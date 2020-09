Test Peugeot 208 1,5 BlueHDi 100 GT Line, zaslouženě autem roku 2020

Exteriér

Na první pohled auto působí o dost větším dojmem než ve skutečnosti je. Řekl bych, že největší podíl na této skutečnosti mají „nafouklé“ blatníky , jejichž lemy jsou v černé barvě a mají za úkol opticky zvětšit použitá 17“ kola. Nevím jestli toto řešení je vyloženě povedené , můj subjektivní názor je , že lemy blatníků by byly určitě hezčí v barvě karoserie.

Na vzhledu karoserie se podílel designér Yann Beurel, známý svou tvorbou na Peugeotu 508 a myslím si , že na 208 GT Line odvedl pořádný kus práce. Automobil zvenčí vypadá opravdu parádně. 208 působí sportovním dojmem s prvky vyšší elegance a celkově se tyto dva světy spojit opravdu povedlo. Na první pohled člověka zaujme nadčasový design přední části vozu, zejména pak lehce agresivní optika předních světlometů spolu s „Lvími zuby“. Světlomety jsou Full Led a v noci vás příjemně překvapí jejich vysoký výkon a automatické přepínání dálkových světel, které funguje velice dobře , za mě velké plus. Na první pohled zaujme i poměrně robustní kapota motoru, která je trochu vyboulená a člověk by si řekl , že se pod ní musí ukrývat obrovský motor.

Když se přesuneme k zadní části vozu, opět zde dominují Led zadní lampy , připomínající tentokrát Lví drápy. Nad zadním sklem sedí decentní spoiler a spodní část nárazníku 208 zdobí povedený černý difuzor s jednou kulatou koncovkou výfuku. V dolní části nárazníku se též nachází integrované světlo do mlhy. Záď Peugeota 208 se mně osobně líbí , možná i víc než přední část. Opravdu je těžké 208 GT Line nemít rád hned na první pohled.

Peugeot 208 GT Line | foto: Martin Schneider

Interiér

Pojďme se podívat dovnitř. Když otevřu dveře tak opět funguje první dojem a interiér vyloženě říká , vítejte ve sportovně laděném kokpitu. A to není nadsázka. Uvnitř dvěstěosmičky to vypadá snad ještě lépe než zvenčí. Sportovně tvarovaná sedadla vypadají perfektně a jsou neuvěřitelně pohodlná. Tuhle disciplínu má Peugeot v dnešní době opravdu zvládnutou bravurně! A malý detail, leč pro rodiče dost podstatný , 208 GT Line má v předním sedadle spolujezdce integrovaný ISO Fix, tudíž vaše zvědavé dítko se může kochat pohledem na moderní palubní desku připomínající spíše kokpit moderního raketoplánu a sedět v pevně fixované dětské sedačce, toto já osobně hodnotím obrovským palcem nahoru.

Po usednutí do sportovní sedačky řidiče si nelze nevšimnout sportovně laděného volantu s poměrně malým průměrem a širokým věncem na úchop. Drží se velice dobře. Ovšem dostáváme se k jádru pudla. Pozice za volantem je poněkud sportovnější než by obyčejný řidič chtěl, pokud chceme dobře vidět na digitální displej budíků přístrojové desky , musíme mít volant nastaven hodně dole. Tato poloha není každému řidiči zrovna pohodlná , ale dá se na ní poměrně rychle zvyknout. Ve středu palubní desky vyniká velký 10,25“ displej infotainmentu s celkem povedenou grafikou a poměrně svižnou odezvou v přepínání různých zákoutí Menu. Ovšem má to i svoje nevýhody, zejména pak ovládání docela důležitých věcí pomocí dotykového displeje. Za jízdy není zrovna jednoduché si přenastavit např. aktuální teplotu klimatizace. Zde bych rozhodně uvítal manuální ovladač. Pod tímto displejem infotainmentu se nacházejí výdechy ventilace, ovšem jsou umístěny poměrně dost nízko a při zapnuté klimatizaci a ruce řidiče na hlavici řadící páky , mohou způsobovat lehké omrzliny. Pod těmito výdechy naleznete manuální ovladač hlasitosti rádia a tady bych se na chvilku zastavil. Rádio resp. Audiosystém ve 208 zní fantasticky, musím pochválit kvalitu zvuku i při vysokých hlasitostech a hutnost basové složky vycházející z vestavěného subwooferu. Vedle ovladače hlasitosti rádia nalezneme ovladače výstražných blinkrů, vyhřívání okna apod. Tato tlačítka jsou kombinována mechanicky plus dotykově. A působí velice luxusním dojmem. Celkově pužité materiály v interiéru jsou na velice kvalitní úrovni a co se zpracování týče , připadám si jako ve voze prémiové značky. A ještě jeden detail musím ve 208 pochválit, a to je černá stropnice spolu s ambientním osvětlením palubní desky a výplně dveří.

