TEST: Lexus RX300 - Za málo peněz hodně muziky aneb výprodej skladových zásob

Exteriér

Zevnějšek nezapře svůj japonský původ. Předek je velice podobný svým sourozencům - šikmé „LEDkové“ oči (světla) a veliká „tlama“ s chromovým rámečkem. Co se kol týče, tak ty jsou větší, než se na první pohled může zdát – 235/55/R20.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z boku do očí bije klasický prvek v podobě podivně pokrouceného okna v C sloupku. Zadní světla mají zalomenou LED texturu, na kterou navazuje chromová lišta na víku zavazadelníku.

Rozměry: 4890/1895/1685/2790 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Světlý kožený vnitřek je na první pohled luxusní. Zpracování je na jedničku a ani použitým materiálům není co vytknout. Sedadla s pamětí jsou elektricky ovládaná, vyhřívaná a i klimatizovaná. Nabízí vynikající komfort, sedí se poměrně vysoko, ale tak to má u velkých SUV být. Rozhled z vozu je výborný, tomu napomáhají i veliká zpětná zrcátka.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie je povedená a většina ovládacích prvků je pomocí normálních tlačítek, což je rozhodně plus. Někdo by mohl namítnout, že je to zastaralé, ale proč měnit to, co je funkční a bezpečné. Dokonce jsou zde ještě analogové budíky, které ale mají matný podklad, takže se na sluníčku hůře čtou. Trochu mi chybí možnost navolit si digitální rychloměr na palubním počítači, ale to jsou drobnosti, které jsou u takto staršího vozu pochopitelné.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Obrazovka zábavního systému je tak akorát veliká a dobře umístěná, ale tím pozitiva končí. Celý systém je dost nepřehledný, složitý a ovládání skrze touchpad je velice neintuitivní. Infotainment je možné ovládat i dotykově, ale to také není ono. To je řekl bych nejslabší místo Lexusu.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je skvělá a to jak vpředu, tak vzadu, kde sednu-li si sám za sebe zbývá dost prostoru před koleny i nad hlavou. Zadní cestující si mohou rovněž sedadlo lehce sklopit či posunout podélně. Zajímavostí je, že je podlaha rovná. Odkládacích prostorů je dostatek.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavadadlový prostor pojme 539 litrů nákladu, což může být proti konkurentům slabší, ale za mě je to dostačující. Vadí mi ale výrazná zvuková signalizace v případě elektrického otevírání či zavírání pátých dveří.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Fantastická, příjemná, pohodová, relaxační... Na většině SUV mi vadí, že se snaží být jakýmsi kompromisem mezi sporťákem a komfortním autem, což má za následek to, že daný vůz není ani pohodlný, ani sportovní. Lexus na tohle v případě RX naštěstí kašle a už po prvních metrech je jasné, že zde je zkrátka hlavní priorita na jízdním komfortu. Nerovnosti žehlí s přehledem a jde o jedno z nejpohodlnějších aut, se kterým jsem za hodně dlouhou dobu jel. Hravě si poradí i s velkými výmoly či s příčnými nerovnostmi, kde většina vozů poskakuje a bouchá.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

S tím se pojí i další aspekt, který celou jízdu posouvají na vyšší úroveň a tím je odhlučnění, které je prostě bravurní. Jízda po Autobahnu rychlostí 180 km/h vám bude připadat jako 130 v nové Octavii. Další výhodou je, že je zde klasický měničový 6 stupňový automat, který řadí hladce a nevyje tak, jako bezestupňové převodovky CVT, které mívají hybridní vozy. Rychlejší jízda mu nesluší. RX je poměrně veliké, těžké a zavalité, takže jakmile se pokusíte o rychlejší průjezd zatáčkou, rychle toho necháte. Auto sice zatočí, ale brzo začne být nedotáčivé, naklání se a ani boční vedení sedadel s takovým stylem jízdy zkrátka nepočítá.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Mimo asfalt je díky slušné světlé výšce a uzávěrce mezinápravového diferenciálu poměrně schopný, ale trochu mu to kazí jeho hmotnost, takže zázraky nečekejte. Na stejném místě jsme testovali i Yaris Cross s pohonem všech kol a ten zvládal vlhké výjezdy na nezpevněném povrchu výrazně sebejistěji. Primárním teritoriem pro Lexus je zkrátka silnice, kde je perfektní.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohon vozu zajišťuje přeplňovaný benzinový čtyřválec, který je spojen s měničovým automatem. Poháněná jsou všechna 4 kola. Kultivovanost je velmi dobrá, převodovka řadí sametově a rozjezdy jsou díky hydrodynamickému měniči jemné. Je zde i možnost řadit manuálně pomocí pádel pod volantem, ale reakce a samotné přeřazení je pomalé, takže se hodí pouze v případě, že si chcete z kopce přibrzdit auto motorem. Dynamika není vůbec špatná vzhledem k tomu, že jde o těžké auto s poměrně malým motorem. Na druhou stranu se není čemu divit, protože je výkon na dvoulitrový čtyřválec poměrně vysoký – 175 kW a 350 Nm. Maximální rychlost činí 200 km/h. Akcelerace dle tabulek zabere 9,5 sekund, ale v reálu je to výrazně lepší. když jsme to s kolegou zkoušeli jen pomocí stopek v telefonu, zvládli jsme to cca za 8 vteřin, na zimních pneumatikách. Největším problémem, proč si mnozí čistě benzinové RX nekoupí, je spotřeba paliva, která je o něco vyšší, než u naftových či hybridních konkurentů. Pokud budete jezdit vyloženě „na spotřebu“, budete na palubním počítači vídat tyto hodnoty:

Město: 9 – 12 litrů dle provozu

Kombinovaná: 9,6 l

Dálnice 130 km/h: 10,2 l

Okreska: 8 – 8,5 l

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

RX300 je moderně vypadající SUV ze staré školy, které se nesnaží být sportovní, ale komfortní a v tom je jeho největší krása. Mimo infotainment se ovládá intuitivně, jak to bývalo dříve, než přišla temná doba dotykového šílenství a obřích displejů. Pohon vozu je rovněž staromódní – benzinový motor bez jakékoliv elektrifikace, který je doplněn klasickým měničovým automatem. Nevýhodou je pak vyšší spotřeba, která se při normální jízdě pohybuje okolo 10 litrů. Zpracování a prostornost uvnitř jsou na jedničku. Co je ovšem na tomto RX300 vůbec nejlepší, je jeho cenovka – 1,4 milionu včetně DPH a jelikož jde o skladovku, je ihned k odběru. To je v dnešní době dlouhých dodacích lhůt veliké plus. Sleva přesahuje půl milionu. Pokud se vám líbí, neváhejte, vozy rychle mizí. Lexus RX300 si do důchodu vysloužil 9/10 bodů.

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Jízdní komfort

Odhlučnění

Cenovka

Kvalitní interiér

Převaha tlačítek

Kultivovaný motor

Převodovka

Veliká zpětná zrcátka

Lexus RX300 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Vyšší spotřeba

Infotainment - ovládání