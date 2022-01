TEST: Ve službách prezidenta aneb jaká je nová Škoda Kodiaq 2.0TDI Laurin & Klement?

Úvod

Píše se rok 2016, kdy se do prodeje dostalo velmi očekávané SUV, které se později stalo snem mnoha českých rodin. Hned po uvedení na trh se objednávky hrnuly opravdu dobře a mnoho lidí, kteří jezdili Superbem přesedali právě do populárního Kodiaqu. Na počátku roku 2021 se začaly prodávat modernizované kusy. Jeden takový nám dnes dělá společnost. Pod kapotou se ukrývá nejsilnější naftový agregát 2.0 TDI Evo 147 kW.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hlavní změny, které v rámci faceliftu proběhly, jsou nové přední LED Matrix světlomety, nové dieselové motory Evo, verze RS je nyní nabízena s benzinovým motorem 2.0 TSI 180 kW namísto dosavadního naftového motoru se dvěma turbodmychadly. Je zde ještě pár dalších novinek v podobě dvouramenného volantu či zadního nápisu „Škoda“ místo loga.

Od začátku produkce bylo vyrobeno přes 650 tisíc Kodiaqů. Nejčastěji šlo o černé kusy s dieselem, automatickou převodovkou a výbavou Style. Druhou nejčastější barvou byla pak šedá metalíza Quartz a třetí místo obsadila bílá Moon. Nejméně se prodávala výbava Active a Scout.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Oproti předchůdci byla mimo světel přepracovaná i kapota včetně masky a nárazník. Kodiaq díky tomu vypadá agresivněji, než dříve. Výraz vozu je ovšem stále pro laika téměř totožný. V kapotě je tradiční prolis, který vidíte i zevnitř vozu. To pomáhá při manévrování po městě, kdy lépe odhadnete, kde vám končí předek.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Skvěle vypadají vytažené blatníky, které dodávají na robustnosti, ale trochu to kazí zapadnutá kola. Jako by se na malý podvozek snažili v Mladé Boleslavi „nacpat“ co největší karoserii. Kdyby vás ovšem napadlo je vypodložkovat, tak na to zapomeňte, měli byste zničenou karoserii od kamínků, které by od kol lítaly. Kola jako taková vypadají skvostně, jde o příplatkové „dvacítky“ s názvem Merope. Jsou obuté na zimních pneumatikách Continental o rozměru 235/45/R20.

Rozměry – 4697/1882/1681/2790 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Světlá výška – 192 mm

Hmotnost – 1843 kg

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek vozu působí na první pohled vzhledem ke světlé konfiguraci a koženým sedadlům poměrně honosně. Sedadla jsou velmi pohodlná a nabízí několik funkcí. Mají elektrické ovládání s pamětí, ale jsou také vyhřívaná a klimatizovaná. Posed za volantem je perfektní a pozici za volantem nelze nic vytknout. Ergonomie je taktéž na jedničku. Dlouhé cesty k moři budou velmi příjemné.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je snadné a intuitivní. Novinkou je v rámci faceliftu snad jen dvouramenný volant, který skvěle padne do ruky a zatáčí se s ním výborně. Převládají zde klasická tlačítka, což je veliké plus. Jediné, co mi chybí, je kolečko na ovládání hlasitosti radia. Infotainment má ještě staré rozložení, které je ovšem přehledné a není mu moc co vytknout. Snad jen parkovací kamera by mohla mít lepší rozlišení. Ocenit je také nutné oblast pro ovládání klimatizace, která je přehledná a můžete ji ovládat poslepu.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu si zaslouží celkové zpracování interiéru včetně použitých materiálů. Sice zde najdete i tvrdé laciné plasty, ale v těch hlavních oblastech převládají ty pěkné a měkčené. Mluvím například o oblasti pod bočními okny či o středovém tunelu, kde si řidič opírá své pravé koleno. Pěkným detailem je také prošívaná palubní deska a loga Laurin & Klement v sedadlech a na volantu.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde opravdu dost – výplně dveří, které jsou čalouněné, pojmou velikou PET lahev a ještě dost drobnějších předmětů. Před spolujezdcem jsou dva oddělené kastlíky a pod loketní opěrkou je také místo na odložení věcí. Nechybí ani bezdrátové nabíjení telefonu a držáky na nápoje.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost a variabilita je na jedničku. Vpředu je místa nadstandardně a to samé platí i o druhé řadě sedadel. Tu je možné posouvat v poměrně velikém rozsahu. Když je úplně vzadu, mají zadní cestující opravdu královský prostor. Pokud potřebujete zvětšit zavazadelník, jednoduše si sedadla posunete třeba o 10 cm dopředu a i tak zbyde zadním pasažérům měřícím 185 cm rezerva před koleny. Na hlavu je prostoru až až.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor pojme 835 litrů, což je mimochodem o 25 víc, než pojme Volkswagen Touareg. Kodiaq hravě strčí do kapsy i BMW X5, Volvo XC90, Range Rover Sport, Porsche Cayenne a další mnohem větší SUV. V případě, že sklopíte druhou řadu sedadel, vznikne prostor až 2065 l.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

