TEST: Rozstřel – Je lepší Volkswagen ID.4 nebo Škoda Enyaq? Známe odpověď!

Úvod

„Ídéčko“ je celkem futuristicky působící vůz, který sází na odvážný design, vzdušný interiér a nejmodernější technologie. O pohon se stará stejná pohonná jednotka, jako v nedávno testovaném Enyaqu – 150 kW (77 kWh baterie) s pohonem zadní nápravy.

Náš konkrétní vůz je v edici „1st“. Výbava je zde přímo pohádková. Jsou zde prvky jako masážní polokožená sedadla, panoramatická střecha, veliký infotainment s navigací a 360° kamerovým systémem, který usnadní parkování a mnoho dalšího.

Na výběr jsou tři motorizace:

125 kW (baterie 52 kWh, pohon zadních kol)

150 kW (77 kWh, pohon zadních kol)

220 kW (77 kWh, pohon všech kol 4Motion)

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Na poměry Volkswagenu je design dost odvázaný a za nás vcelku vydařený. Přední část má sice trochu „tupý“ výraz, obzvláště z čelního pohledu, ale to je z mého pohledu jediná výtka.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velmi dobře vypadají obří 21 palcová kola. Zadní část se dost svažuje a celkově vůz opticky zmenšuje. Líbí se mi detaily jako třeba kaskádovité rozložení vnitřku zadních světel, spojené přední i zadní světlomety LED linkou nebo třeba kliky. Světelný účinek předních LED Matrix světlometů je mimochodem vynikající.

Rozměry – 4584/1852/1612/2766 mm (délka, šířka, výška, rozvor). Hmotnost – 2124 Kg. Kufr 543 l.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

ID.4 x Enyaq

Uvnitř ovšem nastává trochu zklamání. Interiér Enyaqu nás na první pohled okouzlil svou skvělou ergonomií a troufnu si říci prémiovými materiály – palubní deska z prošívané kůže/koženky, to stejné v oblasti středového tunelu v místě, kde si řidič opírá pravé koleno apod.

Škoda Enyaq iV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nic z toho ve Volkswagenu nečekejte, je to zvláštní, ale vedle Škodovky působí trochu jako „low-cost“. Na druhou stranu má ovšem lepší sedadla.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další výrazný rozdíl tkví v ovládání vozu – Enyaq měl klasická tlačítka na volantu a pod obrazovkou zábavního systému, ID.4 má na volantu otravné „polodotykové“ plošky a to stejné má i pod infotainmentem.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další věcí, která nás zklamala, jsou loketní opěrky, které vypadají jako v autobusu. Enyaq měl klasickou velikou loketní opěrku s úložným prostorem pod ní, což je zkrátka hezčí a funkčnější řešení.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další rozdíl je v „řadící páce“, která v Enyaqu byla v místě, kde jsme zvyklí, jednalo se o malý přepínač, nicméně práce s ním byla intuitivní, což se o Volkswagenu říct nedá, ten umístil ovládání převodovky za volant a je součástí malého displeje, který se na rozdíl od Škodovky pohybuje spolu s volantem (dálkově, výškově).

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Elektrické ovládání oken bylo vždy pomocí 4 „kolébek“, nicméně ve Volkswagenu se rozhodli toto jednoduché řešení zahodit, dát tam pouze dvě „kolébky“ a když chcete stáhnout zadní okna, musíte nejprve zmáčknout tlačítko „rear“ a až poté stáhnete zadní okna. Jo a tlačítka na ovládání zrcátek jsou taktéž dotykové, takže je poslepu nebudete schopni ovládat. Další nevýhodou jsou veliké černé plochy („black piano“ dekor), který bude věčně upatlaný a po nějaké době i poškrábaný.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nechápejte to ovšem tak, jako že je interiér ID.4 špatný, to rozhodně není, jenže vedle Enyaqu, který má vnitřek mimořádně zdařilý zkrátka lehce zaostává. To ovšem nic nemění na tom, že má skvělá elektrická sedadla s masážní funkcí, moderní dvou-barevné zpracování, dobře tvarovaný volant, výbornou audio soustavu apod.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je taktéž na velmi dobré úrovni. Odkládací prostory jsou všude kolem vás. Vpředu je místa na rozdávání a situace není jiná ani vzadu. Trochu zamrzí levnější výplň dveří u zadních pasažérů, ale tam ani Enyaq není lepší. Na druhou stranu potěší možnost nabít si telefon skrze USB C konektory a díky panoramatické střeše na palubě panuje skvělá atmosféra a vzdušnost. Zavazadlový prostor poskytuje slušných 543 litrů. Enyaq je trochu větší, tudíž má i lehce větší zavazadelník – 585 litrů.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Ticho, klid, bezprostřední reakce na plynový pedál a skvělé ozvučení. Všechny tyto aspekty vám dají jasně najevo, že v těch pohodlných sedačkách budete rádi trávit čas a jízda s „ídéčkem“ je zkrátka relax. Komfort je na velice dobré úrovni, napomáhá tomu samozřejmě jak dobře nalazený podvozek, tak obrovská kola, která jen tak do nějaké díry nezapadnou. Na druhou stranu musíme ovšem říci, že 20 palcová kola by byla vhodnější. Enyaq jsme testovali na „dvacítkách“ a na komfortu to bylo znát. Větší kola stojí víc, je větší riziko, že je odřete o obrubník a vůz je na nich o fous tvrdší. Nicméně stále je pohodlnější, než třeba nová Octavia na „sedmnáctkách“, takže pokud je chcete, chybu s nimi neuděláte.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je přesné a přeposilované, zpětnou vazbu téměř nemáte, nicméně veliká pochvala se line k rejdu. Manévry po městě jsou radostí. Skoro celý týden jsme jezdili s automatickou rekuperací, která funguje tak, že skrze radar monitoruje provoz před vámi a dle toho se odvíjí síla brzdného účinku – rekuperace. Mimo jiné si i bere údaje z navigace, takže pokud vjíždíte z okresky do obce, taktéž začne výrazněji rekuperovat. V normálním voze bych takový systém nesnesl, jenže v tomto kočáru, který vás vybízí ke klidné jízdě je to velmi příjemné, na druhou stranu až lehce uspávající. Občas člověk přemýšlí, jestli je tam vůbec řidič potřebný.

