TEST: Subaru Forester Executive – hajný je lesa pán, už 25 let

Úvod

Od své premiéry v roce 1997 se v Evropě prodalo přes 350 tisíc kusů. Celosvětově se vyrobilo až neuvěřitelných 4,5 milionu kusů. Dnešní recenze se zaměří na pátou generaci v nejvyšší výbavě Executive (pominu-li limitovanou edici Black Edition). Oproti předchozí generaci je zde nový podvozek, který poskytne více komfortu, ale zároveň jistější chování v zatáčkách. Je zde také použit systém EyeSight, kterému přezdívám „velký bratr“. Ve zkratce jde o kamerový systém v palubní desce, který snímá řidiče a jakmile se nevěnuje řízení, tak začne pípat. Umí dokonce převzít řízení a odvrátit tak potenciální nebezpečí. Celkem má až 11 bezpečnostních funkcí. Kameru však lze deaktivovat a zásahy do řízení taktéž.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Na fotkách nepůsobí Forester vyloženě velikým dojmem. Naživo už ano, ale i přesto vlastně není větší, než nová Octavia, tedy kromě výšky. Na první pohled vynikne světlá výška 220 mm, což je cca o 30 mm více, než nabízí třeba Kodiaq. Design je umírněný, ale líbí se mi. Není nepříjemně okázalý, nekřičí do světa že je nejagresivnější SUV na světě. Jde o takového pohodáře – flegmatika, který však těm navoněným SUV s rádoby přísným výrazem dokáže mimo silnici natrhnout zadek. Tmavě zelený lak doplňují stříbrné prvky v podobě spodků nárazníků/prahů, zrcátek či střešních lyžin.

Rozměry: 4640/1815/1730/2670 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1768 kg

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Když jsem poprvé usedl za volant, byl jsem v šoku. Čekal jsem, že půjde o takového dělníka s tvrdými plasty, ale opak je pravdou. Zpracování interiéru je perfektní a použité materiály kvalitní. Prim zde hraje kůže s kontrastním prošíváním a to jak na sedačkách, tak dveřních výplních či na středovém tunelu. Ošizené nejsou ani zadní dveřní výplně, což i u mnohem dražších aut vídám stále častěji. Kombinace hnědé a černé vypadá skvěle a k tmavě zelenému zevnějšku se výborně hodí. Kůže na vyhřívaném volantu je tvrdá, díky čemuž vydrží ve skvělé kondici dlouhé roky. Jde zde jednoduše cítit poctivost a kvalita, smekám.

Sedadla jsou komfortní a i boční vedení není vůbec špatné. Jsou elektricky ovládaná a nabídnou i výhřev. Pozice za volantem mě vyhovuje a užívám si perfektní výhled z vozu do všech směrů. Tomu pomáhají i veliká zpětná zrcátka. Mám asi jen jednu výtku a to k vrzající bočnici sedačky, to však může být neduh pouze našeho novinářského exempláře.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je zde stále normální a jednoduché. Kéžby to takto chodilo i v jiných vozech. Žádné celodotykové ovládání vozu zde nehledejte. Je zde nespočet tlačítek, koleček a dalších prvků, které napomáhají bezpečnosti provozu, protože vše nahmatáte poslepu. Infotainment je průměrný, neurazí, nenadchne. Špičkové je ozvučení, které má na svědomí světoznámá značka Harman/Kardon.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je zde více, než dost. Odkládacích přihrádek taktéž. Zadní pasažéry jistě potěší místo na hlavu i nohy, vyhřívané sedadla, možnost nabít si telefon a rovněž kvalitní materiály.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadelník pojme 509 litrů nákladu, což ve srovnání s ostatními SUV spíše podprůměrné, ale za mě naprosto dostačující. Zadní sedadla jdou sklopit i odsud. Nechybí ani šikovné háčky či plastová vana, která se hodí pokud vozíte něco špinavého.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je jednoduše skvělý. Běžné nerovnosti filtruje velmi dobře, ale úplně nejlépe funguje na polní či lesní cestě. Není problém uhánět rychlostmi nad 80 km/h. Forester se jen tak lehce pohupuje a veliké nerovnosti jako by ani neexistovaly. Neuvěřitelné. Městské „retardéry“ je možné přejíždět dvakrát tak rychle jako třeba s Octavií.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

