Pět základních smyslů při nehodě nečekaně v ohrožení

Příkladem může být statistika, která potvrzuje, že až 35 procent lidí si za jízdy kontroluje došlé zprávy na telefonu a podobný počet se nezdráhá je dokonce posílat. Dvacet procent řidičů či řidiček usměrňuje své děti na zadních sedačkách, téměř polovina běžně konzumuje za volantem jídlo či pije a třetina za jízdy manipuluje s navigací. Ve všech těchto případech se odvrací jeden ze nejdůležitějších smyslových orgánů – zrak – od důležitého dění na silnici při řízení vozidla. Přitom nedostatečné se věnování situaci na vozovce bylo v roce 2022 příčinnou smrti 58 osob.

Životně nejdůležitějšími smysly jsou zrak a sluch. Poškození či dokonce ztráta kteréhokoli z nich citelně změní kvalitu lidského života. Díky zraku vnímá člověk až tři čtvrtiny podnětů z našeho okolí. Za normální situace pronikají oční vjemy přes oční sítnici a nervové spojení do mozku, přesněji do mozkové kůry týlního laloku. Zde jsou získané informace zpracovány a jsou základem pro následné reakce jiných částí mozku, a to fyzické i mentální.

Nastávají však situace, kdy mozek konkrétní informaci přicházející z oka potlačí, a to přesně v okamžiku, kdy se řidič plně nevěnuje řízení a jede takzvaně „na automat“. Vzniká tak prostor pro přehlednutí, špatnou či nepřiměřenou reakci za volantem s poměrně vysokým rizikem dopravní nehody. Pokud k ní nakonec bohužel dojde, je lidské oko poměrně citlivý a snadno zranitelný smyslový orgán.

I při menším nárazu při nehodě může totiž dojít k závažnému poranění, kterým je například odchlípení oční sítnice. V tomto případě dochází k oddělení senzorických buněk od spodní vrstvy sítnice. Ta je velmi důležitá, protože zajišťuje přísun kyslíku pro buňky sítnice. Při narušení funkčních spojení tyto buňky trpí nedostatkem kyslíku, a pokud neprokrvení trvá delší dobu, umírají.

„V případě poranění oka, je nutné neprodleně vyhledat odbornou lékařskou pomoc, a to i v případech, kdy se zranění může na první pohled jevit jako drobné. Odchlípení sítnice se v současné době řeší výhradně chirurgickým zákrokem. Výsledek přitom závisí především na včasné diagnostice a léčbě. V každém případě odkládání návštěvy u očního lékaře může způsobit zhoršení příznaků a vést až k trvalému poškození zraku nebo jeho úplné ztrátě,“ zdůrazňuje včasnou návštěvu lékařské ordinace Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš.