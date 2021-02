Test ojetiny - Mazda 6 2.2 Skyactive-D - nejlepší kombi střední třídy?

Úvod

Tato generace Mazdy 6 se prodává již od roku 2013. První modernizace proběhla v roce 2015 (přepracovala se hlavně příď vozu a umístění infotainmentu) a další v roce 2017 (vizuální změny téměř nepatrné - jiný volant a nově blinkry v zrcátkách) – tuto variantu máme v testu my.

Lehce ojetá Mazda 6 z roku 2018, která má najeto necelých 70 tisíc kilometrů a stojí pod půl milionu. Na auto, které jako nové stálo více než dvojnásobek, to nezní vůbec špatně. Tento konkrétní kus nám zapůjčila společnost AAA auto. Máme zde nejvyšší výbavu Revolution, která má opravdu téměř vše – elektrická kožená sedadla s pamětí, vyhřívaná sedadla (včetně zadních), adaptivní tempomat, head-up displej, střešní okno, navigace, parkovací senzory vpředu i vzadu s kamerou a mnoho dalšího. Jediné co chybí je elektrické víko zavazadelníku.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je velmi zdařilý. Za mě jde jednoznačně o nejpovedenější vůz střední třídy, který si můžete koupit. Mohutné tvary, odvážné křivky, vyzývavé světlomety, chromové doplňky, veliká kola, to vše zanechává opravdu skvělý dojem. Vždy když jsem od Mazdy odcházel, otočil jsem se za ní, tak by to mělo být. Kdyby se konala soutěž krásy o nejvíc sexy auto střední třídy, věřím, že spolu s Alfou Romeo by Mazda obsadila první příčky. Další plusové body získává za veliká zpětná zrcátka.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jde o poměrně veliký vůz, který má na délku 4805 mm, na šířku 1840 mm a rozvor činí 2750 mm. Hmotnost je slušných 1480 kg.

Zajímavostí je, že kombi má o 80 mm kratší rozvor, než sedan (celková délka je kratší o 65 mm). Z toho důvodu je zde oproti sedanu méně prostoru pro zadní cestující. Takový Superb nabídne mnohem velkorysejší prostor, nicméně rozhodně nejde říci, že by prostor pro zadní pasažéry byl nedostačující. Posadil jsem do vozu kolegu, který měří 195 cm a vešel se bez problémů (přední sedadlo bylo nastaveno dle něho).

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

První usednutí dovnitř mi vykouzlilo úsměv na tváři. Krásný a do ruky padnoucí volant, analogové přehledné budíky s elegantně zakomponovaným palubním počítačem, nedotykový infotainment, který se ovládá podobně jako ve vozech BMW otočným voličem před řadící pákou a mnoho dalšího. Ergonomie je velmi dobrá a nechybí ani dostatek odkládacích prostorů.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Wagon (kombi) je synonymem pro velmi praktický vůz, který má zavazadlový prostor o velikosti 522 litrů, po sklopení zadních sedadel 1648 litrů.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Materiály v šestce jsou skvělé, řekl bych, že na úrovni vyšší střední třídy. Jediné místo by zasloužilo lehce měkčí materiál a to vrchní část výplně dveří pod oknem. Velmi povedený prvek je „kožený“ pruh, který je kontrastně prošívaný a vede pod palubní deskou. Nejvíc mě ale nadchl takový malý detail, který je ovšem velmi podstatný. Jde o místo, kam si odkládáte pravé koleno při dlouhých dálničních přesunech – mnoho dražších vozů tam šetří a po tisíci kilometrech máte díky tvrdému plastu koleno otlačené. Zde je měkká kůže s prošíváním.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je velmi intuitivní a zaslouží pochvalu. Pro ovládání infotainmentu slouží otočný ovladač a několik hardwarových tlačítek, které jsou logicky rozmístěné. Po několika dnech se je naučíte ovládat poslepu a můžete tak stále sledovat, co se děje na silnici. Grafika informačního systému je trochu zastaralá a je to místo, které prozradí, že jde již o téměř 10 let starý vůz.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejvíc ze všeho ale oceňuji přítomnost klasických tlačítek na vypnutí systému jako je Stop-start, Line Assist, kontrola trakce apod. Dalším plusem je, že můžete tyto systémy různě nastavovat v informačním systému vozu. Je to mnohem lepší řešení, než má například nedávno testovaná nová Škoda Octavia, kde musíte tyto systémy složitě hledat v dotykovém infotainmentu – Test Škoda Octavia 4

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je příjemně tuhý a v zatáčkách ve své kategorii patří k nejlepším. Ne nadarmo se o šestce říká, že jezdí jak trojkové BMW, jen s poháněnou přední nápravou. Rychlé průjezdy zatáček zvládá velmi dobře, ačkoliv se trochu nakloní. Nedotáčivost přichází mnohem později, než by se dalo očekávat. Za tohle zaslouží Mazda opravdu pochvalu. Každá jízda po pěkné okresce je radost. Je opravdu skvělé, že ještě existují automobilky, které dělají taková auta. Většina konkurentů takový zážitek za volantem nenabídne.

