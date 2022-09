Ferrari plánuje ofenzivu. Do Singapuru a Mexika má přivézt velká vylepšení

"Proč by měl Ricciardo zůstávat v F1? Polovina jeho kariéry byla špatná," tvrdí Villeneuve

Ocon je rád, že ho Alonso nerozdrtil: Doufám, že i on se ode mě něco naučil, říká

TEST: Škoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Style – rodinný univerzál po modernizaci

Oblíbené městské SUV prošlo nedávno omlazovací kůrou, která Karoqu prospěla. Jde o příjemného společníka, který je přesně tím jednoduchým vozem, kteří uživatelé chtějí. Někdo by mohl namítnout, že je zastaralý, ale z pohledu intuitivnosti ovládání je to jedině plus. Za naftový motor s automatem a pohonem všech kol však nezaplatíte úplně málo a tak vzniká otázka, zda není lepší volbou předokolkový benzín 1.5 TSI o shodném výkonu.