Také velikost zavazadelníku mě mile překvapila, máme doma v rodině starší Peugeot 207 a tudíž mne napadlo srovnání objemu zavazadelníku napřímo. Zaparkoval jsem oba vozy vedle sebe , otevřel víka kufrů a 208 mile překvapila, opravdu má zavazadelník o něco větší. Konkrétně jsem do kufru naskládal 3 basy piva vedle sebe a ještě zbylo místo na tašku se salámy .Tudíž objem 299 litrů v základní poloze bohatě stačí. Po sklopení zadních opěradel vznikne prostor 994 litrů ovšem né zcela rovný.

Peugeot 208 GT Line | foto: Martin Schneider

Pohonná jednotka

Přesuneme se k pohonné jednotce, čtyřválcová vznětová přeplňovaná 1.5 BlueHDi se vstřikováním močoviny se hodí zejména pro klidnější řidiče, jejích 74 kW (100 koní) výkonu při 3500 ot/min. a 250 Nm při 1750 ot/min. vám rozhodně nebudou lámat vaz při akceleraci , ovšem na běžné cestování je to úžasná pohonná jednotka. Proč ?

Peugeot 208 GT Line | foto: Martin Schneider



Jízda

Protože dokáže jezdit velice úsporně, aniž by se člověk musel omezovat v dávkování plynu při rozjíždění nebo výjezdech ze zatáček. Jednoduše řečeno , jedete si jak chcete a motor si řekne o směšnou dávku paliva. Zde bych právem odpustil Peugeotu chybějící výkon. Jako požírač kilometrů je tahle pohonná jednotka bezkonkurenční. A k tomu vás na palubě neobtěžuje dieselový hluk z motorového prostoru, téměř vůbec o něm nevíte. Manuální šestistupňová převodovka má velice přesné dráhy řazení a za mě je radost s ní pracovat. Ale to největší překvapení během jízdy je rozhodně podvozek , tady si podvozkáři z Peugeota slušně mákli. Podvozek je vyladěný na svižnější projíždění zatáček na okreskách , ovšem neztrácí na komfortu na klasické unavené silnici 3.třídy v ČR. Ani 17“ kola s poměrně nízkým profilem pneumatik jízdu nikterak nedegradují. A za jízdy se do kabiny dostává pouze minimum hluku od odvalujících se kol. Podvozek je u 208 rozhodně povedený.



Spotřeba

A za kolik se s 208 BlueHDi jezdí ? Na papíře jezdí za 3.2 litru na 100 km , no realita v běžném provozu je o trošku horší, ovšem v době našeho týdenního testu jsem se rozhodně nehlídal a nejezdil Ecco Rallye a celková týdenní spotřeba se nám ustálila na hodnotě 4,8 litrů na 100 km, což si myslím je perfektní výsledek.



Cena

Cena Peugeotu 208 začíná na částce 315 000 Kč. Za tuto částku získáte základní výbavu spojenou s motorizací 1.2 PureTech 75 S&S MAN5. Naopak nejdražší je elektrická verze Peugeot E-208, která startuje na částce 820 000 Kč.



Co se ceny testovaného vozu 208 GT Line 1.5 BlueHDi v novinářské nabušené verzi týče, tak činí rovných 555 000 Kč, za které ovšem dostanete velice příjemný nadstandard, který kvalitou provedení rozhodně dohání prémiové značky automobilů.

Peugeot 208 GT Line | foto: Martin Schneider

Závěr

Tudíž zaslouží si Peugeot 208 titul Auto roku 2020 ??? Já píši , rozhodně ano ! 208 GT Line je podle nás v redakci velice povedené vozidlo, které designem vyhrálo na plné čáře a jízdními vlastnostmi taktéž. Rozhodně bych jeden kousek 208 GT Line rád zaparkoval ve své garáži. Myslím si, že Peugeot udělal obrovský krok dopředu a nezbývá než konstatovat : „…jen tak dál…"