Test: Mercedes-Benz X350d, prémiový pick-up se skvělým motorem

Když automobilka Mercedes-Benz uvedla studii nového terénního pick-upu, byl jsem z něj nadšený. Ale jelikož jsem v té době ještě nebyl motoristickým novinářem, ani ve snu mě nenapadlo, že bych se kdy dostal za jeho volant. To se mi poštěstilo až nyní, bohužel pár dní před oficiálním prohlášením o ukončení jeho výroby.



Exteriér

I přes to, že Třída X má svůj základ v japonském pick-upu Nissanu Navara, rozhodně si ho s ním nespletete. Konstruktéři od Mercedesu na něm zapracovali opravdu důkladně. Vždyť třeba takový rozchod kol prodloužili o 7 cm, což se podepsalo na prostoru jak v kabině, tak i na korbě.

Přední část se nese v duchu dnešních moderních SUV Stuttgartské automobilky. Nejednou se mi stalo, že proti mně jel Mercedes Benz GLE nebo GLS, a já si dlouho myslel, že se ke mně blíží kolega s Xkem. Zepředu vypadá X350d opravdu úchvatně, nebál bych se ho označit za snad nejelegantnější pick-up. Americké pick-upy vypadají drsněji a pro někoho i lépe, ale určitě ne elegantně. Přední části dominuje velká maska s obří hvězdou ve svém středu. Dobře vypadají též světlomety s označením LED High Performance, které navíc opravdu slušně svítí.

Při bočním pohledu si uvědomíte, jak je vůz skutečně velký. Na délku měří 5340 mm a rozvor kol je 3150 mm. To je přibližně o 20 cm víc než má obří SUV Bentley Bentayga. Vrcholnou specifikaci Třídy X z boku poznáte podle chromovaných doplňků a úžasné značky na předních blatnících "V6 TURBO". Mnou testovaný exemplář měl navíc v barvě vozu lakovanou odnímatelnou střechu korby. Ta dál propůjčuje vozu civilní vzhled a zvyšuje jeho praktičnost. Při běžném používání se na korbu vejde obrovské množství nákladu a když je potřeba odvézt třeba lžíci od bagru, není problém střechu odmontovat.

Jak jsem chválil přední část pick-upu od Mercedesu, tak zadek pochválit nemůžu. Zadek je tak nějak bez nápadu a úzké světlomety se mi moc nelíbí. A kvůli oné odnímatelné střeše bylo opravdu hloupě vymyšleno otevření zadních dveří. Nejprve se pomocí tlačítek odjistilo sklo, které nemělo žádné madlo ani úchyt. Musely se strčit prsty pod roh okna a otevřít směrem nahoru a teprve až pak šlo sklopit víko nástavby dolů.

O tom, jak Mercedes Benz X350d působí na okolí, sedí má příhoda, která se udála na horské chatě, kde jsme se ubytovali. Při zapisování se do knihy návštěv jsem uvedl své jméno Petr Boháč. Na to mi s nadšením správce chaty odpověděl "já vím, že jste boháč, však jsem viděl v čem jste přijel".

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč

Interiér

Po usednutí za volant Mercedesu jsem byl v prvním momentě nadšený. Místo v malém náklaďáku s původem z Nissanu jsem si připadal jako v luxusním SUV. Kožené čalounění palubní desky a dřevěný dekor přes její celou šíři vypadá bez nadsázky prémiově. Jako první jsem si vzpomněl na GL 420cdi, za jehož volantem jsem najel nejeden kilometr. Také elektronicky stavitelná kožená sedadla jsou pohodlná a ladí dobře. Při bližším zkoumání mé nadšení ale částečně opadlo. Spodní část palubní desky je z tvrdého a ne příliš estetického plastu a o středovém tunelu ani nemluvím. Zde je už plebiscitní původ jasně znatelný, velká nouze je především o odkládací prostory. Avšak jako celek beru pracoviště řidiče za nadprůměr v dané třídě.

