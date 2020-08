Test Lexus NX 300h 4x4 E-FOUR, prémiové SUV jde vlastní cestou

Zvenčí

Lexus NX stejně jako ostatní vozy japonské automobilky poznáte od konkurence na první pohled podle typické masivní masky chladiče, jenž zabírá velkou část masky. Dále vpředu zaujmou trojité LED světlomety a LED denní světlomety ve tvaru znaku firmy Nike.

Dále na karoserii zaujme propracovaná změť křivek, které rozbíjejí velkou boční plochu a Lexus díky nim nevypadá zavalitě. Je to nejen estetické, ale hlavně účelné. S křivky, s pomocí spoileru na patách dveří a upravených zpětných zrcátkách, napomáhají k optimalizaci proudění vzduchu okolo vozu, čímž snižují spotřebu, aerodynamický hluk a zlepšují příčnou stabilitu.

Lexus NX 300h | foto: Petr Boháč

Uvnitř

Na to, jak Lexus NX vypadá zvenčí moderně, působí jeho interiér lehce oldschoolově. Za multifunkčním volantem se nachází sice digitální přístrojová deska, ale vypadá jako by obsahovala klasické analogové budíky, což není na škodu, jsou přehledné a dobře čitelné. To, že se nejedná o analogové budíky poznáte až v režimu SPORT. Levé budíky , které předtím zobrazovaly aktuální využíváný výkon pohonné jednotky, se promění v otáčkoměr.

Dále je na palubní desce nečekaně velká změť tlačítek na ovládání všeho možného. Poklonu si zaslouží ty, kterémi se ovládá ventilace vozu. Jsou na pohled i na dotek takřka dokonalé. Co mě ale myšlenkami odneslo do dob dávno minulých, je přítomnost CD přehrávače, to se dnes již opravdu nevidí. Také u ovládání infotainmentu šel Lexus proti proudu. Funkce na obrazovce se ovládají pomocí touchpadu.

Ač interiér působí lehce zastarale, je to příjemné prostředí na krátké i dlouhé cesty. Zpracování i použité materiály jsou kvalitní jak na pohled, tak i na dotek. Místa je v obou řadách sedadel velkoryse dost a do zavazadlového prostoru se může vejít slušných 555 litrů bagáže.

Lexus NX 300h | foto: Petr Boháč



Pod kapotou

NX 300h 4x4 E-FOUR spoléhá na plně hybridní pohon s možností jízdy čistě na elektrický pohon. Jeho hlavní součástí je zážehový čtyřválec s Atkinsonovým cyklem. S objemem 2494 ccm dokáže vyvinout nejvyšší výkon 114 kW (155 koní) při 5700 ot./min. a 210 N.m. při 4200 ot./min. točivého momentu. Kromě něj jsou ve voze dva elektromotory. První pro pohon přední nápravy má výkon 105 kW (143 koní) a točivý moment 270 N.m., ten druhý pro pohon kol zadní nápravy má výkon 50 kW (68 koní) a točivý moment 139 N.m.

Lexus NX 300h | foto: Petr Boháč

Jízda

Po uvelebení se v pohodlných sedačkách jsem hledal ideální pozici za volantem. Byl jsem velmi zaskočen kombinací manuálně nastavitelné sedačky s elektronicky stavitelným volantem, což je trochu úlet. Ve voze sedím výš a tedy mám dobrý přehled o dění před vozem, zároveň nelze přehlédnout jeho nemalé rozměry.

S přibývajícími kilometry mohu hodnotit nastavení podvozku a celkový jízdní dojem. Podvozek je tužší než jsem čekal, vůz se nehoupe a nenaklání, jízda je pohodlná bez nějakého natřásání, či nepříjemných ran od dorazů. Kola neodskakují a dobře kopírují i ne zcela hladký povrch našich silnic a nesilnic.

Ač řízení není úplně přeposilované a kola dobře drží, sportovní náčiní Lexus NX rozhodně není. Pohonné ústrojí, ne že by bylo slabé, ale síly na rozdávání rozhodně nemá, hatchback s 1,5 turbobenzínem bude pravděpodobně rychlejší. Mohutnému SUV vyhovuje plynulá a klidná jízda, při které bude svou posádku hýčkat pohodlím a hlavně tichem. Jelikož se jedná o plnohodnotný hybrid, dá se jezdit čistě na elektřinu a musím dodat, že v Lexusu se jim naladění pohonu povedlo. Při jízdě po okresních silnicích v rychlostech okolo 90 km/h jel vůz na benzín a zároveň dobíjel baterie. Když jsem pak vjížděl do obce a zpomalil na 50 km/h, vůz automaticky zhasl spalovací motor a většinu obcí jsem projel lokálně bezemisně.

Jízda po městě je příjemná, mimo město bez závodních ambicí takřka dokonalá. Kde ale Lexus NX ztrácí, to jsou dálnice. Při rychlostech do 130 km/h ještě není žádný problém, ale jakmile tuto rychlost překročíte, motor se okamžitě vytočí do nesmyslných výšek. Neadekvátně stoupne spotřeba a posádku otravuje kvílení vytočeného motoru.

Spotřeba

Silnou stránkou Lexusu NX 300h je jednoznačně jeho spotřeba. I přes nemalé rozměry a 2,5 litrový benzínový motor se díky dobře fungujícímu hybridnímu pohonu dá s vozem jezdit úsporně. Poskakování po ucpané Praze udává spotřebu blížící se k 10 litrům, avšak když jsem v podvečer absolvoval průjezd z jedné strany Prahy na druhou, nestačil jsem se divit zobrazenému průměru 2,9 litru na 100 km. Celkově jsem v městském provozu jezdil lehce pod 6 litrů na 100 km.

Dobré hodnoty vykazuje Lexus i při jízdě po okresních silnicích. S lehkou nohou se dá jezdit okolo 5,5 litrů a i při svižnější jízdě se spotřeba příliš nepřehoupne přes 7 litrů. Trošku horší je to po dálnici. Tam při ustálených 130 km/h jezdí Lexus za rovných 8 litrů na každých 100 km. Jízda vyšší rychlosti je pak kvůli kvílícímu motoru nepříjemná a spotřeba stoupá k nesmyslným hodnotám.

Celková průměrná spotřeba na konci testu byla 7,1 litrů na 100 km. To je hodnota srovnatelná třeba s Peugeotem 508 2.0 BlueHDi.

Lexus NX 300h | foto: Petr Boháč

Cena

Cena základního provedení s pohonem pouze předních kol startuje na částce 1.050.000 Kč, což za prémiové SUV s výkonem takřka 200 koní není vůbec špatné. Za čtyřkolku se připlácí 140.000 Kč. Testované provedení v nejvyšší výbavě s cenou od základního provedení trochu odskočilo. V showroomech Lexusu za něj chtějí 1.710.000 Kč. Není to málo, ale za tuto cenu máte plně vybavené luxusní SUV, které nabízí více muziky, než kolik za tuto cenu nabízejí německé prémiovky.

Závěr

Závěrečné hodnocení je z mého pohledu pozitivní. Nejedná se o vůz úplně pro každého, jelikož cena 1,7 milionu není málo a jako dálniční křižník je Lexus takřka nepoužitelný. Ale umím si představit, že bydlím ve vilce na širší periferii většího města a rád navštěvuji odlehlejší horské chaty. V takovém případě bych si Lexus NX dokázal představit v garáži. A představa je to velmi příjemná.

Lexus NX 300h | foto: Petr Boháč

Plusy:

- luxusní interiér i jízda

- spotřeba

Mínusy:

- jízda po dálnici

- lehce zastaralý interiér