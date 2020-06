Test: DS7 crossback E-TENSE 4x4, moderní technologie v elegantním hávu

Exteriér

Přes to, že je s námi DS7 už nějaký ten pátek, jeho design je neokoukaný a stále dokáže zaujmout. Kulatá karoserie zdobená bohatým chromováním působí daleko větším dojmem, než je jeho skutečná velikost. Vždyť s délkou 4573 mm je o slušný kus kratší než třeba taková Škoda Octavia. Přesto působí robustním dojmem.

Za zmínku určitě stojí maska chladiče s velkým chromovaným znakem DS a hlavně přední světlomety DS Active LED Vision. Každý světlomet obsahuje tři rotační moduly, které se při rozsvícení otočí o 180°, což dělá před vozem hezkou světelnou show. Také se mi moc líbily hliníkové 19" disky kol LONDON a v zádi dvojice koncovek výfuku s chromováním.

DS 7 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč



Interiér

V interiéru vozu DS je téměř každý detail vyveden ve tvaru kosočtverce. To platí jak pro hardware v podobě tlačítek, reproduktorů a téměř všeho ostatního, tak i software v provedení grafiky digitálního přístrojového štítu a ovládacích prvků infotainmentu.

Když se nebudu soustředit na kosočtverce, musím uznat, že snad v luxusněji pojatém interiéru jsem ještě neseděl. Kožená, elektricky stavěná a vyhřívaná sedadla, by neudělala ostudu ani jako křesla v dobře vybaveném obývacím pokoji. Jsou pohodlná a prostorná. Prim zde ovšem hraje dvojice velkých displejů. Dotykový displej infotainmentu má úhlopříčku 12", digitální přístrojový panel má dokonce 12,3".

Prostoru je v interiéru dostatek jak vpředu, tak i na sedadlech v druhé řadě. I osoba vysoká 190 cm nemá problém sednout si sama za sebe. Místa je dostatek jak na nohy, tak i nad hlavou a v úrovni ramen. Též se musím zmínit o zavazadlovém prostoru. Běžné je, že verze 4x4 a hlavně hybridy, nemají menší zavazadlový prostor, než základní motorizace s náhonem jen na přední kola. Ne však v tomto případě. Provedení E-TENSE nabízí stejných 555 až 1752 litrů pro zavazadla, jako mají i předokolky bez baterií.

DS 7 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč



Pohonné ústrojí

K pohonu DS7 slouží velice povedený přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,6 Puretech vyladěný na výkon 147 kW (200 koní) a točivý moment 300 N.m. Motor je spárovaný s 8 stupňovou automatickou převodovkou a pohání přední 19" kola. Spalovacímu motoru zdárně sekunduje hned dvojice elektromotorů. První z nich slouží k pohonu přední nápravy a poskytuje 81 kW (110 koní) / 337 N.m., ten druhý s výkonem 83 kW (112 koní) / 166 N.m. pohání zadní kola. Celkový maximální výkon DS7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 je 220 kW (300 koní) a 520 N.m. točivého momentu.

DS 7 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč



Jízda

S DS7 E-TENSE jsem již jel, sice před téměř půl rokem a jen 10 min, ale jel. Proto jsem očekával, že si sednu a hned budu vědět, jak se co ovládá. V testovacích vozech jiných značek, které jsem zatím měl k dispozici mi trvalo maximálně pár minut, než jsem si zvykl na veškeré ovládání, ne však v tomto případě. Vlajková značka skupiny PSA má ovládání velmi svébytné. Už jen najít tlačítko startu, které se nachází uprostřed prostorné desky pod hodinami jsem hledal podstatně delší dobu než je běžné. Pak nastavování zrcátka, které se nachází schované vlevo dole od volantu jsem také hledal poměrně dlouho. A na otevírání bočních oken, které se nachází na středovém panelu jsem si nezvykl ani po týdnu. Ovšem pravda je, že když jsem týden poté jezdil s vozem, který měl tlačítka pro stahování oken klasicky ve dveřích, neustále jsem se snažil sahat po neexistujících tlačítkách na středové konzoli. Ovládání je tedy neintuitivní, tedy alespoň pro člověka, který skáče z auta do auta. Majitel DSka si na to jistě brzy zvykne a s ovládáním nebude mít problém.

Vše osaháno a nastaveno, můžu se tedy rozjet. Posez je klacicky SUVéčkově vyšší, což zaručuje dobrý přehled o dění na silnici. Ze své pozice vidím obrovskou kapotu, která mi lehce připomíná pick-up X350d. DS7 je zkrátka plnotučné SUV a ne žádný malý módní crossover. Jízda po městě je velmi příjemná, 90% času jedu čistě na elektrický pohon, takže jízda je tichá a pohodlná. Díky obrovskému množství točivého momentu, který je k dispozici takřka okamžitě, se na každém semaforu z lehce obézního SUV stává král klání z 0 na 50 km/h. Akcelerace z 0 na 100 km/h je otázkou 5,9 s, což je velice slušný čas, který by šel ještě vylepšit. Při každém pokusu o rychlou akceleraci jsem zamáčkl plynový pedál do podlahy a ono nic. Vůz asi půl vteřiny v podstatě nereagoval, jako by se mě ptal "jsi si tím plynem opravdu jistý?" a až poté na vlně točivého momentu vystřelil vpřed. Až na to malé zaváhání na startu je zrychlení opojné a návykové.

