Volkswagen Touran 1.5 TSI Evo2 - skvělé rodinné auto za 850 tisíc

Úvod



Touran se vyrábí už od roku 2003. Tato generace je druhá a byla představena v roce 2015. Dnešní kousek má omlazenou pohonnou jednotku s technologií vypínání dvou válců při mírné zátěži, což snižuje spotřeba a probíhá to velmi hladce. Výbava vozu je slušná. Nechybí navigace, bezdrátové Android Auto/Apple Car Play, vyhřívaná ergonomická sedadla s volantem, adaptivní tempomat a mnoho dalšího.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér



K designu je poměrně složité něco napsat. Jde zkrátka o auto, které je primárně praktické, takže jde o takovou krabici bez výrazných prvků, které by stály za řeč. I přesto, že je design několik let na trhu, tak tu jsou LED světlomety, které navozují modernější dojem. Celkově se tak dá říci, že neurazí, ani nenadchne.



Rozměry: 4532/1829/1644/2786 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1578 kg

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér



Uvnitř panuje vzdušnost a fajn atmosféra. Proti Caddymu jsou zde přímo prémiové materiály. Pocit zde mám podobný, jak třeba v Tiguanu, což je fajn. Výhled z vozu je vlivem "krabicoidní" karoserie vynikající. Řidičovo sedadlo je ergonomické a velice pohodlné. Má i masážní funkci, která však jen nafukuje a vyfukuje bederku, takže nemůžete čekat zázraky. Co ovšem ocení vyšší řidiči, je možnost prodloužit si sedák. Posed jako takový je srovnatelný s ostatními MPV. Mně osobně nevyhovuje, protože mám pedály moc blízko a nebo volant moc daleko. Potěšila mě ale polohovatelná loketní opěrka.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Ovládání vozu je intuitivní a jednoduché. Kéžby se takto ovládaly i nové vozy. Tlačítka na volantu jsou logicky rozmístěná, na středovém panelu je tak akorát veliký infotainment s dvojicí koleček a pod ním panel pro ovládání klimatizace. Infotainment má fajn rozlišení i rychlost.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Prostornost je podstata Touranu. Vpředu je místa na rozdávání a v druhé řadě taktéž. Jsou zde tři samostatná sedadla s tím, že každé má Isofix. Vejdou se sem tedy tři dětské sedačky vedle sebe. Zadní sedadla je rovněž možné posouvat či sklápět. Potěší i úložný prostor pro drobnosti pod střechou.

Zavazadlový prostor je taktéž velkorysý. Bez sklopených zadních sedadel nabízí 834 litrů, po sklopení dokonce 1980 l. Dokázal bych si zde představit nějakou obytnou vestavbu, kterou jsme nedávno měli v Caddym.

Jízda



Na voze jsou obuté pneumatiky s vyšším profilem, což sice nemusí vypadat nejvzhledněji, ale je to dobře. Zaprvé se eliminuje riziko odření disků, ale hlavně je zde dobrý jízdní komfort. Už i podvozek je naladěný spíše pohodlně, než sportovně a toto ty vysoké pneumatiky ještě umocní. Zároveň se však nedá říct, že by Touran nezvládal ani zatáčky. Tam se sice při rychlejším průjezdu nakloní, ale zatáčí překvapivě dobře. Co se odhlučnění týče, tak to je na dobré úrovni, ale jen do nějakých 130 km/h, poté už je znát vyšší odpor vzduchu a je potřeba si zesílit audio, aby vás ten svistot nerušil. Oproti Caddymu je to ale stále lepší.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor



Benzinový čtyřválec 1.5 TSI Evo2 se sem celkem hodí. Rychle se ohřívá, je kultivovaný a poskytuje dostačující dynamiku. Jeho výkon 110 kW sice není ohromující, ale za celý ten týden jsem neměl pocit, že bych potřeboval více. Co se kroutícího momentu týče (250 Nm), tak tam bych klidně cca 50 Nm přidal, protože když potřebujete na dálnici výrazněji akcelerovat, tak musíte podřazovat. Ve výsledku bude záležet, v jakém režimu budete vůz využívat. Pokud převládají kratší vzdálenosti v okolí města, bude benzín nejlepší. Na delší dálniční cesty s naloženým vozem už to tak vhodné nebude, tam by sedl více diesel, který už v nabídce není. Maximální rychlost činí 209 km/h a zrychlit na stovku zvládne za 8,9 sekund.





Naměřená spotřeba při klidné jízdě:

Město: 6,5 - 8 l

Kombinovaná: 6,7 l

Dálničních 130 km/h: 6,8 l

Okresky: 5,5 - 6 l

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Touran začíná na 804 tisících a sice ve výbavě Comfortline s 1.5 TSI Evo2 a manuálem. My máme v testu Maraton edition, která stojí od 841 tis. Připlaceny byly jen 4 položky – barva, rezervní kolo, bezdrátové zrcadlení telefonu do infotainmentu a automatické přepínání dálkových světel. Jde však o malé příplatky, takže je finální cena našeho kousku 858 tisíc.

Na výběr jsou ještě dvě výbavy – Highline a R-line. Pod kapotou můžete být buď náš základní benzinový motor a nebo jsou v nabídce dvě výkonnové varianty oblíbeného dvoulitru 2.0 TDI - 90 kW / 110 kW.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Je škoda, že jsou MPV vymírajícím druhem. Mají stále co nabídnout a proti napůl užitkovým dodávkám typu VW Caddy jsou hezčí, lépe jezdí a mají výrazně kvalitnější interiér. Co se ceny týče, tak jsem schválně zkusil nakonfigurovat podobně vybavený Caddy Maxi a nestačil se divit. Cenovka byla o více než 150 tisíc vyšší, než v případě našeho Touranu, který měl dokonce výrazně silnější verzi benzinové patnáctistovky. Caddy 1.5 TSI nabízí jen 84 kW a jízda s ním je ve všech ohledech horší.

Touran je tedy skvělou volbou. Sháníte-li tedy poctivé rodinné auto za hezké peníze, mohu jej s klidným srdcem doporučit. Volkswagen Touran Maraton Edition 1.5 TSI Evo2 si odváží 8,5/10 bodů.

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Pohodlný podvozek

Slušné jízdní vlastnosti

Hezká spotřeba

Přijatelná cenovka

Jednoduše se ovládá

Volkswagen Touran | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Je nudný

Posed za volantem

Chybí bezklíčové odemykání a parkovací kamera

Dynamika na dálnici (130+ km/h)