1.5 BlueHDi (vstřikování močoviny ADBlue, veliký DPF filtr , malé turbo) je zaměřený na nízkou spotřebu. Má výkon 96 kW (130 koní) ve 3750 ot./min. a točivý moment 300 Nm od 1750 ot/min. Motor je spojen s 8 st. automatickou převodovkou s kapalinovým měničem Aisin. Díky ní působí vůz v nižších rychlostech výkonněji než opravdu je. Akcelerace 10,9 s neodpovídá ani z daleka dynamiky působícímu vzhledu. Ve městě se pohybuje svižně. Horší je to za městem, kde již motor v rychlostech okolo 90 km/h nemá výkonu na rozdávání. Motor samotný má na diesel hladký chod. Díky kvalitnímu odhlučnění karoserie vás na palubě tolik neobtěžuje typickým dieselovým zvukem Pouze v nízkých otáčkách motor na palubě lehce duní, ale není to nic co by vás výrazně rušilo. Velmi mě trápila obrovská prodleva mezi sešlápnutím pedálu plynu a rozjezdem auta. Prodleva než si motor a převodovka porozumí, co vlastně mají udělat, je až nebezpečná. Při potřebě opustit rychle křižovatku DS 4 prostě stojí a přemýšlí, co má vlastně dělat a z boku už se na ni řítí jiné auta... Může to být poměrně nepříjemná zkušenost. I v režimu SPORT se tento nešvar projevuje. Další mínus vidím v občasném cuknutí převodovky při dobržďování do křižovatky nebo popojíždění v koloně, kdy při podřazování těsně před zastavením vůz zvláštně cukne. Jinak převodovce není co vytknout. Je přesná, řadí hladce, rychle a bez kopání.

Spotřeba

Ač nepotěší dynamikou, reputaci si vylepší velice dobrou spotřebou , která se v reálném provozu pohybuje mezi 5,5 – 6,5 litru nafty na ujetých 100 km. Při ustálené defenzivní jízdě v režimu Eco, není problém se dostat na spotřebu 4,6 litru/100km. Pokud si naopak cestu vyloženě užíváte a potenciál motoru využíváte, co se dá, ukáže vám palubní PC spotřebu 7,5 litru, což je já SUV krásná hodnota.

Podvozek

Nejsilnější stránka testované DS 4 je komfortní podvozek, který skvěle filtruje nerovnosti a výmoly. Vůz využívá adaptivní tlumiče DS Active Suspension spojené s kamerou na horní části čelního skla. Má čtyř snímače polohy a tří akcelerometry, které neustále snímají vozovku před autem, vyhodnocují její tvar a „kvalitu“ a podle potřeby upravují tuhost jednotlivých tlumičů. To se děje v rychlostech od 13km/h do rychlosti 130km/h. Díky tomu je jízda úžasně pohodlná. To dokonce i v režimu SPORT, kdy tlumiče ztvrdnou a z auta se na silnici s lepším povrchem stane schopným "řezačem" zatáček. Na limitu se DS4 chová nedotáčivě. Ale proč jen na lepším povrchu? Skvělý dojem z podvozku kazí použitá jednoduchá zadní náprava. DS4 totiž stojí na podvozkové platformě EMP2, která používá vpředu příčná ramena a vzpěry MacPherson, ovšem vzadu jsou vlečená ramena spojená torzně poddajnou příčkou – klasická TORZNÍ TYČ. A právě toto řešení způsobuje při svižnější jízdě zatáčkou na výmolech odskakování zadní části vozu. Ale to je jediný nešvar podvozku DS 4, který při klidné jízdě (na kterou se toto auto opravdu hodí) ani nepoznáte. Teritorium DS 4 na tomto podvozku je ovšem městská rozbitá vozovka ideálně z dlažebních kostek. Tady je DS 4 velice klidná, houpavá a díky výbornému odhlučnění podvozku uvnitř kabiny neslyšíte žádné otravné pazvuky od kol. Ostatně kabina je dobře odhlučněná i proti aerodynamickému hluku. I ve vyšších rychlostech je na palubě příjemné ticho. DS 4 má takový pohodový charakter, který podtrhuje i lehké řízení bohužel bez zpětné vazby. To ale nevadí, jelikož DS 4 opravdu nemá sportovní ambice.

DS 4 Crossback 1.5 BlueHDi | foto: Martin Schneider

Závěr

DS 4 je velice pohodlné auto použitelné na každý den. Ve spojení s motorem BlueHDi má zajímavě nízké náklady na ujetý km cesty. Ovšem nečekejte sportovní a dynamické jízdní vlastnosti. DS 4 je s tímto pohonem předdefinovaná pro klidnou plavnou jízdu pohodového řidiče, který si užívá komfort podvozku, kavalitního interiéru a nemá žádné sportovní ambice.

Cena vozu startuje na částce 825 000 kč a testovaná verze stála 1 150 000 kč.

Plusy :

- úžasný design

- kvalitní interiér

- úsporný motor

- odhlučnění podvozku a podvozek jako takový

Mínusy:

-občas zmatená převodovka

- málo místa vzadu

- slabá dynamika vozu

- absence výhřevu sedadel

- odskakování zadní nápravy na nerovnostech