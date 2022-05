TEST: Peugeot 308 GT Pack – alfa samec, který v ulicích budí pořádný rozruch

Úvod

Není to tak dávno zpátky, kdy jsme psali o anketě Auto roku 2021/2022 (ČR). Tam se 308 umístila na krásném pátém místě. Je tedy jasné, že se toto francouzské dílo vydařilo. Na výběr je ze třech hlavních výbav – Active Pack, Allure a GT. Ty dvě nejvyšší je ještě možné pořídít s přídomkem „Pack“, což vám dá nějakou tu výbavu navíc. Nutno ovšem říci, že už základní Active Pack nabízí bez příplatků vlastně vše, co běžný řidič potřebuje. Jediné, co je trochu ošizené, je exteriér vozu, kdy se budete muset spokojit s menšími koly, obyčejnou přední maskou, halogenovými světlomety apod. Nicméně to vše vyřeší prostřední stupeň Allure, který již vypadá skvěle. No a třešničkou na dortu je GT, které máme v testu my.

Náš konkrétní vůz je tedy GT Pack s naftovým motorem 1,5 BlueHDi 130 s automatickou 8 stupňovou převodovkou s měničem. Výbava je zde opravdu pohádková. Onen přídomek vás bude stát 65 tisíc, nicméně dostanete řadu asistentů, kamerový systém 360°, masážní el. ovládaná sedadla (řidičovo s pamětí a zdravotním certifikátem AGR), audiosoustavu Focal, speciální disky a nějaké další věci. Náš vůz měl navíc ještě připlacené prémiové kožené čalounění Nappa za 33 tisíc a panoramatickou střechu za 32 tis.

Exteriér

Design je neuvěřitelně promyšlený a na první pohled poutá pohledy všech lidí v okolí. Už jen ta zelená metalíza Olivine je netradiční a co teprve ta přední část vozu. LED světla se mračí a denní svícení/blinkry připomínají zuby šavlozubou bestii, která vás chce roztrhat.

Uprostřed masky je nové veliké logo se lvem. Nad tím je nenápadně zasazená kamera, nad kterou je pak označení modelu. Je fakt škoda, že se již nedělá ostrá verze GTI. Ta by totiž s tímto designem byla králem všech hothatchů. Vůz vypadá fakt ostře, takže levý pruh vyklízí s nečekanou razancí. Problém je, že nemá ani 100 kW, takže když někdo uhne a vy na to šlápnete, tak se nic moc nestane, o tom ale později.

Boční pohled odhalí fakt, že je celá kabina posunuta celkem dozadu, tak aby byl vůz dobře vyvážený a skvěle jezdil. Má to ovšem lehce negativní dopad na prostor pro zadní pasažéry, nicméně zavazadelník je už zase slušný. Ve dveřích jsou mohutné prolisy, které můžeme vidět i v blatnících. Zaujmou i moderní lité disky, které jsou na pneumatikách o rozměru 225/40/R18.

Zadní část vozu působí také sportovně a naštvaně. Napomáhají tomu úzké LED světlomety, které jsou spojené černou linkou. Zadní okno je velice nízké, což designu prospívá. Spodní část je poněkud falešná. Mluví rádoby koncovkách výfuků, které jsou na voze jen na oko. Kdo by ovšem u slabého „nafťáka“ čekal něco jiného, že…

Rozměry: 4367/1852/1441/2675 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1436 kg

Interiér

Přední sedadla nemají chybu. Kůže Nappa je velice příjemná a působí prémiovým dojmem. Bystré oko si všimne cedulky AGR comfort, která napovídá, že půjde o opravdu pohodlné posezení. Sedadla nabízí masážní funkci, která zde opravdu dokáže namasírovat. Nejedná se pouze o nafukování a vyfukování bederní opěrky. Je zde osm tlakových bodů a 5 masážních režimu s možností volit si intenzitu. Funguje to výborně. Aby toho nebylo málo, tak je možné si sedadlo elektricky nastavit, nabídne vyhřívání, pamět a také možnost prodloužit si sedák. Klobou dolu. Dlouhé cestování je skvělý relax. Pozice za volantem je příjemná, ocenil bych polohovatelnou loketní opěrku, ale to je jen detail. Ten, kdo je zvyklý mít volant nahoře, bude naštvaný, protože neuvidí na virtuální kokpit, jenž se nachází nad volantem. Já si ovšem volant dávám dolů, takže mi to vůbec nevadí, naopak.

Ergonomie v některých ohledech trochu pokulhává. Ovládání vozu není příliš intuitivní, obzvláště pak pro někoho, kdo je zvyklý třeba jen na koncernové vozy. Sice je zde kolečko na hlasitost a vedle sedm tlačítek ovládající hlavní funkce vozu, ale zbytek je kromě volantu už dotykový. To může mnohým řidičům působit potíže. Samotná obrazovka infotainmentu je kvalitní, nicméně software by mohl reagovat rychleji. Vadí mi různé animace, které se sekají a ve výsledku vás jen zdržují.

Jakmile chcete teplotu zvýšit o dva stupně, musíte se 4x trefit na patřičné místo, jenže když takto rychle kliknete, teplota se zvýší pouze o půl stupně, zkrátka musíte klikat tak pomalu, jak infotainment stíhá. Tohle celé je zkrátka nebezpečné, odvádí to pozornost od řízení a někdo by to měl zakázat, třeba Evropská unie, která nám vzala sportovní verzi GTI… Dotyková lišta pod displejem je fajn, můžete si ji nakonfigurovat dle svých potřeb a jednotlivé čtverce jsou veliké, takže se do nich trefíte snadno. Nevýhodou je pak věčně "ohmataná" obrazovka.

