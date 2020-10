Test: DS7 Crossback 1,6 PureTech 225, francouzský elegán

Exteriér

Ač DS7 budí dojem velkého vozu, není tomu úplně tak. Vůz jezdí na platformě shodné například s u nás již testovaným Peugeotem 3008, a tak například délka je shodná s kombíky střední třídy. Avšak díky své mohutné kapotě se majitel DSka nemusí stydět parkovat vedle takových vozů, jako je třeba Audi Q5 a nebo BMW X3.

Čím DS7 budí dojem luxusu a prestiže již z dálky? Za zmínku určitě stojí maska chladiče s velkým chromovaným znakem DS a hlavně přední světlomety DS Active LED Vision. Každý světlomet obsahuje tři rotační moduly, které se při rozsvícení otočí o 180°, což dělá před vozem hezkou světelnou show. Také se mi moc líbily hliníkové 20" disky kol a v zádi dvojice koncovek výfuku s chromováním.

DS 7 Crossback | foto: Martin Schneider

Interiér

Interiér DS7 Crossback je příkladně luxusní. Ať se podívám nebo sáhnu kamkoliv, všude narazím na perfektní zpracování a hodnotné materiály. Kožená, elektricky stavěná a vyhřívaná sedadla, by neudělala ostudu ani jako křesla v dobře vybaveném obývacím pokoji. Jsou pohodlná a prostorná. A co víc, svou posádku dokáží skvěle rozmazlovat dobře fungující masážní funkce. Prim zde ovšem hraje dvojice velkých displejů. Dotykový displej infotainmentu má úhlopříčku 12", digitální přístrojový panel má dokonce 12,3".

Čím jde DS všeobecně proti proudu, to je ergonomie a logika rozmístění ovládacích prvků. Již jsem nějaké DSko k dispozici měl, tudíž si na vše zvykám rychle, ale když jsem měl vůz této značky poprvé, ani jsem nenašel páčku pro ovládání vnějších zpětných zrcátek.

Prostoru je v interiéru dostatek jak vpředu, tak i na sedadlech v druhé řadě. I osoba vysoká 190 cm nemá problém sednout si sama za sebe. Místa je dostatek jak na nohy, tak i nad hlavou a v úrovni ramen. Též se musím zmínit o zavazadlovém prostoru. Ten nabízí slušných 555 až 1752 litrů pro zavazadla.

DS 7 Crossback | foto: Martin Schneider

Pohonné ústrojí

K pohonu DS7 slouží velice povedený přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,6 PureTech vyladěný na výkon 165 kW (225 koní) při 5500 ot./min a točivý moment má vrchol 300 N.m. již od 1900 ot./min. Motor je spárovaný s dobře odladěnou 8 stupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem. Poháněná jsou přední kola o velikosti 20 palců.

Jízda

Pod kapotou DS7 je můj oblíbený motor 1,6 PureTech, a tak jsem se na jízdu moc těšil. Po pár kilometrech bohužel musím konstatovat, že na takto velké auto úplně nestačí. Ne, že by "sedma" byla pomalá, ono zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,2 s a maximální rychlost 234 km/h jsou slušná čísla, ale oproti E-Tense s 300 koňmi a 520 N.m. jede čistě spalovací verze slušně řečeno průměrně.

Průměrně ovšem jede DSko jen co se dynamických schopností týče. Co mu jde takřka dokonale, to je schopnost hýčkat si posádku prvotřídním luxusem. Podvozek díky DS Active Scan Suspension, který v reálném čase mění nastavení tuhosti tlumičů, perfektně filtruje i větší výmoly a nerovnosti, kterých je na našich silnicích poslední dobou víc a víc. Na dobré úrovni je též nízká hladina aerodynamického a valivého hluku za jízdy. Navíc s otravným hlukem skvěle pomáhá bojovat špičkový audiosystém Focal se 14 reproduktory, který ovšem nefungoval vždy na 100%.

Automobilka DS používá techniku skupiny PSA, proto mi nejde do hlavy fungování infotainmentu. Ve vlakových vozech francouzského výrobce nefunguje tak, jak by měl. Jeho odezva na mé pokyny je velmi letargická a ospalá. Propojení audia přes Bluetooth také nefunguje dle mých představ. Takřka pokaždé hudba prvních 10 min přeskakovala, podobně jako to měla první autorádia s CD přehrávačem při jízdě po dlažebních kostkách.

DS 7 Crossback | foto: Martin Schneider

Spotřeba

S velkým benzínovým SUV se dá bez problémů v reálném světě jezdit do 8 litrů naturálu 95 na 100 km. Já jsem se po pár pokusech o svižnou jízdu rozhodl, že taková jízda mi k vozu úplně nesedí a že naopak zkusím zjistit, za kolik se dá s benzínovou DSkou jezdit, když dám přednost uvolněnému stylu řízení.

Zvolil sem si k testu 673 km dlouhou trasu, kterou jsem jel uvolněným, nikoliv však přehnaně pomalým tempem. Cesta obsahovala převážně dálnici a okresní silnice. Po téměř celém dni stráveném za volantem, jsem se dostal na příznivou spotřebu pouhých 6,2 litrů na 100 km.

DS 7 Crossback | foto: Petr Boháč

Cena

Automobil DS 7 začíná s motorem 1,5 BlueHDi 130 s manuální převodovkou ve výbavě PERFORMANCE Line na částce 895 000 Kč. Na opačném spektru ceníku je třísetkoňový plug-in hybrid E-TENSE, který ve výbavě SO CHIC může být váš od 1 395 000 Kč (námi testované provedení vyšlo na 1 781 500 Kč).

Nyní jsme měli v testu DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC 1.6 PureTech 225k EAT8, které začíná na 1 225 000 Kč, ovšem novinářské provedení přetékalo volitelnou výbavou, a tak se jeho cenovka zastavila až na nemalých 1 562 500 Kč.



Závěr

DS7 Crossback je pohledné, prostorné a úžasně pohodlné SUV střední velikosti. Zpracování interiéru je na vysoké úrovni a rozhodně se nemusí bát srovnání s německou konkurencí. Také motor, ač se skromným objemem 1598 ccm, má rozhodně co nabídnout. Dokáže být jak úsporný, tak i v kombinaci dobře fungující automatické převodovky , dostatečně rychlý.

Tudíž jako celek je námi testované DS 7 s benzínovým motorem až na pár zaváhání povedeným vozem. Ovšem já osobně bych neváhal a místo příplatkové výbavy raději sáhl po verzi E-Tense. Ta je co se do dynamických schopností a zábavě za volantem na zcela jiné úrovni.



Plusy:

- komfort

- zpracování

- spotřeba

Mínusy:

- neintuitivní ovládání

- reakce informace

- cena