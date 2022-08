TEST: Modernizovaný Ford Focus ST X – nejlepší "daily hothatch" na trhu?

Úvod

Focus čtvrté generace je na trhu od roku 2018. Roku 2021 byl světu představen facelift, který se začal prodávat v roce 2022, jde tedy o poměrně horkou novinku. Největším rozdílem je mimo detaily v exteriéru nový infotainment Sync 4, který má 13,2 palců a měl by být celkově dál, než ten předchozí. Souběžně s tím se bohužel přesunulo ovládání klimatizace právě do dotykové obrazovky.

Exteriér

Facelift přinesl nové přední LED světlomety, lehce zaoblenější masku a jinak tvarovanou kapotu s nárazníkem. Předek působí sebevědoměji a drsněji, což je rozhodně plus. Z boku rozdíl nepoznáte.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu jsou zatmavené světlomety, podobně jako je to u modernizované Fiesty. Ve spodní části je na každé straně jedna koncovka výfuku. Škoda, že se Ford o něco více neodvázal. Celkově hodnotím nový design kladně, ale mohl být o něco agresivnější, sportovnější, odvážnější...

Rozměry: 4393/1825/1454/2700 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1437 kg

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř proběhlo několik změn, jednou z nich jsou sedadla Ford Performance, která vypadají sportovněji, ale Recara před modernizací byly z mého pohledu lepší. Jak z pohledu komfortu, tak co se týče držení těla v zatáčkách. Nechápejte mě ale špatně, tyto sedadla jsou velmi dobrá a tělo v nich drží skvěle, ale hold laťka u starší verze byla nastavena příliš vysoko. Na druhou stranu je zde nově možné prodloužit si délku sedáku, což vyšší řidiče rozhodně potěší.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další změnou je infotainment. Ten je nyní větší, má lepší rozlišení a hlavně nový systém Sync 4. Pracuje se s ním lépe a působí moderně. Odezva by ale mohla být stále o něco rychlejší. Bohužel díky veliké dotykové obrazovce trošku utrpěla jednoduchost ovládání, protože zmizel panel ovládání klimatizace pomocí koleček a tlačítek.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tam, kde byl předtím panel pro ovládání klimy je nyní kolečko hlasitosti audiosystému a další tlačítka, například pro vypnutí systému Stop-Start či kontroly trakce.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály neurazí, ale ani nenadchnou. Co mě ovšem potěšilo, byl koženkou obšitý středový tunel v místě, kde si odkládá řidič pravé koleno. V ostrém voze, jako je tento, to dává ještě větší smysl, protože se při rychlé jízdě potřebujete zapřít, což v případě tvrdého plastu není nic dlouhodobě snesitelného.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velmi slušná a nebál bych se ani delších cest se 4 dospělými cestujícími ve voze. Vpředu je to úplně v pohodě a dokonce není nouze ani o odkládací místa. Vzadu je situace velmi dobrá, byl jsem až překvapený, kolik místa tam bylo, když jsem sedl „sám za sebe“. Nad hlavou ještě zbyla slušná rezerva. Zavazadelník pojme 375 litrů.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jak jezdí? Skvěle! Máme zde podvozek s adaptivními tlumiči. To má za následek poměrně pohodlné naladění v normálním režimu a zároveň velmi tvrdé v tom sportovním/závodním. Jasně, o komfortu na úrovni obyčejného Focusu na základních kolech se bavit nemůžeme, ale i tak je to velmi slušné. Cítíte, že je vůz dost tuhý, ale duši z vás nevytřese a třeba příčné nerovnosti zvládá mnohem lépe, než mnoho ostatních „obyčejných“ aut.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění vozu v normalním režimu je také dobré a při dlouhých dálničních cestách byste nepoznali, že řídíte hothatch. Fakt, že řídíte malého divocha prozradí reakce plynového pedálu, po jehož sešlápnutí vám brzy dojde, že toto není nic obyčejného. Další věc, která prozradí, co je zač, je řízení, které je i v normálním režimu příjemné tuhé, přesné, rychlé a strmé. Řazení je fantastické – krátké, přesné a s krátkými převody. Ford zkrátka umí.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je čas vyjet konečně mimo město, najít pěknou okresku a pořádně zatopit pod kotlem. Zapínáme sportovní režim, který vůz přitvrdí a to jak podvozek, tak reakci na plyn a řízení. V tomto režimu máte stále zapnutou stabilizaci, takže jste pod dohledem. Po pár zatáčkách máme úsměv od ucha k uchu a stále zrychlujeme. Je to opravdu návykové. Auto drží jako by jelo po kolejích a opět musím smeknout před úžasným krátkým řízením, díky kterému není potřeba téměř přehmatávat.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Blížíme se k naší oblíbené okresce, kde je kombinace táhlých rychlých zatáček, ale později i prudké stoupání a „vracáky“. Focus nabízí několik jízdních režimů a vrcholem je Závodní trať. Jakmile ho zapnete, vypne se stabilizace, volant v rukou znatelně ztuhne, reakce na plyn je blesková a musíte dávat opravdu pozor. Stačí totiž při rychlém průjezdu zatáčky ťuknout do brzdy a eSTéčko už reaguje vybočením zádi ze stopy, takže vás sice nasměruje tam, kam chcete jet, jenže na to musíte občas zareagovat rychlým „kontra“, abyste neskončili mezi stromy. Když si na to zvyknete, je to velmi zábavné a Focus pohazuje zadkem jako hravé štěně. Je sice trochu těžkopádnější, jak lehčí Fiesta ST, ale i tak je to perfektní zábava. Nedotáčivost je pojem, který zde téměř nepocítíte. Skvělou práci odváděl také samosvorný diferenciál, který vám dost pomůže při přenosu točivého momentu na vozovku a následnému zatočení. Bez něj by byla takto silná „předokolka“ o dost méně použitelná. Jeho práci skrze volant cítíte dost znatelně, občas pěkně tahá za ruce.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Je zde 2.3 litrový benzinový čtyřválec EcoBoost, který má kultivovaný projev a oslnivou dynamiku. Disponuje výkonem 206 kW (280 koní) a kroutícím momentem 420 Nm. Je spřažen s 6 stupňovým manuálem, kterému nelze nic vytknout. Stovku zvládá za 5,7 sekund. Maximální rychlost činí 250 km/h. Výfuk je naladěn sice hezky, ale mohl by být více dramatický. Při ostré jízdě ve sportovním režimu se sice občas ozve z výfukového systému „střelba“, ale chtělo by to ještě přidat na intenzitě. Co se mi líbí, jsou automatické meziplyny. Je zde systém zvaný anti-lag, který při přeřazování nechává otevřenou škrtící klapku, což udržuje roztočené turbo a reakce na plyn je okamžitá. Vlivem krátkých převodů však na dálnici točí poměrně dost otáček, při 130 km/h ukazuje otáčkoměr 3 tis otáček, při 150 km/h už 3400 ot.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velice příjemným překvapením je pak spotřeba paliva, která se při klidné jízdě pohybuje takto:

Město: 7 – 9 litrů (v závislosti na dopravě)

Kombinovaná: 7,8 l

Dálnice: 8,3 l (3000 otáček)

Okreska: 6,3 – 7 l

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi hlavní rivaly patří například Hyundai I30N, Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS, Cupra Leon či Honda Civic Type R.

Hyundai nabídne nejlepší poměr cena/výkon a zároveň má silný charakter a poskytne více emocí, jak Ford či koncernoví rivalové. Golf je nejlepším autem na denní ježdění. Megane RS je ostré okreskové náčiní, které na denní ježdění moc není. Podobně je na tom i Civic, který je sice lehce měkčí, ale zároveň jde o nejrychlejší předokolkou na Nürburgringu (nepočítám-li „limitku“ Megane RS Trophy-R). Leon je podobný Golfu, ale je o trochu sportovnější. No a náš Focus je takovou zlatou střední cestou – dokáže být civilizovaný, ale také velice rychlý, sportovní, ale není zdaleka tak nabroušený, jako třeba eNko, Megane či Civic.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nový Ford Foxus ST X začíná na 966 900 Kč. Náš testovací kus měl ještě příplatky za 81 300 Kč (adaptivní podvozek, prémiové audio Bang & Olufsen, zimní paket, metalíza a další dva pakety obsahující bezpečnostní asistenty či parkovací kameru). Cena celkem tedy činí 1 048 200 Kč.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Modernizovaný Focus ST je skvělý. Působí modernějším a lehce drsnějším dojmem, než jeho předchůdce. S klidem mohu říct, že i přes to, že se nově ovládá klimatizace na dotykové obrazovce, tak je facelift krokem kupředu. Sice lehce podražil, ale co v dnešní době ne... Adaptivní podvozek zajistí velice dobrý komfort ve městě, ale zároveň výbornou stabilitu a hravost na okresce. Tomu sekunduje úžasný motor se solidní dynamikou a rovněž fantastický manuál, řízení a samosvorný diferenciál. I přes drobné chybky jde o nejlepší kompromis mezi novou sportovní „předokolkou“ a autem na denní ježdění. Ford Focus ST X získal 9/10 bodů.

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Podvozek

Motor

Řízení

Hravost

Odhlučnění

Samosvorný diferenciál

Manuální převodovka

Lepší infotainment

Ford Focus ST X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Ovládání klimatizace

Mohl by mít více emocí

Starší verze měla o chlup lepší sedadla