Mimo město se DSko cítí jako ryba ve vodě. I přes na 300 koňové auto nezvykle úzké pneumatiky (šířka pouze 205 mm), nemá problém s přilnavostí ani v rychle projížděných zatáčkách. Ale spíše než sporťák, je to velmi pohodlné SUV. Ani hodně rozbitá silnice nebo lehký terén lesních a polních cest nevyvede podvozek z míry, posádka si užívá jen lehké houpání bez nějakých nepříjemných rázů. Plavnost jízdy mi připomíná starší Citoroeny s jejich podvozkem hydractiv.

Ideálním parťákem na dlouhé cesty je skvěle hrající HiFi systém FOCAL Electra se 14ti reproduktory o celkovém výkonu 515 W.



Spotřeba

Automobil jsem přebíral s plně nabitými bateriemi. Po prvních 50 km jízdy po městě jsem se dostal na průměrnou spotřebu 1,5 litru paliva a na 20 kWh elektrické energie na 100 km. Tudíž pokud máte možnost dobíjení, je crossback E-TENSE úžasně úsporným vozem. Což bohužel není můj případ, proto veškeré další měření bylo již bez dobíjení. S prázdnou baterií jsem po ucpané Praze jezdil za 8,6 litrů, v mírnějším provozu klesla spotřeba přibližně o litr.

Svižné dálniční temto znamená spotřebu 9 litrů na 100 km, při klidné jízdě lehce pod hranicí rychlostních limitů si DSko bralo 7,5 litru na 100 km. Po krásných silnicích se dá bez problémů jezdit za průměrných 5,9 litrů. Při eko jízdě jsem se dostal ke 4,4 litrům, naopak při razantnější jízdě stylem "brzda-plyn" stoupla spotřeba přes 8 litrů na 100 km.

Během týdenního testování jsem se s DS 7 crossback E-TENSE dostal na průměrnou spotřebu 7,0 litrů na 100 km, což považuji za skvělý výsledek na bezmála 2 tuny vážící SUV s náhonem na všechna kola s výkonem 300 koní. A to jsem nedobíjel baterie. Mít tu možnost, dalo by se bez problémů jezdit i za polovic.

Tedy ona tu ta možnost teoreticky byla. K vozu jsem dostal čip od firmy PRE, který mi měl zajistit možnost dobíjení u dobíjecích stojanů. Bydlím na Proseku a tak jsem si vyhlédl hned dva stojany PRE v mé blízkosti. Jeden se nacházel u areálu PVA a ten druhý jen kousek od něj. Bohužel ani jeden z nich na čip nefungoval. Byl jsem s vozem také na kávě u známého s rodinným domkem, kde měl venkovní zásuvku. Asi po hodině na na nabíječce byl deklarovaný dojezd na elektřinu jen 4 km. Takže doma přes noc, nebo v práci v podzemních garážích dostatečné, pro mě žijícího na sídlišti je dobíjení z veřejné sítě takřka nepoužitelné.

DS 7 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Cena

Automobil DS 7 začíná s motorem 1,5 BlueHDi 130 s manuální převodovkou ve výbavě PERFORMANCE Line na částce 895 000 Kč. Třísetkoňový hybrid E-TENSE můžete mít ve výbavě SO CHIC od 1 395 000 Kč. Testované provedení bylo v nejvyšší výbavě GRAND CHIC s příplatkovou výbavou, která obsahovala například noční vidění, Hifi systém Focal o výkonu 515 W a panoramatické střešní okno a vyšlo na 1 781 500 Kč.

Závěr

Značka DS je oprávněně vlajkovou značkou koncernu PSA. DS7 crossback E-TENSE 4x4, což je jejím vrcholem je pohodlné, rychlé a za určitých podmínek i úsporné SUV. Ale svým pojetím mi spíše připadá jako silný konkurent pro vozy jako je Lexus nebo Infiniti, než německému trojlístku Audi, BMW a Mercedesu. Což je trošku škoda, jelikož prvně jmenované nedosahují zdaleka takových prodejů, jako právě německé prémiovky. Přitom námi testované DS má rozhodně co nabídnout i konzervativním zákazníkům německých modelů.



Plusy:

- komfort

- výkon

- spotřeba



Mínusy:

- malá nádrž (43 L)

- intuitivní ovládání

- cena