TEST: Škoda Octavia G-TEC - pohon na zemní plyn CNG dokáže ušetřit dost peněz

Úvod

Čtyřkovou Octavii netřeba dlouze představovat, v minulém roce jsme ji testovali v různých variantách několikrát. G-Tec varianta byla dostupná i u té trojkové, kde ovšem Octavia disponovala jak plnohodnotnou nádrží na benzin, tak na plyn. Tato koncepce však u nové generace nezískala homologaci, takže aktuálně jsou ve voze 3 plynové nádrže s celkovou kapacitou 17,33 kg a jedna 9 litrová na benzin.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Trojková Octavia G-Tec měla pod kapotou motor o objemu 1,4 litrů, 50 litrovou nádrž na benzin a k tomu ještě pojmula 15 kg plynu. S novou generací je zde i nový motor – 1.5 TGI o stejném výkonu, ale výrazně se zlepšila aerodynamika, což má kladný dopad na dynamiku i spotřebu. Co se výbavy týče, tak tu máme druhý nejvyšší stupeň Style, který již v základu nabídne mnoho. Vrcholem nabídky je Sportline.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je moderní a zatím nepůsobí okoukaně, což je poměrně překvapivé, vezmu-li v potaz počet Octavií, které brázdí naše silnice. Vpředu jsou LED Matrix světlomety, které svítí úžasně. Celá přední část má přísný pohled a vypadá velmi dobře. Z boku zaujme svažující se záď, která sice může vypadat neprakticky, ale místa vzadu je víc než dost. Disky z lehkých slitin Perseus vypadají moc hezky, jsou obuté na pneumatikách o rozměru 225/45/R18. Vzadu jsou štíhlé zalomené LED světla s animovanými blinkry.

Rozměry: 4689/1829/1469/2686 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1397 kg

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla poskytují dobrý komfort a průměrné boční vedení. Velice dobrá je celková pozice za volantem. Volant je posuvný v nadprůměrném rozsahu a to stejné platí i o loketní opěrce. Ergonomie je slušná, nicméně předchozí Octavie se ovládala mnohem jednodušeji.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hlavním kámen úrazu tkví ve snaze být moderní, minimalističtí a vše „vecpat“ do infotainmentu. Mluvím například o ovládání klimatizace, výhřevu sedadel apod. To zkrátka není správné řešení. Infotainment jinak reaguje slušně a dokonce nám za celý týden ani jednou nezamrznul, což se po uvedení na trh často stávalo. Pravděpodobně to již Škodovka vyladila. Mírným zklamáním jsou různorodé a tvrdé materiály všude kolem vás. Dalším minusem je fakt, že pokud nejste příznivcem systému Stop-start či asistentu držení v jízdních pruzích, tak všechny tyto věci budete muset po každém startu muset znovu vypínat. Aby to nebylo tak jednoduché, tak se něco vypíná skrze volant a něco přes dotykovou obrazovku. Díky tomu mě Octavia každé ráno naštve.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je dostatek jak vpředu, tak vzadu. Trochu jsem se obával, jestli nebude málo místa na hlavu vzadu, ale se svými 185 cm nemám problém a dokonce o kus vyšší kolega se dozadu hravě vešel. Odkládacích prostorů je ve voze také slušné množství. Trochu mi ovšem chybí bezdrátové nabíjení telefonu.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor ve verzi liftback obvykle poskytuje úctyhodných 600 litrů. V našem případě je ale pod podlahou nádrž na plyn, takže se podlaha o něco zvedla a celková kapacita kufru tak činí 455 litrů. To je ovšem stále o 5 litrů více, než nabízí plug-in iV verze s elektromotorem. No a jelikož je pod podlahou nádrž, tak se musíte smířit s tím, že jezdíte bez rezervního kola.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je naladěn komfortním způsobem, ale trošku mu to kazí příplatkové 18 palcové disky. Při přejezdu příčných nerovností vůz celý trochu nadskočí a ozve se typické bouchnutí. To je sice typické pro použitou MQB platformu, ale veliké disky a absence adaptivních tlumičů tomu nepomáhají. Aby toho nebylo málo, tak se vzadu budete muset smířit s jednoduchou nápravou, nikoliv tou víceprvkovou. Odhlučnění by mohlo být trochu lepší, při vyšších rychlostech je slyšet aerodynamický hluk. Celkově je jízdní komfort průměrný.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud budete tlačit na pilu, vůz se v zatáčce poměrně nakloní, ale zatáčí obstojně. Jen při tom chybí ten příjemný pocit jistoty, který nabízí silnější motorizace (přes 110 kW), které již vzadu „víceprvek“ nabízí. Řízení je přeposilované, ale poměrně přesné. Dost pomůže volič jízdních režimů, kde je možné navolit si tužší řízení.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohon vozu zajišťuje přeplňovaná jednotka 1.5 TGI, která jezdí primárně na stlačený zemní plyn, ale v případě velkých mrazů či prázdné nádrže na plyn přichází na scénu benzin. Přechod je plynulý a v reálném světě to není poznat. Řidič nemusí nic řešit, vše funguje automaticky. Výkon motoru je 96 kW, což je o 14 kW méně, než má klasická benzinová 1.5 TSI. Kroutící moment činí 200 Nm. Kultivovanost je velmi dobrá, motor je tichý a co se dynamiky týče, tak se logicky nejedná o žádného sprintera, ale brzdou provozu také nebudete. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere solidních 9,6 sekund, maximální rychlost činí 218 km/h.

