Test: Honda Civic 1,0 VTEC Turbo CVT SPORT LINE, Terminátor s duší baletky

Exteriér

Již z dálky poznáte Hondu Civic od ostatních vozů v segmentu. Agresivněji vypadající vůz ve střední třídě ještě nikdy nikdo nevyrobil. Spíše než na rodinné auto vypadá jako speciál DTM, nebo na zakázku postavené auto u zavedeného tuningového studia motorem vyladěným alespoň na 300 koní.

Již velmi dynamicky působící Civic dostal ve verzi SPORT LINE navíc 17" kola z lehkých slitin, lakovaný do černé barvy s pneumatikami o rozměrech 235/45 R17, sportovní nárazníky a boční prahové lišty. Zadní část zdobí difuzor a přítlačné křídlo.

Ohledně vzhledu se lidé z mého okolí dělili na dva tábory. Pro jedny je Civic přehnaně "přezdobený" a pro ty druhé jde o nejhezčí hatchback na trhu. Já se přikláním spíše k té první skupině, i když ta druhá skupina byla početnější.

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo | foto: Petr Boháč

Interiér

Také po usednutí za volant je okamžitě jasné, že se nejedná o základní provedení, nýbrž o verzi SPORT LINE. Sedadla a tříramenný multifunkční volant mají prošívání červenou nití, což se mi vždy moc líbí. SPORT LINE má také černé podsvícení ukazatelů a displeje infotainmentu, ostatní varianty ho mají modré. Co se ukazatelů týče, připomínají mi ty z CR-V, což je dobře. Jsou přehledné a vypadají moderně, co se nedá říci o těch v menším HR-V.

Místa je v obou řadách sedadel dost, jen vzadu to mám se svými 181 cm nad hlavou tak akorát, v klobouku bych rozhodně jezdit nemohl. Velkou chválu si zaslouží zavazadlový prostor s dobrým přístupem díky velkým pátým dveřím. Základní objem má hodnotu 478 litrů, po sklopení zadních sedadel se objem zvětší až na 1267 litrů. Lépe než čísla vypovídá o jeho využití zátěžová zkouška v podobě rozvozu plexištítů do nemocnic. Z hatchbacku, který vypadá jako sporťák se rázem stal takřka stěhovák, do kterého se vejde nečekaně velké množství nákladu. Obrovskou pochvalu si jednoznačně zaslouží geniálně řešené plato zavazadlového prostoru. Po vyjmutí se sroluje a následně se vejde i pod sedadlo řidiče a nikde nepřekáží. Takovéto řešení by mělo být povinné v každém voze.

Chytře vymyšlená roletka zavazadlového prostoru | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Základní motorizací pro vozy Honda Civic je přeplněný zážehový řadový tříválce DOHC s 12ti ventily. Maximální výkon motoru je 93 kW (126 koní) při 5500 ot./min. a točivý moment má v závislosti na zvolené převodovce své maximum 180 nebo 200 N.m. Pro manuální převodovku to je 200 N.m. ve 2250 ot./min a pro bezestupňovou převodovku CVT je to 180 N.m. v rozmezí 1750-4500 ot./min. Poháněna jsou v obou případech kola přední nápravy.

Jízda

Testovaný Civic to u mě neměl moc lehké. Nemůže za to ani tak auto, ale načasování. V den, kdy jsem si ho přebíral, jsem vracel pouličního rváče v podobě Hyundai i30 N Performance. Honda na první pohled působí ještě dramatičtěji než eNko, což platí pouze než se s vozem rozjedu. Nikdy v životě jsem neřídil něco, co tak moc klame tělem. Jestli existuje pojem sleeper, tak Civic se základní motorizací by mohl založit novou kategorii pod názvem awaker. Motor má s objemem i říz asi jako krabice mléka, byť toho plnotučného. Vše ještě kazí převodovka CVT, která ač fungovala zatím ze všech CVT, která jsem řídil nejlépe, pocity z řízení nenabízí žádné.

Když se odprostím od vzhledu okruhového speciálu a budu vnímat Civica jako rodinné auto, rázem se můj pohled na něj otočí o 180°. Najednou jezdím v dobře vybaveném útulném interiéru. V pro mě ideální pozici za volantem (nemám rád SUV posez, kdy řidič nesedí v autě, ale jako by nad autem) a vše vypadá, jak vypadat má.

