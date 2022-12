TEST: MG ZS - hit letošního roku, který jde pěkně na dračku aneb nové SUV za 425 tisíc

Úvod

Automobilka MG není v branži žádnou novinkou. Dříve vyráběla sportovní kabriolety či sedany. Stále má mnoho věrných fandů a právě těm není nová modelová řada příliš po chuti, což je logické. Strategie značky je zcela odlišná a cílí na úplně jiné zákazníky. Z původně anglické automobilky, která později využívala techniku od Hondy se stala komerční čínská velkovýroba. Trh si zkrátka žádá mainstreamové levné modely namísto dvoumístných sporťáků. Zahoďme tedy předsudky a pojďme se objektivně podívat, jaké je nové ZS.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš konkrétní vůz je v nejnižším výbavovém stupni Essential. Pod kapotou pracuje atmosférický benzinový čtyřválec 1,5 DVVT se 106 koňmi. Nejde o žádného rychlíka, ale na druhou stranu je konstrukčně dost jednoduchý, takže by měl být spolehlivý. Tomu taktéž pomáhá nepřímé vstřikování paliva, takže nebude trpět na časté krátké popojíždění, které bývá v běžném provozu běžné. Základní výbava je velice bohatá, nechybí zde věci jako například klimatizace, elektrické ovládání všech oken a zrcátek, parkovací kamera, zadní senzory, dotykový infotainment včetně možnosti propojení s telefonem (kabelem), tempomat, multifunkční volant apod.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Vůz vypadá sebevědomě, moderně a rozhodně ne levně. Vpředu zaujmou LED světlomety, hezky tvarovaná maska a poměrně mohutné blatníky. Vzadu jsou rovněž LED koncové svítilny, mezi kterými je veliké logo MG, které slouží jako otevírání víka zavazadelníku. Nárazník má v sobě falešné průduchy a koncovky výfuků, což vzhledem k pořizovací ceně neurazí. Překvapí pak vnější rozměry, které jsou větší, než bychom čekali.

Rozměry: 4323/1809/1653/2577 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1306 kg

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Posed ve voze je příjemně vysoký, což většina zákazníků, kteří mají rádi crossovery a SUV ocení. Vadí mi ale absence podélného posouvání volantu. Díky tomu jsem si nenašel vhodnou pozici pro můj typ postavy. Sedadla nejsou špatná, ale nenabízí bederní opěrku. Při krátkých pojížďkách to není problém, ale jakmile jsem s vozem ujel během dne 300 km, bylo to už znát. Na druhou stranu takovou porci kilometrů s tímto městským autem bude najíždět málokdo.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je jednoduché a intuitivní. Ačkoliv je zde dotykový infotainment, tak je pod ním lišta, kde jsou klasická tlačítka ovládající/odkazující na hlavní funkce. Multifunkční volant ovládá radio a palubní počítač. Líbí se mi klasické analogové budíky, které jsou dobře čitelné. Páčka tempomatu je umístěna pod volantem.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment jako takový je na sluníčku špatně čitelný, jeho rychlost také neoslní, ale systém je jednoduchý a poměrně intuitivní. Skrze kabel si můžete vůz propojit s telefonem a využívat tak navigaci či pouštět si vlastní hudbu.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velmi slušná. Vpředu je zároveň dostatek odkládacích prostorů. Situace vzadu je překvapivě lepší, než jsem čekal. Sedáky jsou sice celkem krátké, ale místa nad hlavou i před koleny je dost. Zavazadlový prostor pojme 448 litrů a dno je výškově stavitelné.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Naladění podvozku je přesně takové, jaké by ve voze tohoto zaměření mělo být. Nesnaží se být sportovní, ale priorita je na komfortu. Jízda je plavná, nerovnosti filtruje velmi dobře, ale i stabilita v zatáčkách není k zahození. Řízení má tři režimy tuhosti. V tom nejtvrdším je tak akorát, není přehnaně strmé, díky čemuž je směrová stabilita na dálnici optimální. Odhlučnění po městě je naprosto dostačující. Na dálnici je to už trochu horší, ale stále dobré. Největší hluk se line od motoru a to v případě, kdy potřebujete výrazněji akcelerovat a musíte jej více točit.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará konstrukčně jednoduchý čtyřválec s atmosférickým plněním. Jelikož disponuje nepřímým vstřikováním paliva, tak netrpí krátkým popojížděním po městě a častými starty, což je dobře. Právě město je totiž jeho teritorium, kde se s ním jezdí nejlépe. Výkon činí 78 kW a 141 Nm. To jsou hodnoty, které ve městě stačí, ale mimo budete muset aplikovat strategii, kdy máte pravou nohu stále na podlaze. Motor je spojen s manuální 5 stupňovou převodovkou. Na pětku můžete jet 60 km/h, ale i 160 km/h. Dráhy jsou celkem přesné, ale sladění motoru s převodovkou a hlavně s dlouhým chodem spojkového pedálu by mohlo být lepší. Po pár dnech ježdění si ale člověk zvykne a je to vlastně celkem v pohodě. Akcelerace na stovku zabere 10,9 sekund, což je méně, než bychom pocitově očekávali vzhledem k lenivému charakteru pohonné jednotky. Maximálně se pak MG rozjede na 175 km/h. Při 130 km/h točí vůz 3500 otáček. Potěšila nás přívětivá spotřeba paliva, která se pohybuje okolo těchto hodnot:

Město: 6-7 litrů

Kombinovaná: 6,5 l

Dálničních 130 km/h: 7,6 – 8 l

Okresky: 5 l

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi konkurenty pro MG se řadí především Dacia Duster, SsangYong Tivoli, Mitsubishi ASX, Hyundai Kona, Opel Crossland, Kia Xceed, Nissan Juke, Peugeot 2008. Pokud bychom jej chtěli srovnat s Škodovkou, tak se velikostně řadí mezi Škoda Kamiq a Karoq.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

MG ZS startuje na 425 tisících s motorem 1,5 DVVT. Vrcholné provedení Exclusive s automatem a přeplňovaným 3 válcem stojí maximálně 545 tisíc. My jsme však testovali základ nabídky v podobě výbavy Essential, takže auto, které vidíte na fotografiích stojí 440 tisíc. Připlacená byla pouze metalíza za 15 tis.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Upřímně řečeno jsem byl ze začátku lehce skeptický. Auto se mi sice z fotek líbilo, cenovka byla skvělá, ale celé to znělo až podezřele dobře. Jednoduše jsem čekal, že tam bude nějaký háček, kvůli čemu bych auto s klidným srdcem nedoporučil, ale ne, nic takového jsem neobjevil. MG ZS mě utvrdilo v tom, že je opravdu solidním vozidlem za bezkonkurenční peníze. To dokazuje i počet objednaných kusů okolo jednoho tisíce za několik měsíců. Pokud tedy sháníte nové prostorné auto, které budete používat primárně po městě a okolí, tak je MG ZS skvělou volbou. Sice má nějaké chyby, ale stojí 440 tisíc. Opakuji, 440 tisíc korun českých. A kdo by náhodou měl obavy, že se vůz za rok začne kazit, může být také v klidu. Jednak je vůz konstrukčně dost jednoduchý a zároveň na něj MG poskytuje záruku 7 let / 150 000 km. MG ZS 1.5 DVVT Essential si zaslouží krásných 8/10 bodů.

MG ZS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Cena

Spotřeba

Design

Bohatá základní výbava

Jednoduché ovládání

Pohodlný podvozek

Minusy

Dynamika

Infotainment

Pozice za volantem

Méně pohodlná sedadla na delší trasy