O odpružení vozu se starají povedené adaptivní tlumiče, které nabízejí několik jízdních režimů včetně našeho oblíbeného – Individual. V tomto režimu si navolíte tuhost tlumičů, posilovače, odezvu na plynový pedál a další věci. Díky tomu si můžete vychutnat opravdu pohodlný až houpavý podvozek, který tlumí nerovnosti jedna báseň a zároveň můžete mít „sportovní“ řízení, které není až tak moc přeposilované, jako v klasickém režimu. Jelikož máme na voze 20 palcové ráfky, tak jsme čekali mnohem horší odpružení, než jaké tu je. Jedině při ostřejších nerovnostech lehce pocítíte, že na voze nemáte „sedmnáctky“ s vysokým profilem.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud budete spěchat v tomto komfortním režimu, nebudete se cítit zrovna stabilně. Je na čase tedy přepnout režim do sportovního režimu, který zamezí náklonům karoserie a zlepší odezvu na plynový pedál. Dá se s ním jet svižně, aniž by to bylo nepříjemné. Jakmile byste ale začali opravdu tlačit na pilu, tak se projeví nedotáčivost, vysoká hmotnost a další atributy, které rychlou jízdu vylučují.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikou pochvalu si zaslouží odhlučnění, které je v rámci legálních rychlostí znamenité. Až od 150 km/h je znát vyšší aerodynamický svistot a trochu jsou slyšet i kola, což ale částečně způsobuje zimní obutí. Řízení je přesné, tak akorát strmé a byť by mohlo poskytovat více zpětné vazby, není to vůbec špatné.

No a co pohon všech kol? Jelikož jsme měli naplánovanou dovolenou v Rakousku, těšili jsme se, že prověříme schopnosti Haldexu, ale bohužel nenasněžilo a všechny cesty byly již protažené, zhruba 100 metrů dlouhou cyklotrasu vedoucí do lesa nepočítám.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Našli jsme si ovšem jeden zmrzlý „plácek“, kde nás čekalo velmi milé překvapení. Kodiaq vás při vypnuté stabilizaci nechá jezdit dveřmi napřed, takže si s ním člověk užije i nějakou tu zábavu, byť by to nikdo moc neočekával. Trakce byla slušná a dokonce i ochotně zatáčel, takže věřím, že pokud napadne přes noc 15 cm sněhu, ráno budete v pohodě. Světlá výška je slušných 192 mm.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje dvoulitrový nafťák s označením 2.0 TDI Evo. Motory s označením Evo se do Škodovek dávají poměrně nově. Vyznačují se dobrou kultivovaností, spotřebou a slušnou dynamikou. Výkon jednotky je 147 kW a 400 Nm, což jsou dobrá čísla, ale Kodiaq není vůbec lehký, takže dynamika je sice slušná, ale ne nijak závratná. Je ale znát veliký kroutící moment. Při cestě do Rakouska, kdy byli v autě 4 dospělí a plný kufr, jsem nepocítil, že by Kodiaq ztrácel dech.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Akcelerace na stovku zabere 7,7 sekund a maximální rychlost činí 218 km/h. Perfektní práci odvádí sedmistupňová automatická převodovka DSG. Řadí bleskurychle bez jakéhokoliv cukání a zaváhá jen zřídka kdy. Co by ovšem mohlo být lepší, je odezva na plyn, která je z důvodu přísných emisních norem celkem mdlá. Pomůže tomu sportovní režim, jenže ten pak drží vůz ve zbytečně vysokých otáčkách, což se negativně podepisuje na spotřebě.