Velikým překvapením byly použité materiály a celkové zpracování interiéru. Kdo by očekával výplně dveří z materiálů jako má třeba nová Škoda Octavia, tak by je zde nenašel. Peugeot posádku rozmazluje opravdu kvalitními dekory, které byste většinou našli u vozů střední třídy.

Prostoru pro posádku je vpředu dostatek a ani o odkládací prostory zde není nouze. To vše je hezké, ale co zadní pasažéři? No, vzadu už je to slabší. Jelikož jsou sedadla poměrně masivní a celkově je karoserie posunuta směrem vzad, tak se to podepsalo na prostoru pro kolena. Jakmile si sednu sám za sebe (měřím 185 cm), tak mi vlastně už nezbývá žádná rezerva a rozhodně se zde necítím příliš dobře. Měříte-li do 180 cm, bude to ale přijatelné.

Zavazadlový prostor ošizený není a nabízí 412 litrů, což je solidní. Je zde také tunel, prostřednictvím kterého můžete vozit ve voze třeba lyže bez toho, abyste sklápěli zadní sedadla.

Jízda

Co se podvozku týče, tak je příjemně tuhý, poskytuje dobrý komfort, ale netrpí ani přehnanými náklony karoserie vlivem měkkých tlumičů, takže se nezalekne ani ostřejšího průjezdu zatáčkou. Jelikož je auto dobře vyvážené, tak zatáčí ochotně a nedotáčivost není hlavním nepřítelem. Tím je dynamika, která chcete-li jet svižněji, je slabší.

Vyzdvihnout je potřeba skvělé odhlučnění a to i při nepovolených dálničních rychlostech. Chvíli jsem si zvykal na malý a nepravidelný volant, nicméně po pár dnech jsem si to velice oblíbil. Řízení jako takové je v normálním režimu měkké a dlouhé. Ocenil bych ho lehce strmější. Sportovní režim způsobí to, že vám volant v rukou ztuhne. Co mě lehce rušilo, je dávkování brzd, kdy konkrétně při dojíždění na semaforu vždy vůz lehce cuknul. Po čase se to občas povedlo eliminovat, ale je potřeba soustředění a chirurgický cit v pravé noze.

Motor

O pohon vozu se stará naftový čtyřválec 1,5 BlueHDi, který přenáší sílu na přední nápravu. Je spojen s měničovým 8 stupňovým automatem, který reaguje rychle a s vozem je dobře sladěný. Kultivovanost by mohla být lepší, nicméně vlivem skvělého odhlučnění vás v kabině nic neruší. Nejslabším místem je dynamika. Z 0 na 100 km/h si počkáte 10,6 vteřin, což je na dnešní dobu poměrně chabá hodnota. Maximální rychlost činí 207 km/h. Jednapětka generuje 96 kW a 300 Nm, což nejsou špatná čísla. Mít o nějakých 20-30 kW víc, bylo by to o něčem jiném, škoda. Co se ale musí pochválit, je spotřeba, která se při lehké noze drží na těchto hodnotách:

Město: 4,5 – 6 litrů

Kombinovaná: 5,2 l

Dálnice: 5,8 l (při 140 – 150 km/h cca 7,2 l)

Okreska: 3,3 – 4,3 l

Konkurence

Mezi konkurenty se řadí již zmiňovaný Volkswagen Golf nebo třeba Seat Leon, Škoda Scala, Toyota Corolla, Opel Astra, Renault Megane, Ford Focus, Hyundai I30 či Honda Civic. Peugeot sice není jeden z těch levnějších, ale co se designu týče, tak zaujme nejvíc.

Ceny

Nejlevnější 308 je ve výbavě Active Pack s benzinovou 1,2 PureTech 110 a stojí od 525 tisíc. Za vyšší stupeň Allure připlatíte 100 tisíc, ale dostanete pořádnou porci výbavy navrch. Pro fajnšmekry je zde pak námi testovaná verze GT. Ta začíná na 775 tis se základním benzinem. V našem případě byl ještě nakonfigurovaný s přídomkem „Pack“ (+65 tis), nafťákem (+50 tis) a dalšími příplatky, takže se finální cenovka vyhoupla až na 955 tisíc.

Závěr

Peugeot 308 si mě získal už při prvním pohledu na něj. Vypadá zkrátka skvěle. Uvnitř je situace podobná. Šokuje odvážnými tvary, ale zároveň kvalitními materiály. Sice nabízí podivnou ergonomii, která nesedne každému, ale mně osobně nevadí. Ovládání skrze dotykové plochy je nejslabším místem. Infotainment má sice kvalitní displej, ale software je zpomalený a nepřehledný. Podvozek je příjemně tuhý, ale komfortní. Motor poskytuje spíše podprůměrnou dynamiku, ale vynahrazuje to spotřebou kolem pěti litrů. Finální cena je sice celkem vysoká, ale výbavou by mohl konkurovat vozům střední třídy, které jsou mnohem dražší. Peugeot 308 GT Pack 1,5 BlueHDi 130 EAT8 tak dostává krásných 8,5/10 bodů.

Plusy

Design

Kvalitní interiér

Skvělá výbava

Podvozek

Spotřeba

Kamerový systém

Audiosystém Focal

Minusy

Infotainment

Dynamika

Málo místa pro zadní pasažéry