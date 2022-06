TEST: Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW - úsporné "daily" auto, které nemusí stát majlant

Úvod

Superb třetí generace není žádnou novinkou. V roce 2019 proběhl facelift, takže tu máme „staronové“ auto s modernizovaným naftovým dvoulitrem s přídomkem EVO. Náš konkrétní vůz je ve výbavě Style, což znamená, že je velice dobře vybavený, má dokonce bohatou příplatkovou výbavu, ale cena není výrazně nad milion.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je to trochu jiný příběh oproti Superbu TSI (200 kW) Sportline, který se objevil v našem testu loni, jehož cenovka se pohybovala kolem 1,4 milionu.

Exteriér

Design vozu je velice nadčasový. I po letech působí moderně, ničím zvlášť nevybočuje, což je přesně to, co zákazníci Škody požadují. Přední části dominují LED světlomety, pochromovaná maska a kapota s tradičním prolisem.

Z bočního pohledu je na první pohled vidět dlouhý rozvor, díky kterému je prostor uvnitř velkorysý. Zadní část má nově nápis Škoda namísto loga. LED svítilny jsou propojené chromovou linkou, což je dnes v kurzu.

Rozměry: 4869/1864/1488/2838 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1555 kg

Interiér

Jelikož jde o vůz střední třídy, je to uvnitř znát. I oproti nové Octavii je zkrátka dál. Sedadla jsou pohodlná a ačkoliv by posed mohl být nižší, sedí se v nich dobře a ideální pozici není problém rychle nastavit. Snad jen boční vedení by mohlo být o něco výraznější. Potěší polohovatelná loketní opěrka a to jak výškově, tak podélně.

Máme zde starý infotainment, který je přehlednější a rychlejší, než ten nový, který známe ze čtyřkové Octavie. Dokonce I jeho provedení je lepší. Potěší také ovládání klimatizace přes klasické otočné ovladače a tlačítka. Jednoduché, přehledné a bezpečné.

Pochvalu zaslouží kvalitní materiály a celková kvalita dílenského zpracování. Oproti Octavii je také znát více prostoru vpředu a obzvláště pak vzadu. Výplně dveří u zadních cestujících nejsou nijak ošizené oproti těm předním, což je také plus. Vzhledem k mé výšce 185 cm jsem se vzadu vešel jen tak tak, mít o 5 cm více, už nebudu moct sedět zcela vzpřímeně.

Odkládacích prostorů je zde dostatek a potěší tradiční deštníky ve dveřích. Zavazadlový prostor je obrovský, 625 litrů. Ve voze není problém převézt dvě jízdní kola. Příjemné jsou také „simply clever“ vychytávky jako několik háčků či možnost sklopení sedadel přímo zezadu.

Jízda

V normálním režimu nastavení tlumičů je vůz komfortní, ale dostatečně tuhý. Přejezdy ostřejších příčných nerovností nebo výmolů zvládá s mírným bouchnutím, ale není to nic hrozného. Po přepnutí do komfortního režimu tlumičů DCC vůz výrazně změkne a stává se z něj houpavý křižník, který poskytuje obzvlášť ve městě skvělý komfort. Na druhou stranu na okreskách se díky tomu umí pěkně „rozkohýbat“ a je lepší si vůz přepnout zpět do normálu.

Sportovní režim vůz ještě více přitvrdí, takže si v rámci možností vychutnáte i nějakou pěknou klikatou okresku. Vůz se sice nakloní, ale ne nijak závratně a vykrouží oblouk bez nepříjemné nedotáčivosti. Spíš dřív „vypadnete“ ze sedadla, než aby se projevila nedotáčivost. Takže ano, svižnou jízdu umí velmi dobře, ale na žádné divočení to není.

Motor

Vůz je poháněn osvědčeným nafťákem 2.0 TDI o výkonu 110 kW, krouťák činí 340 Nm. Je kultivovaný a skvěle odhlučněný. Při běžné jízdě o něm skoro nevíte. Jelikož zde máme manuální šestistupňovou převodovku, tak se nepotýkáme s ospalou reakcí plynu respektive s pomalým podřazením, které trápí automaty. Se skvěle přesným manuálem zkrátka podřadíte v mžiku, turbodmychadlo se roztočí a vy upalujete vpřed. Nevědět výkon motoru, tipnul bych, že má klidně o 15 kW víc. Dech mu nedochází ani při vyšších dálničních rychlostech. Zrychlit na 100 km/h mu zabere 9,1 sekund a zastaví se až na 223 km/h. Největší třešničkou na dortu je ovšem spotřeba a objem nádrže 66 litrů. Se Superbem zvládnete celkem lehce ujet přes 1400 km na nádrž.

Při klidné jízdě jsme naměřili tyto čísla:

Město: 4 – 6 litrů

Kombinovaná: 4,7 l

Dálnice: 5 l

Okreska: 3,5 – 4,5 l

Ceny

Základní Superb (2.0 TDI 110 kW Ambition) stojí od 846 tisíc. Námi testovaný Style startuje se stejným motorem na 893 tis. V našem případě zde byla příplatková výbava za zhruba 200 tisíc, takže se cenovka dostala na 1 095 000 Kč. Příplatek za kombíka je 40 tisíc.

Závěr

Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW Style je pro drtivou většinu lidí nejlepší konfigurace Superbu, pominu-li ještě praktičtější variantu kombi, která je o 40 tisíc dražší. Nabídne bohatou výbavu, dobře vypadá, příjemně jezdí, má skvělý dojezd s nízkou spotřebou, je prostorný, ale zároveň nemusí stát vysoko přes 900 tisíc. Takhle má zkrátka vypadat auto na každý den, 9/10 bodů.