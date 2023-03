TEST: Ford Kuga PHEV – „roztrojená osobnost“ aneb nepodceňte vhodnou konfiguraci

Úvod

Kuga se vyrábí od roku 2008 a dnes se zaměříme na její nejnovější třetí generaci, která je v našem případě poháněná atmosférickou 2,5 litrovou benzínovou jednotkou kombinovanou s elektromotorem. Celkový systémový výkon činí 165 kW. Je zde větší baterie s kapacitou 14,4 kWh (využitelná 10,1), díky které zvládnete kratší cesty čistě na elektřinu.

Exteriér

Design Kugy je povedený. Přední část lehce připomíná svými protaženými světlomety francouzské vozy, které přišly po přelomu tisíciletí. Maska je typicky „fordovská“. Přední převis je poměrně dlouhý, což působí lehce disproporčně.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Ocenit musím lakované spodky dveří, lemy blatníků a nárazníky. Zadní část je ovšem nejlepší. Světla jsou hezky tvarovaná, madlo pro otevírání kufru je prakticky umístěné, takže odpadává „šátrání“ naslepo nad registrační značkou, ale vůbec to nejzajímavější je ve spodní části. Mluvím o koncovkách výfuku, které jsou, světe div se, pravé. To se dnes moc nenosí ani u dvakrát tak drahých Mercedesů.

Rozměry: 4614/1883/1666/2710 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1844 kg

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Pozice za volantem je vyšší, ale vlastně příjemná. Sedadla jsou průměrná. Ocenil bych výraznější boční vedení a delší sedák. Polohovatelná loketní opěrka ve větším rozsahu by také potěšila.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Volant padne hezky do ruky a potěší poměrně tlustý věnec a logicky rozmístěné tlačítka pro ovládání rádia a tempomatu. Celkově se mi líbí, že Ford nepodlehl tomu dotykovému šílenství, které vídáme v ostatních moderních vozech, ale je zde převaha klasických tlačítek s haptickou odezvou včetně kolečka hlasitosti. Vůz se tak ovládá jednoduše a zvládnete to i poslepu, což napomáhá bezpečnosti.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Infotainment má už nějaký věk, takže trochu zaostává a to jak grafikou, tak rychlostí a velikostí. Na druhou stranu je ale jednoduchý a jeho nedostatky nejsou nijak závratné, takže proč ne. Nejvíce mi schází bezdrátové Apple Car Play / Android Auto. Co už je ovšem horší, je pomalý virtuální kokpit, obzvláště u volby jízdních režimů si chvíli počkáte. Často se tak stane, že řadu několika režimů (eco, sport, normal, písek apod.) „přejedete“ a musíte klikat znovu. Velikým plusem je možnost zvolit si druh tempomatu, který preferujete – normální, adaptivní a inteligentní. Co nás ovšem zklamalo, jsou bezpečnostní asistenti, kteří mnohdy nejdou vypnout, ale pouze omezit. I přesto ale zasahují zbytečně agresivně, mluvím hlavně o asistentu nouzového brzdění a o „pomocníkovi“, který vás má držet v jízdních pruzích.

Co se materiálů týče, tak je to oproti vrcholné Vignale slabší. Výplně dveří mají lacinější materiál a to stejné platí o sedadlech. Slícování je dobré a líbí se mi i otočný volič převodovky. Potěší také koženkou obšitý středový tunel, takže si neotlačíte koleno.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve voze je dostatek a nouze není ani o odkládací prostory. Míst na odložení telefonu a dalších drobných věcí je tu mnoho. Vzadu si pohodlně sednu sám za sebe a ještě mám rezervu nad hlavou i před koleny (měřím 185 cm). Možná by neškodily trochu delší sedáky.

