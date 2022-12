TEST: Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-line X – stačí základní benzinový motor na větší SUV?

Na výběr jsou vedle základní benzinové jednotky tyto dvě varianty:

Hybrid (HEV) :

Plug-in hybrid (PHEV):

Exteriér

Vzhledově patří Kuga k těm vzhlednějším SUV. Přední část připomíná svými protaženými světlomety francouzské vozy, které přišly po přelomu tisíciletí. Maska je typicky „fordovská“, takže připomíná jakousi „tlamu“, která vás chce sníst. Přední převis je poměrně dlouhý což působí lehce disproporčně.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ocenit musím lakované spodky dveří, lemy blatníků a nárazníky. Zadní část mě ovšem těší nejvíce. Světla jsou hezky tvarovaná, madlo pro otevírání zavazadelníku je prakticky umístěné, takže odpadává „šátrání“ naslepo nad registrační značkou, ale vůbec to nejlepší je ve spodní části. Mluvím samozřejmě o koncovkách výfuku, které jsou pravé. To se dnes moc nenosí ani u dvakrát tak drahých Mercedesů.

Rozměry: 4614/1883/1666/2710 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1564 kg

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Pozice za volantem nám ve verzích s automatem nevadila, ale zde to není na mojí postavu úplně ideální. Ocenil bych, kdyby byl spojkový pedál o fous blíž k řidiči. Takto jsem musel sedět víc vpředu, než bych normálně chtěl. Sedadla jsou jinak poměrně pohodlná, ale ocenil bych delší sedáky a polohovatelnou loketní opěrku.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volant padne hezky do ruky a potěší poměrně tlustý věnec a logicky rozmístěné tlačítka pro ovládání rádia a tempomatu. Celkově se mi líbí, že Ford nepodlehl tomu dotykovému šílenství, které vídáme v ostatních moderních vozech. Vůz se tak ovládá jednoduše a zvládnete to i poslepu, což napomáhá bezpečnosti.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment má už nějaký věk, takže trochu zaostává a to jak grafikou, tak rychlostí a velikostí. Na druhou stranu je ale jednoduchý a jeho nedostatky nejsou nijak závratné, takže proč ne. Co už je ovšem horší, je pomalý virtuální kokpit, obzvláště u volby jízdních režimů si chvíli počkáte. Často se tak stane, že řadu několika režimů (eco, sport, normal, písek apod.) „přejedete“ a musíte klikat znovu.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikým plusem je možnost zvolit si druh tempomatu, který preferujete – normální, adaptivní a inteligentní. Co nás ovšem zklamalo, jsou bezpečnostní asistenti, kteří mnohdy nejdou vypnout, ale pouze omezit. I přesto ale zasahují zbytečně agresivně, mluvím hlavně o asistentu nouzového brzdění a o pomocníkovi, který vás má držet v jízdních pruzích. Co se materiálů týče, tak je to takový průměr. Je zde několik druhů plastů, což může působit trochu neuspořádaně. Třeba výplně dveří by zasloužily o něco kvalitnější dekory. Slícování je ovšem dobré a líbí se mi i otočný volič převodovky. Potěší také koženkou obšitý středový tunel.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve voze je dostatek a nouze není ani o odkládací prostory. Míst na odložení telefonu a dalších drobných věcí je tu dostatek. Vzadu si pohodlně sednu sám za sebe a ještě mám rezervu nad hlavou i před koleny (měřím 185 cm). Opět bych ale ocenil delší sedáky. Zavazadlový prostor pojme 645 litrů.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda – srovnání motorizací a výbav