Komfort je slušný - průměrný, většinu nerovností odfiltruje dobře, nicméně vzhledem k 19 palcovým kolům nejde o nejpohodlnější vůz střední třídy. Na menších kolech by však situace byla o poznání lepší. Největší potíž jsou příčné nerovnosti a veliké výmoly.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je přesné a reaguje hned, ale mohlo by být tužší a poskytovat ještě o trochu více zpětné vazby. Nutno ovšem říci, že na poměry dnešních nových vozů je dost nadprůměrné. Řazení je přesné a dráhy jsou příjemně krátké.

Motor

Dieselová pohonná jednotka disponuje dvěma turbodmychadly, generuje výkon 129 Kw a kroutící moment činí 420 Nm. Dynamika je velmi dobrá, neznat výkon vozu, tipoval bych klidně o 15 - 20 Kw více. Maximální rychlost činí 221 km/h a akcelerace na stovku zabere 8 sekund. Auto reaguje na plyn okamžitě a „turbo díra“ je zde minimální. Kultivovanost je na naftový 4 válec slušná, odhlučnění by mohlo být lepší. Jízda s tímto agregátem je velice příjemná.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spolehlivost motoru je bohužel špatná. Inženýři v Mazdě chtěli docílit nízkých emisí a díky tomu ze šestky udělali stálého zákazníka, v servisu. Vlivem recyklace spalin skrze EGR ventil dochází k časté regerenaci DPF filtru. Dochází tak k nárůstu hladiny oleje a jeho ředění naftou. Proto je velmi důležité zkrátit interval výměny oleje na maximálně 10 tisíc kilometrů. Otázka je, kolik lidí to udělá. Když se na to vykašlete a budete dodržovat interval od výrobce, hrozí zadření motoru a mohou se poškodit i další věci – klikový mechanismus, turbodmychadla a vačky.

Spotřeba není ve srovnání s konkurencí nijak zvlášť oslnivá. Rozdíl mezi dvoulitrovým benzínem je docela malý.

Město – výrobce udává 6l/100km. Realita je taková, že pokud se budete snažit, budete jezdit za 6.5 litrů, s trochu těžší nohou za 7-8 litrů.

Kombinovaná – na hodnotu 4.8l/100km dle tabulky jsem se nedostal. Většinu času se s naším kouskem jezdilo město/okresky s poměrně lehkou nohou a výsledek byl 6.8 litrů. Pokud najedete na dálnici a pojedete 130 - 150 km/h, šestka si vezme okolo 6 – 7 litrů.

Okresky – při hodně plynulé a ekonomické jízdě se můžete dostat na 5 litrů, ale méně to nebude.

Cena

Ojeté šestky z roku 2013 začínají na nějakých 270 tisících. Za benzinovou motorizaci připlatíte klidně několik desítek tisíc, pakliže chcete ještě vrcholnou výbavu, budete muset ještě výrazně přihodit a cena bude kolem 400 tisíc.

Verze po roce 2015 po modernizaci pořídíte od cca 320 tis. Platí zde také to, že benziny v nejvyšší výbavě jsou o dost dražší.

Náš testovaný naftový kus byl vyroben v roce 2018, tedy po druhé modernizaci a prodejce si ho cenil na 460 tisíc.

Konkurence

Mezi hlavní konkurenty patří například Škoda Superb, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Honda Accord, Volkswagen Passat apod. Mazda oproti konkurentům vyniká především jízdními vlastnostmi, benzinovými motory a kvalitou interiéru. Naopak odhlučněním a spotřebou u dieselu konkurenci nepředčí.

Závěr

Mazda 6 je skvělé auto. Je to výtečná kombinace praktického auta na denní ježdění ale zároveň vás bude bavit ji řídit. Skvělý interiér (materiály, posez za volantem, ovládání atd.) a sexy exteriér Mazdu vytahují z nudné „rutiny“ v podání konkurentů.

Benzinové atmosférické motory patří spolehlivostí a projevem ke spičce. U dieselů je spolehlivost již bohužel slabší a to je taky důvod, proč šestka dostala „pouze“ 8 bodů z 10, ačkoliv by si zasloužila i víc.

mazda 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Design

Jízdní vlastnosti

Benzinové motory

Skvělý interiér- materiály, ovládání, ergonomie atd.

Jde proti proudu (nepodlehla downsizingu, dotykovému infotainmentu atd.)

Minusy

Horší odhlučnění

Nespolehlivost a drahý servis dieselů

Zastaralá grafika v infotainmentu