Zavazadlový prostor je vzhledem k hybridní verzi lehce omezený. Klasická Kuga nabídne 645 litrů, my zde máme „pouze“ 581. Víko zavazadelníku je elektrické a nabízí funkci virtuálního pedálu, která funguje naprosto perfektně.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jízdní vlastnosti jsou oproti posledně testované základní verzi s benzinovým tříválcem horší. Vůz váží o 280 kg víc, takže hůř zatáčí a navíc má připlacené 19 palcové ráfky, což uškodilo jízdnímu komfortu. Ve srovnání s ostatními pluginy však zatáčí suverénně nejlíp a ani se nijak dramaticky nenaklání. Pokud ale od SUV chcete spíš komfort, tak sáhněte po základní výbavě Titanium s normálním, nikoliv sportovním podvozkem. Zároveň nepřiplácejte za větší ráfky. Vůbec nejlepší je však vrcholná Vignale, která je ale proti Titanium dražší, záleží tedy na rozpočtu a prioritách.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Veliké plus si zaslouží slušné řízení a odhlučnění vozu. Na palubě je příjemné ticho a to i díky hybridní koncepci vozu. Při mírně zatíženém plynovém pedálu se rozjíždí pouze na elektromotor. Klasický spalovací motor sepne až v moment, kdy chcete akcelerovat výrazněji. Je to systém, který (nejen) v dopravních kolonách oceníte. Když budete pravidelně dobíjet, můžete se po městě pohybovat čistě jen na elektřinu. Reálný dojezd je okolo 40 - 50 km. Systém rekuperace za jízdy je automatický, takže se nemusíte o nic starat, stačí odstavit plyn a vůz již trochu brzdí, čímž ukládá energii do baterky. Pokud nechcete brzdit nohou, můžete na voliči jízdních režimů zmáčknout „L“ a vůz začne rekuperovat ještě výrazněji.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Vůz je poháněn obdobným spalovacím motorem, jako u hybridní verze HEV - 2,5 litrový benzinový atmosférický čtyřválec, který přenáší sílu na přední nápravu. Má pěkný zvuk a jednoduchou konstrukci, takže by měl být spolehlivý. Celkový systémový výkon (165 kW) tak vzrostl vlivem silnějšího elektromotoru (97 kW), díky kterému se vůz umí pohybovat čistě v elektrickém režimu EV. Tedy pouze máte-li nabito. Baterie má kapacitu 14,4 kWh (využitelná 10,1 kWh) a výrobce slibuje elektrický dojezd cca 60 km. Realita je kolem 40 - 50 km, což je slušné. Klasická 230 V zásuvka by vůz měla dobít za přibližně 6 hodin, wallbox to zvládne zhruba za 3,3 hodiny.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor je spojen s bezestupňovou převodovkou, která sice při plné akceleraci lehce vyje, ale vzhledem k dobrému odhlučnění to není vyloženě na obtíž. Zátah je lineární a jelikož je naše verze lehce obtloustlá, tak dynamika není nijak oslnivá. Je dokonce ještě o fous horší, než u slabší (ale lehčí) verze HEV. Akcelerace na stovku trvá 9,2 sekund a maximální rychlost je 200 km/h. No a spotřeba? Pokud budete vůz využívat na městské popojíždění a máte možnost doma nabíjet, budete schopni jezdit s nulovou spotřebou paliva. Zde jsou naměřené hodnoty s prázdnou baterií a při mírné zátěži:

Město: 4 – 6 litrů

Kombinovaná: 5,3 l

Dálnice: 7,4 l

Okreska: 3 – 4 l

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky tvoří Kuga ve výbave Titanium - 1,5 Ecoboost (88 kW), která má poháněnou přední nápravu, manuální převodovku a stojí od 702 tisíc (zvýhodněná cena). Dále jsou v nabídce výbavy ST-line, ST-line X a luxusní Vignale. Náš vůz (PHEV ST-Line X) začíná bez příplatků na 934 899 Kč (zvýhodněná cena). Po přičtení extra položek se dostává na 1 014 099 Kč, což je ve srovnání s konkurencí krásná cena.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Kuga je jednoznačně nejlepší plug-in hybridní SUV, které si můžete za tyto peníze koupit. Dobře vypadá, jednoduše se ovládá a je i praktická . Potěší širokou škálu uživatelů od těch, kteří se i s rodinným SUV rádi svezou svižně na okresce (1,5 EcoBoost ST-Line) po ty, kterým je radost ze zatáček volná a chtějí pohodlný hybrid do zásuvky s luxusních nádechem (PHEV Vignale).

Já osobně bych však šel do třetí možnosti, kterým je hybrid HEV ve výbavě Vignale. Pokud by byl rozpočet nižší, klidně bych sáhl po základní výbavě Titanium, ale držel bych se hybridu, než tříválce, který je sice povedený a úsporný, ale na dálnici je poněkud líný. Plug-in hybrid je z trojice nejtěžší a sportovní podvozek s velkými 19 palcovými ráfky z něj sportovní SUV zkrátka nevykouzlí. Jízdní komfort je horší, než u posledně testované Kugy PHEV Vignale. Ta si odvezla 8 bodů. Odpověď na otázku z úvodu, zda-li se vyplatí ušetřit 60 tisíc a vzít ST-Line X namísto Vignale zní – „nevyplatí“. Ford Kuga PHEV ST-Line X získala o fous méně – 7,5/10 bodů.

Ford Kuga PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Řízení

Ovládání - ergonomie

Spotřeba

Odhlučnění

Prostornost

Příznivá cena

Sladěnost hybridní technologie

Minusy

Jízdní komfort (sportovní podvozek, veliké ráfky)

Sedadla (boční vedení, krátký sedák)

Místy lacinější materiály uvnitř

Zastaralý infotainment