Také výkon motoru je najednou dostatečný. I přes skromný objem se po dynamické stránce může rovnat nejednomu atmosférickému motoru s dvojnásobným objemem. Ani předjíždění nedělá vozu sebemenší problémy. Převodovka CVT je skvělá do města, mimo město bych raději sáhl po manuálu. Papírově je sice o něco pomalejší, ale daleko lépe vtáhne rodiče do děje.

Při pohledu na 17 palcové pneumatiky s nízkým profilem jsem měl obavy o jízdní komfort. O to více jsem byl mile překvapen, jak pohodlně Honda jezdí. I svižná jízda po okresních silnicích nedělá vozu problémy. Díky lehkému motoru se neprojevuje nedotáčivost, když to přeženete s rychlostí v zatáčce, Civic se utrhne celý a za hlasitého kvílení pneumatik pod lehkým smykem všech kol projede zatáčku. Žádná záludná nedotáčivost nebo přetáčivost, prostě bezpečné rychlé projetí, jak to má být. Jen mě trochu zaráželo, že i přes značnou šířku pneumatiky se jejich kvílení objevovalo již při nečekaně nižších rychlostech.

Spotřeba

Spotřeba paliva se v městském provozu pohybovala dle dopravní situace. Mimo špičku se dalo jezdit okolo 5,5 litrů, při poskakování v kolonách stoupl průměr na 7,4 litrů na 100 km.

Překvapivě nízká byla spotřeba při jízdě mimo město. Při svižném tempu jsem s Civicem jezdil v průměru za 5,2 litru. Při cestování v klidném tempu se dá jezdit za 4,6 litru. Naopak když budete tříválci "šlapat na krk" spotřeba se vyšplhá až k 10 litrům na 100 km.

Na dálnici při rychlosti 130 km/h točí variátor rozumných 2750 ot./min, což se spolu se slušnou aerodynamikou odrazí v průměrné spotřebě 6,2 litru na 100 km.

Po týdenním soužití, které obsahovalo hodně jízdy po městě, včetně plně naloženého vozu ochrannými štíty a zkoušky dynamického potenciálu všech 126 koní se průměrná spotřeba ustálila na 6,6 litrech na každých 100 ujetých kilometrů.

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo | foto: Petr Boháč

Cena

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo startuje na našem trhu ve výbavě S za 479 900 Kč, za stejný vůz s převodovkou CVT zaplatíte 514 900 Kč. Námi testované provedení vyšlo na 719 900 Kč. Nad ním jsou už jen verze Sport Plus s motorem 1,5 VTEC Turbo s výkonem 134 kW (182 koní) a samozřejmě král hot-hatch předokolek Type-R.

Závěr

Honda Civic 1,0 VTEC Turbo CVT SPORT LINE je vůz střední třídy, který si jde vlastní cestou. Svým vzhledem jednoznačně vyčnívá nad konkurencí. A to jak pozitivně, tak negativně myšleno. Nechám na vkusu každého z vás, zda se přidá do tábora příznivců, či odpůrců. Co mě u vozu trápí je fakt, že prostě nejede tak, na co vypadá. Litrový tříválec má na svůj objem nadrozměrný výkon, ale stále je to litrový tříválec. Osobně bych neváhal ani sekundu a sáhl bych pro přeplňované "jedna-pětce", kterou jsem testoval v Hodně HR-V a byl jsem z jejího projevu nadšený. Jen škoda, že nelze tento povedený motor kombinovat s nižší výbavou a tím pádem i rozumnější cenou.

Ale věřím, že fanouškům série Fast and Furious nebo běžným uživatelům, kteří nemají pokřivené vnímání výkonu tak jako motoristický novinář, kterému 300 koní připadá málo, bude Honda Civic s litrovým motorem vyhovovat. Je to pohodlné, dobře vybavené auto se slušným podvozkem. Nedivil bych se, kdyby více zákazníků dalo přednost Civicu před sice povedenou, ale ničím jedinečnou Octavii.





Plusy:

- dynamicky působící vzhled

- nad očekávání prostorný interiér

- bohatá výbava

Mínusy:

- nejede tak, na co vypadá

- převodovka CVT snižuje požitek z jízdy

- cena