Podzimní nástrahy: Pozor na nízké slunce, zvěř i ledovku

Silnice začínají klouzat, předvídejte a přezujte včas

Podzim je obdobím často velmi rychlých změn teplot, které mění jízdní podmínky v rámci dní nebo dokonce hodin. „Veškerým kontaktním prostorem průměrného osobního auta s asfaltem je zhruba plocha jedné dlaně na jedno kolo,“ upozorňuje Oldřich Kassl, pražský koordinátor z organizace BESIP. „I když moderní pneumatiky disponují větším přesahem co se týče nižších a vyšších teplot, v rámci nichž fungují optimálně, vyplatí se sledovat dlouhodobou předpověď počasí a naplánovat si výměnu letních pneu za zimní v dostatečném předstihu,“ doplňuje. Velkým nebezpečím může být takzvaná ledovka, tedy průhledná a téměř neviditelná vrstva ledu na vozovce, vznikající po mrholení či slabém sněžení. Varování před jejím výskytem často podávají meteorologové, kromě jejich informací je vhodné použít i vlastní rozum a při nepříznivých podmínkách snížit rychlost na silnici, brzdit s co nejvyšší plynulostí a najíždět do zatáček pomalu a obezřetně.

Zvěř je aktivní během hodin s největším provozem, pozor na ni

Podzim je obdobím, kdy se zvyšuje počet nehod způsobených srážkou vozidel se zvěří. Časté mlhy a brzké stmívání mohou snížit viditelnost, což riziko tohoto typu nehod ještě zvyšuje. Zvěř často putuje za potravou během svítání a soumraku, což jsou časy, kdy je viditelnost obvykle snížená. Dalším faktorem je posun letního a zimního času, kdy se čas dopravních špiček přesune do doby, kdy je zvěř více aktivní. Ze statistik Generali České Pojišťovny například vyplývá, že k nejvíce střetům dojde hodinu před východem slunce a dvě hodiny po jeho západu, celoročně je pak situace nejhorší okolo desáté hodiny večer.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Proto je zvláště v podzimním období nutné počítat s tím, že se srny, divoká prasata a další zvěř typická pro Českou republiku, může vynořit z lesa nebo houští kdykoliv a téměř kdekoliv, zejména mimo velká města. Pokud se pohybujete v rizikovém a nepřehledném úseku, vždy je vhodné snížit rychlost, dávat větší pozor a být připraven brzdit. Když vám zvěř vběhne do cesty, zřídkakdy jde jen o jeden kus – je nutné bezpečně zabrzdit a počkat, až veškerá zvířata zmizí mimo vozovku. „Pokud je střet se zvěří nevyhnutelný, z hlediska bezpečnosti je nejvhodnější volit čelní náraz, na nějž je většina novějších vozů připravena díky nejpevnější konstrukci ve své přední části,“ vysvětluje Oldřich Kassl z organizace BESIP. Rozhodně jde o bezpečnější způsob, než když řidič strhne volant a narazí do pevné překážky, například do stromu. Pokud dojde ke srážce se zvěří, je povinností řidiče zavolat Policii České republiky, která posléze kontaktuje strážce honitby. Ten si sraženou zvěř převezme. Se sraženým zvířetem se nesmí manipulovat a rozhodně si jej řidič nesmí ponechat – jinak se jedná o pytláctví.

Slunce nízko potrápí nejen řidiče

Během podzimní rovnodennosti, která obvykle nastává 22. nebo 23. září, vychází a zapadá slunce přesně na východě a západě, což znamená výrazně větší možnost oslnění řidičů v časově typických dopravních špičkách – ráno i večer. A nejen řidičů, vliv může mít i na rozhled výše zmíněné zvěře, která se ve svých nejaktivnějších hodinách rozhlíží po horizontu, stejně jako řidiči. Ale na rozdíl od srn či kanců mají uživatelé vozidel větší možnosti, jak svůj výhled zlepšit. „Čisté sklo auta je základ pro bezpečnou jízdu nejen na podzim, a je jen na řidiči, aby jej měl co nejlepší,“ konstatuje Oldřich Kassl z organizace BESIP. „V tomto období je více než jindy vhodné zkontrolovat stěrače – pokud dělají skřípavé zvuky, poskakují po skle nebo nesetřou ideálně celou plochu výhledu směrem vpřed z vozidla, je čas na jejich výměnu. Před jízdou je také nutné odstranit například napadané listí nebo jehličí, které značně omezují fungování stěračů,“ doporučuje.

Ruku v ruce s ideálním fungováním stěračů jde i včasné doplnění sezonní kapaliny do ostřikovačů, které zajistí jejich hladký chod na čelním skle vozidla. Zimní kapalina do ostřikovačů je díky obsahu alkoholu efektivnější v boji proti nečistotám, jako jsou sůl a bahno, a nabízí protimrazové vlastnosti, což zajišťuje, že kapalina zůstane tekutá i při nízkých teplotách. Na rozdíl od letní kapaliny, jejíž základem je voda, zimní kapalina poskytuje lepší viditelnost a bezpečnost během chladných měsíců, což je klíčové pro udržení čistého čelního skla.

Kamera na čelním skle | foto: PRAM Consulting

Význam jasného výhledu vpřed zdůrazňuje i Laszlo Szalontai, viceprezident pro obchod v Evropě společnosti Nextbase, největšího výrobce autokamer v Evropě: „Čisté čelní sklo je zcela zásadní pro optimální fungování palubních autokamer v autech. Nejen že umožňuje kameře zachytit co nejjasnější a nejdetailnější obraz cesty před vámi, ale také zajišťuje, že technologie integrované v moderních autokamerách, mohou správně fungovat bez jakýchkoli obstrukcí. Navíc, čisté čelní sklo minimalizuje odrazy a odlesky, které by mohly způsobit, že důležité detaily budou neviditelné nebo zkreslené. Ve světě, kde každý obrazový snímek může mít zásadní význam při vyjasňování dopravních událostí, je udržování čistoty čelního skla nejen otázkou jasného výhledu, ale také zásadním faktorem pro bezpečnost a ochranu řidiče, používajícího autokameru.“