To, že bude dobrý mimo silnici jsem očekával, ale největší překvapení přišlo na zakroucené okresce. Karoserie se i v městském provozu často dost naklání, takže jsem čekal nedotáčivost a mořskou nemoc. Realita byla taková, že se sice nakloní, ale zatáčku vykrouží s ledovým klidem. Zrychluji, ztrácím ostatní auta za mnou a Forester stále drží jako přikovaný. Na rozbité okresce ujedete kde jakému sporťáku, který bude kličkovat mezi výmoly, kdežto vy to vůbec nemusíte řešit.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nedá mi to, sjíždím na opuštěné parkoviště a zkouším opravdu hrubé pokusy o vyvolání nedotáčivosti. Po prudkém zatočení zasahuje dost výrazně stabilizace, přibrzdí jednotlivá kola a já se hrnu „ze zatáčky“ ven. To není moc příjemné. Vypínám stabilizační systém a zkouším to znovu. Je to výrazně lepší, nakonec stabilizace přeci jen zasáhne, ale mírněji - adekvátně. Cestu zpět jsem si tak užil ještě víc a k podvozku nemám jedinou výtku.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará čtyřválcový Boxer 2.0I-L s přímým vstřikováním a atmosférickým plněním. Je spojen s bezestupňovou převodovkou CVT Lineartronic. Elektrifikace Subaru neminula, takže zde nalezneme i synchronní střídavý elektromotor s permanentním magnetem, který má výkon 12,3 kW a 66 Nm. Ačkoliv se jedná o mild-hybrid, tak umí vlivem vyššího napětí (118,4 V) jezdit čistě na elektřinu, což je doména klasických hybridů. Výkon spalovacího motoru činí 110 kW a 194 Nm.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Žádný rychlík to ale není. Akcelerace na stovku zabere dlouhých 11,8 sekund a maximální rychlost činí 188 km/h. Pokud na něj šlápnete, vydává poměrně nepříjemný monotónní zvuk připomínající vysavač. To je zkrátka úděl těchto převodovek. Zátah je lineární, takže je pocitově ještě méně výrazný. Na dálnici mu často v kopci dochází dech.

Naměřená spotřeba:

Město: 8 – 10 litrů

Kombinovaná: 8,6 l

Dálnice: 9,3 l

Okresky: 7,5 l

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Na výběr je zde pouze jedna motorizace, takže se ceny odvíjí pouze od výbav. Základní Active přijde na 965 tisíc včetně daně. Námi testovaný vrchol Executive stojí 1 190 000 Kč a náš konkrétní kus měl připlacené ještě tažné zařízení a gumové koberce, takže se cena dostala na 1 214 100 Kč. Limitovaná edice Black Edition je o 10 tisíc dražší, ale nabízí navíc pouze černé doplňky.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Forester je přesně takový vůz, jak jeho název napovídá. Zkrátka lesník, který to však umí i na silnici, kde zahanbí mnoho svých konkurentů. Jeho podvozek je opravdu výjimečný. Jednoduše se ovládá a uvnitř leckoho překvapí až prémiové materiály. Dokonce i cenovka je příznivá. Díky světlé výšce 220 mm zvládne projet terénem, kde se zapotí i plnotučné offroady. Limitem je zde absence uzávěrky zadního diferenciálu. Teritorium, kde mu to příliš nejde, je dálnice. Tam se poněkud trápí, motor vyje a aerodynamický svistot také není ideální.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Proti 25 let staré Impreze, vedle které jsme ho postavili působí Forester jako Rolls Royce Cullinan. Je o dost větší, podvozek pohodlnější, řízení přesnější, výbava bohatší, materiály měkčí a takto bych mohl pokračovat. Impreza proti tomu nabízí lepší odezvu na plynový pedál, redukci, lepší zvuk a výrazně nižší hmotnost. Závěrem se dá říci, že Subaru Forester Executive je stále poctivé auto, které své poslání plní perfektně a získává 8,5/10 bodů.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Komfort

Výbava

Cena

Jízdní vlastnosti

Praktičnost

Výhled z vozu

Kvalitní interiér

Audio Harman/Kardon

Jednoduché ovládání

Schopnosti mimo silnici

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Dynamika

Chybí uzávěrka diferenciálu

Aerodynamický hluk na dálnici

Monotónní zvuk při akceleraci