Motor je spojen s automatickou převodovkou DSG, která zde řadí velmi dobře a nekoná se nepříjemné cukání při rozjezdech. Je nastavena tak, aby motor měl co nejnižší konzumaci paliva, takže ikdyž stlačíte plyn cca do poloviny, nepodřazuje. Nejprve jsem měl pocit, že je vůz dost „přidušený“, ale když se s tím člověk naučí pracovat, je to v pohodě.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Srovnání s ostatními palivy:

Největším trumfem je nízká spotřeba paliva a „levný“ plyn. No, ono to s tím plynem ale už není tak slavné, jako před několika lety, ale i tak se provozní náklady dostanou na nižší hodnotu, než naftový ekvivalent, tedy alespoň v době testu.

Před rokem jsme testovali stejnou Octavii se slabším naftovým motorem – 2.0 TDI 85 kW, který si při klidné jízdě na okresce řekl o 4 litry na sto. Vezmu-li v potaz cenu nafty 48 korun za litr, tak nám vyjde 1,92 kč/ 1 km.

Benzinová Octavia 1.5 TSI si bere na okresce 6 litrů, při ceně 45 korun za litr benzinu vychází náklad 2,7 kč/1 km.

Octavia CNG si při stejném tempu řekne o 3 kg plynu na 100 km, plyn se pohybuje kolem 56 korun za kilogram, takže nám vyjde 1,68 kč/ 1 km

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Naměřená spotřeba:

Město: 3,7 – 4,6 kg/100 km

Kombinovaná: 3,8 kg/100 km

Dálnice: 4 kg/100 km

Okreska: 3 kg/100 km

Ke konci testu nám došel plyn, ujeli jsme cca 60 km po městě se spotřebou kolem 6 litrů, což je krásná hodnota.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nová Octavia startuje na 520 tis v základní výbavě Active s litrovým tříválcem 1.0 TSI. G-Tec je o 60 tisíc dražší. Za automat připlatíte dalších 60 tis.

My máme v testu výbavu Style, která v kombinaci s motorem na zemní plyn startuje na rovných 700 tis. Jelikož my máme verzi s automatem a poměrně dost dalších příplatků, tak se cenovka vyšplhala na 876 tisíc.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Octavia G-Tec je příjemným vozem, který dobře vypadá, i přes omezený zavazadelník nabízí dostatek prostoru a celkem pohodlně jezdí. Dynamika je oproti předchůdci o kus lepší, ale o trhače asfaltu se nejedná. Nejsilnější stránkou je spotřeba, se kterou budete mít provozní náklady mnohdy nižší, než u naftových verzí. Cena za kilometr se pohybuje kolem 1,6 – 1,8 Kč/ km. Daň za pohon na plyn je absence rezervy, o trochu menší zavazadlový prostor a fakt, že plynových stanicí je méně, než těch benzinových. Škoda Octavia 1.5 TGI G-Tec získává 7,5/10 bodů.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Spotřeba

Design

LED světla

Praktičnost

Aerodynamika

Přiměřená cenovka

Minusy

Dotykové ovládání vozu

Tvrdé plasty uvnitř

Omezený zavazadelník bez rezervy

Menší počet stanic na CNG