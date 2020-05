Test: Hyundai Tucson 2.0 CRDI N-Line, oblíbené SUV v nejlepší formě

Exteriér

Středně velké SUV s vnějšími rozměry 4480 mm na délku, 1850 mm na šířku a 1655 mm na výšku dostalo díky paketu N-Line sportovní šmrnc. Od základních modelů poznáte na N-Line přepracovaný přední nárazník , na němž přibyly přívody vzduchu. Maska je černá s chromovaným mřížkováním a nové jsou též světla denního svícení s technologií LED.

Černá jsou i 19 palcová kola, lemy blatníků, vnější zpětná zrcátka a zadní křídlo. Spodek zadního nárazníku zdobí decentní difuzor a dvojitá koncovka výfuku. Obecně nejsem velkým fanouškem optických paketů, ale musím uznat, že u Hyundaie se jim opravdu povedl. Kombinace černé barvy , Engine Red a sportovního paketu N-Line, vozu opravdu prospěla. Za mě je to nejhezčí Tucson, který jsem zatím viděl.

Hyundai Tucson | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér Tucsonu nabízí dostatek prostoru v obou řadách sedadel. Jeho zpracování i použité materiály jsou vzhledem k ceně vozu na velmi slušné úrovni. Prim u verze N-Line hrají jednoznačně sedadla a volant. Oboje jsou prošívané červenou nití, což dodává interiéru sportovní šmrnc. Jak je u Hyundai dobrým zvykem, volant je vyhřívaný, což přijde vhod ,když máte prsty zkřehlé po škrábání ledu z čelního skla.

Za volantem se nacházejí dobře čitelné analogové budíky. Displej infotainmentu je umístěn ve vrchní části palubní desky a působí trochu nepatřičně. Sice je v zorném poli řidiče a má slušné rozlišení, ale vypadá jako násilně dosazený na poslední chvíli, podobně jako u i30. Přitom i10 a nebo Kona dokazují, že to u Hyundai umějí i lépe. Výhodou je ovládání ventilace oddělené od infotainmentu, je přehledné a hned po ruce.

Hyundai Tucson | foto: Petr Boháč



Pohonná jednotka

K pohonu SUV Hyundai Tucson slouží přeplňovaný vznětový čtyřválec o obsahu 1995 ccm s výkonem 136 kW (185 koní) při 4000 ot./min s maximálním točivým momentem 400 N.m. v rozmezí 1750-2750 ot./min. Výkon motoru putuje na všechna čtyři 19 palcová kola prostřednictvím 8 stupňové automatické převodovky. Vznětový motor je doplněn částečně hybridním pohonem o napětí 48 V s kapacitou 0,44 kW/h. Díky němu se dle metodiky měření WLTP snížila průměrná spotřeba paliva ve městě o 0,5 L/100 km.



Jízda

Ve vozech značky Hyundai se vždy po krátké chvíli cítím jako doma. Ergonomie ovládacích prvků je na výbornou, a kam sáhnu, tam nahmátnu přesně ten ovladač, který jsem hledal. Bluetooth spojení chytrého telefonu s vozem funguje bezchybně. Jen nerozumím jedné věci, která se opakuje i u jiných značek. Za jízdy, do čehož se počítá i stání na křižovatce s vypnutým motorem , nelze párovat nová zařízení. Na obrazovce se objeví hláška, že to z bezpečnostních důvodu za jízdy nelze. Vždyť já přece zrovna nejedu, ale stojím. Také vozům nelze nijak vysvětlit, že zařízení nepáruje řidič, ale spolujezdec, tudíž opravdu žádné nebezpečí nehrozí.

K samotné jízdě nemám výhrady. N-Line je o něco tužší než obyčejná verze a jízdně si je, téměř 1900 kg vážící , SUV naprosto jisté. Nerozhodí ho ani rozbitá silnice. Ale o sportovní vůz i přes přídomek "eN" opravdu nejde. Váha hraje proti, takže Tucsonu se do zatáček moc nechce.

Motor, ač papírově má výkonu na rozdávání , ani v reálu nepůsobí tak silně. Výkon mi na běžné ježdění, ani bezpečné předjíždění nechyběl, ale nějaké zážitky z úžasného zátahu se nedostavily. Osobně bych dal přednost benzínové přeplněné "jedna-šestce" a pouze přednímu náhonu.

Pokud nebudeme brát Tucson N-Line jako sportovní SUV, ale jenom jako lépe vypadající a dobře vybavenou verzi, není jí téměř co vytknout. Jízda je pohodlná, dynamika slušná. Dělá přesně to, co by středně velké SUV mělo dělat a dělá to dobře.

Spotřeba

I přes své rozměry, výkon motoru a náhon na všechna kola, není Hyundai Tucson žádný Otesánek. Po městě jsem s ním dokázal jezdit za 6,1 litrů na 100 km. V hustém provozu jde spotřeba nahoru, ale i tak jsem se vždy vešel pod 9 litrů na 100 km.

Na okresních silnicích si 185 naftových koní vystačí v průměru se 6,6 litry na 100 km. Eco jízdou se dá spotřeba stáhnout o litr níže, při častějším předjíždění naopak spotřeba stoupá k 8 litrům na 100 km.

Na dálnici při tachometrových 130 km/h točí motor na 8 stupeň příjemných 1950 ot./min a nárokuje si 7,1 litrů na 100 km. Při razantnější jízdě po německé dálnici stoupla spotřeba na stále rozumných 8,5 litrů na 100 km.

Když jsem vůz vracel po týdenním testu, ustálila se průměrná spotřeba na 7,5 litrech na 100 km, což považuji za dobrý výsledek.

Hyundai Tucson | foto: Petr Boháč



Cena

Hyundai Tucson SUV startuje ve své velikosti na velmi lákavé částce 449 900 Kč. Za provedení N-Line s motorem 1,6 T-gdi s manuální převodovkou a náhonem na přední kola , dáte 659 990 Kč. Námi testované provedení , včetně veškeré příplatkové výbavy, stálo 887 890 Kč, což lze stále považovat za rozumnou cenu.



Závěr

Hyundai Tucson je oblíbené české SUV, čemuž se nelze divit. Vypadá dobře, jezdí dobře a není přehnaně drahé. Za verzi 2.0 CRDi N-Line si sice připlatíte, ale dostanete opravdu fešné a dobře vybavené SUV. Jen to sportovní od něj moc čekat nemůžete.

Plusy:

- vzhled

- dobrá výbava

- jízdní vlastnosti



Mínusy:

- N-Line je "eNko" spíše vzhledem než jízdou

- 2.0 CRDi má menší nádrž než ostatní motorizace

- systém MHEV ubírá v kufru přes 50 litrů objemu