Ostřejší jízda? Klidně, jízdní vlastnosti jsou v běžném provozu skvělé, těžiště je nízko a podvozek je velmi schopný. Naklání se minimálně a jediné, co ho vyvede z míry je losí test. Tam už se projeví vysoká hmotnost, která je při této disciplíně velikým nepřítelem. Vůz se rozkomíhá a nepomohou ani asistenty jako ESP apod. V reálném životě ovšem takové situace řešíte jen výjimečně. Stejně jako v Enyaqu zde nelze vypnout protiprokluz zadních kol, což je škoda, vůz by pak mohl být mnohem zábavnější.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Elektromotor je umístěn vzadu a poskytuje 150 kW a 310 Nm. Akcelerace na stovku trvá 8,5 vteřin a maximální rychlost je omezena na 160 km/h. Hmotnost vozu činí nemalých 2124 kg. Baterie má kapacitu 82 kWh, ovšem využitelných je jen 77 kWh. Naprosto skvělou záležitostí je ta okamžitá reakce na plynový pedál. Když se v městském provozu potřebujete někde rychle prosmeknout, není nic lepšího, než elektromobil. Dynamika jako taková ovšem už tak skvělá není, což ovšem ničemu nevadí. Není to sporťák, ale SUV a jeho výkon je dostatečný. Někomu by se sice mohlo zdát omezení rychlosti na 160 km/h otravné, ale věřte mi, až uvidíte, jakou rychlostí vám klesá dojezd i při 150 km/h, brzy pochopíte, proč tam ten omezovač je. Nicméně je to obecně nevýhoda elektromobilů, které mají šílenou spotřebu, pokud je budete honit. Odhlučnění je jinak perfektní a jediné co trochu při rozjezdech slyšíte, je umělý zvuk, který auto vydává, aby jej chodci měli šanci slyšet a případně uhnout z cesty.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jelikož jsme s vozem jezdili v teplotách kolem 5 stupňů, často jsme topili a využívali vyhřívaná sedadla a volant, takže spotřeba mohla být trochu vyšší, než obvykle. Naměřili jsme tyto hodnoty:

Město: 18 – 22 kWh

Kombinovaná: 20 kWh

Okresky: 15 – 17 kWh

Skoro celý týden jsme využívali vůz čistě v režimu jezdění do práce a zpět (ve špičce), což je kolem 15 – 20 kilometrů – město/okreska. Najeli jsme takto 265 km, průměrná rychlost byla 29 km/h a spotřeba 21,6 kWh. Nutno ovšem podotknout, že pokud bychom jezdili vyloženě „na spotřebu“, mohlo by to být o 1 kWh níže.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní ID.4 stojí od 991 900,- ve výbavě City s motorem o výkonu 109 kW (52 kWh). To je sice téměř o 100 tisíc méně, než stojí nejlevnější Enyaq, ale ten nabídne silnější 132 kW motor, lepší výbavu a o fous větší baterii.

Náš kousek byl v nejvyšší výbavě Max se středně silným 150 kW motorem a pohonem zadních kol, který bez příplatků startuje na 1 486 900,-. V našem případě zde bylo něco navíc, takže se cenovka dostala na 1 586 200,-.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

ID.4 je velmi dobrým autem, který skvěle jezdí, dobře vypadá, ujede kolem 400 km na jedno nabití v naprostém pohodlí a ještě vás bude hýčkat bohatou výbavou. Dynamika vozu je dostatečná, ale pokud chcete od vozu, aby předváděl ohromující akceleraci, budete se muset porozhlédnout jinde. Zklamáním byl bohužel interiér, který i přes fenomenální sedadla a vzdušnost nabízí téměř celodotykové ovládání, které je nebezpečné a otravné. Nepotěší ani některé laciné/nevhodně zvolené materiály.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

To vše nás přivádí na otázku z úvodu - je lepší ID.4 nebo Enyaq?

Za nás to jednoznačně vyhrává Enyaq. Oba vozy jsou vlastně dost podobné – jezdí téměř stejně, spotřeba je srovnatelná a totéž platí i o pohonných jednotkách. Hlavním rozdílem je ovšem design exteriéru, celkové zpracování a ergonomie uvnitř, což za nás jasně vyhrává Škodovka. A jako bonus ještě stojí méně peněz a je o trochu větší.

Volkswagen ID.4 Max 150 kW sice souboj prohrál, ale i tak je velmi dobrým vozem, takže si odváží 7,5/10 bodů.

Volkswagen ID.4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Odvážný design

Motor a reakce na „plyn“

Jízdní vlastnosti a komfort

Praktičnost – prostornost

Rejd - manévrovatelnost

Veliká zrcátka

Aerodynamika

Úlevy - parkování

Infotainment – grafika, rychlost, přehlednost

Minusy

Ovládání vozu – absence klasických tlačítek

Tvrdší/nevhodně zvolené materiály uvnitř

Oproti „nafťákům“ malý dojezd, obzvlášť na dálnici

Zbytečně zdlouhavé vypínání jízdních asistentů

Starosti spojené s nabíjením – čas, málo rychlo-nabíječek apod.