Praha – Rakousko, 430 km, průměrná rychlost 82 km/h, spotřeba 6,4 l/100km.

Superb 2.0 TDI 110 kW Evo, který jel s námi měl o dva litry méně.

Spotřebu jsme měřili v zimě, takže by se dalo předpokládat ještě o fous méně v letních měsících.

Město: 6 – 7 l

Kombinovaná: 6,3 l

Dálničních 130 km/h: 6,7 l

Okresky: 4,7 – 5,7 l

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Kodiaq je brácha od Seatu Tarraco a Volkswagenu Tiguan, oba jsme v tomto roce testovali. Vozy měly rozdílné konfigurace, Seat byl ve výbavě FR a měl 245 benzinových koní pod kapotou, což jej činilo nejzábavnějším a zároveň vychází cenově nejlépe. Tiguan neměl adaptivní tlumiče, nenabídl více prostoru ani lepší interiér než Seat, což mu trošku zlomilo vaz. Kodiaq má jednoznačně nejkvalitnější interiér a mnoho „simply clever“ vychytávek. Jinak jsou si vozy velice podobné.

Ceny

Základ nabídky tvoří výbava Ambition s 1.5 TSI 110 kW, který je spojen s manuální převodovkou a pohání pouze přední nápravu. Již v základu dostanete pořádný kus auta, který je solidně vybavený. Jen se nebude jednat o trhače asfaltu a budete muset počítat s vyšší spotřebou, nežli u dieselových jednotek. Za takový Kodiaq zaplatíte od 864 tisíc. Příplatek za automat je 50 tis.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud trváte na tom, že SUV musí mít dvoulitrovou naftu (2.0 TDI 110 kW) a čtyřkolku, budete si muset nachystat 1,03 milionu korun, a to se bavíme stále o nejnižší výbavě Ambition. Pokud budete chtít Style, budete muset přihodit dalších 70 tisíc a to ještě musí člověk pamatovat na barvu, která je za příplatek vždy, když se nespokojíte s modrou základovkou, která vypadá trochu smutně.

Náš Kodiaq 2.0 TDI 147 kW ve výbavě Laurin & Klement začíná na 1 283 900,-. V našem případě budete muset ještě přičíst necelých120 tisíc za příplatky, takže se finální cenovka dostává na 1,4 milionu.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Závěr

Je to jednoduché, námi testovaný Kodiaq 2.0 TDI Evo 147 kW Laurin & Klement je skvěle vyladěný vůz, který je jak dělaný pro velikou rodinu. Nabízí bezkonkurenční prostornost a variabilitu. Příjemně jezdí, dobře vypadá a nabízí výbavu, která vás bude rozmazlovat. Drobné chyby se najdou, ale nic zásadního, takže by se mohlo zdát, že dostane krásných 9 bodů, ale to bychom nesměli vědět, kolik stojí. Vždyť za 1,4 milionu už pořídíte „prémiovky“ v podobě BMW X3 či Mercedes GLC, které jsou přeci jen o něco dál a to i přes lehce horší výbavu a menší zavazadelník. Takže ten jeden bodík za vyšší cenu musíme sundat a udělit Kodiaqu „pouze“ 8/10 bodů.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Plusy

Motor

Design

Sedadla

Ergonomie

LED Matrix Světla

Tlačítka v interiéru

Dílenské zpracování

Adaptivní podvozek

Prostornost a variabilita



Minusy

Cena

Rozlišení couvací kamery

Při přejezdu ostrých nerovností trochu „kopne“