Naše Kuga je jízdně tou vůbec nejlepší možností. Nabízí skvělou rovnováhu mezi pohodlným svezením a ochotou zatáček, ještě pohodlnější by ovšem byla ve výbavě Titanium. Hybridní verze (HEV, pohon předních kol), kterou jsme testovali před rokem byla taktéž ve výbavě ST-line (snížený tvrdší podvozek), ale k tomu ještě měla 19 palcové disky, takže výsledky komfort byl horší, než u dnes testované specifikace se základními 18 palcovými ráfky. Jakmile se budete chtít svézt svižně, vyhrává opět náš tříválec. Je totiž o 137 kg (209 kg v případě 4x4) lehčí, takže zatáčí lépe.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No a jak je na tom proti Plug-in hybridu (PHEV) v luxusní výbavě Vignale (měkčí podvozek) na 19 palcových kolech? Komfort je srovnatelný, ale jízdní vlastnosti jsou při rychlejší jízdě dost rozdílné. Tříválcová Kuga váží 1564 kg, hybridní 1701/1773 kg a tato plug-in hybridní 1844 kg. Fyziku obejít nelze a každému tak z pohledu na hmotnosti musí být jasné, která verze jede nejlépe.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění je solidní, hluk je sice lehce slyšet od podběhů, ale to může být zimním obutím. Řízení je příjemné, kulisa manuální převodovky je přesná a kvalty tam padají ukázkově. Brzdy se dobře dávkují a účinek je slušný. Jízdně jde dost možná o nejlepší SUV v této kategorii. Ford zkrátka umí.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se nachází benzinový motor EcoBoost o objemu 1,5 litru se třemi válci. Abych byl upřímný, tak jsem si původně myslel, že jde o čtyřválec a tak jsem k vozu i prve přistupoval. První start byl na poměry čtyřválců o kousek méně kultivovaný, než bývá zvykem, ale po chvilce se volnoběh usadil a celkově byla jízda příjemná. Co se dynamiky týče po městě, tak ta je úplně v pohodě. Turbo zajišťuje solidní zátah i v nižších otáčkách a není v běžném provozu potřeba jej honit v otáčkách. Šok ale přišel v moment, kdy jsem zjistil, že jde o tříválec, který má mimo jiné i celkem hezký zvuk, který se line z širokých koncovek výfuku. Je to celé vlastně veliká pochvala, protože na poměry tříválcových motorizací je tato opravdu nadprůměrně klidná.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dálnice? Tam už je situace o něco horší. Je zde sice šestistupňová převodovka, takže při 130 km/h točí necelé 3 tisíce otáček a jízda je stále tichá, ale stačí aby vás kamion donutil přibrzdit na 90 a problém je na světě. Jakmile se vám totiž po nekonečném předjížděcím manévru poštěstí volný průjezd, šlápnete na plyn a ono se nic moc neděje. No, děje, nedočkaví řidiči za vámi se začnou lepit čím dál tím více a vám tak nezbyde než podřadit na pětku a šlápnout na plyn. Bohužel ani tak se nic moc nestane, takže je mnohdy potřeba zařadit rovnou čtyřku, obzvláště jedete-li do kopce či s naloženým vozem. Pak už má malý motor „provozní“ otáčky a dá se do pohybu. Pokud tedy sháníte SUV, které bude „vymetat“ levý pruh, tato Kuga nebude nic pro vás. Většina ostatních řidičů však tento výkon bude považovat za dostatečný. EcoBoost generuje 110 kW a 240 Nm. Akcelerace na stovku činí 9,7 sekund a maximální rychlost by měla dosahovat 195 km/h.

Spotřeba se při klidné jízdě pohybuje kolem těchto hodnot:

Město: 7-9 litrů

Kombinovaná: 7,3 l

Dálnice: 7,7 l

Okresky: 6 l

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi hlavní rivaly se řadí například Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tuscon, Volkswagen Tiguan, Škoda Karoq, Audi Q3, Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 nebo třeba Toyota Rav4. Konkurentů je opravdu celá řada, protože tento segment je naprostým fenoménem.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky tvoří Kuga Titanium s námi testovaným motorem 1.5 EcoBoost 110 kW s šestistupňovým manuálem. Za takový vůz zaplatíte minimálně 738 tisíc. Základní výbava je velmi slušná a výhodou je rovněž komfortnější podvozek oproti dražší ST-line a ST-line X. Vrcholem je pak luxusní verze Vignale, která má zvenku více chromu a luxusnější vybavenější interiér.

Náš konkrétní vůz měl základní motor a výbavu ST-line X, což znamená 774 tisíc. Včetně příplatků se dostáváme na necelých 840 tisíc.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Kuga nás opět utvrdila v tom, jak je schopná a praktická. Balanc mezi jízdními vlastnostmi a komfortem je v této specifikaci perfektní. Tříválec o výkonu 110 kW sice na dálnici úplně vhodný není, ale pokud je někdo méně náročný řidič nebo používá vůz primárně po městě a okolí, jde o fajn volbu. Obzvláště vezmu-li v potaz nižší cenu, než za kterou pořídíte hybridní Kugy. Ty jsou mimochodem i výrazně těžší, takže jízdně horší. Zaslouží si stejný počet, jako dostala úspornější verze HEV (140 kW) a sice 8,5/10 bodů. Pokud bychom tolik neřešili pořizovací cenu, tak je nejlepší možnou variantou předokolková verze HEV, ale s výbavou Vignale.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Komfort

Převodovka

Líbivý design

Jízdní vlastnosti

Tlačítkové ovládání

Kultivovanost motoru

Minusy

Dynamika mimo město

Pozice za volantem

Zastarale působící infotainment