Zklamání mě čekalo na druhé řadě sedadel. Se svou výšku 181 cm nejsem žádný čahoun, ale i tak jsem neměl moc místa na nohy a hlavou jsem se opíral o strop. S odnímatelnou střechou korby máte téměř nevyčerpatelný zavazadlový prostor, jehož délka je 1587 mm a šířka 1560 mm, v nejužším místě mezi podběhy pak 1215 mm. Problém nastává, když během jízdy skončí váš batoh u kabiny. Kvůli střeše nemáte šanci na něj ze země dosáhnout a tvrdá plastová podlaha korby nepříjemně tlačí do kolen, to mi věřte.

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč



Pohonná jednotka

Jednoznačně nejlepší na Mercedesu Třídy X je jeho pohonná jednotka. Pod kapotou X350d je plnotučný vidlicový šestiválec. Tento přeplňovaný vznětový motor o objemu 2987 ccm je naladěn na výkon 190 kW (258 koní) a dosahuje 550 N.m. točivého momentu. Přes 7 stupňovou automatickou převodovku jsou poháněna všechna čtyři kola. V náročném terénu přijde vhod redukce a uzávěrka diferenciálu. Na rozdíl od velké části pick-upů postavených na robustním žebřinovém rámu není zadní náprava tuhá a odpružená listovými péry. U Mercedesu by se jízdní vlastnosti díky víceprvkovému zavěšení a vinutým pružinám měly posunout o znatelný kus výše. Bohužel v praxi se to, tedy alespoň u testovaného kusu, neprojevilo.

Jízda

Jak jsem již psal výše, to nejlepší na X350d je její motor. Po nastartování se ozve příjemný mohutný zvuk, který nedoprovázejí téměř žádné vibrace. Jízda s tímto motorem je i v tak velkém a těžkém autě neskutečným zážitkem. Po sešlápnutí plynového pedálu Mercedes s chutí "vystřelí" vpřed a je jedno, zda jedu v autě sám nebo nás je na palubě 5 a k tomu plná korba zavazadel. Motor neúnavně táhne v jakékoliv rychlosti. Když jedu do táhlého stoupání a potřebuji předjet pomalu jedoucí kamion, a za ním dalších 5 až 6 vleknoucích se aut, stačí se jen podívat na plynový pedál a rázem jsem vpředu před kamionem a můžu z vesela pokračovat v jízdě dál, aniž by mě někdo zdržoval. Pojem jako "bezpečné předjíždění" naplňuje X350d do posledního písmenka.

Skvělému motoru výtečně sekunduje sametově řadící automatická 7 stupňová převodovka. Odvádí svou práci tak dobře, že jediná možnost, jak můžete zaznamenat změnu rychlostního stupně, je pohyb ručičky na otáčkoměru.

Skvělé pohonné jednotce, do které jsem se zamiloval na "první metr", bohužel neodpovídá naladění podvozku. Jízda po městě není tak houpavá jako u jiných terénních pick-upů a díky zadnímu víceprvkovému zavěšení ani nenaloženému autu zadní kola nikam neodskakují. To se u Mercesu vskutku povedlo. Ale celkově prostě není jízda kdovíjak příjemná. Každá malá dírka na silnici znamená ránu do přední nápravy. Na městské dlažbě nebo na rozbité okresce se ze mě "Xko" snažilo vyklepat duši. Také jízda v terénu není vůbec plavná a příjemná. Tam, kde jsem s L200 mohl jet slušným svižným tempem a podvozek pohlcoval všechny výmoly s takovou lehkostí, jako by jel jen na nedělní nákup do marketu, se Mercedes vyloženě trápil. I při poloviční rychlosti se celý třásl a já se pomalu začal obávat, abych si nepřekousl jazyk. Ale při pomalé jízdě je v terénu téměř nezastavitelný. V automatickém režimu náhonu na všechna kola jsem bez problémů vyjel po zasněžené cestě vedoucí podél sjezdovky, a to jsem měl ještě v záloze trvalý náhon 4x4, redukci a uzávěrku diferenciálu. Při cestě dolů ze strmého a kluzkého kopce jsem uvítal asistenta sjezdu z kopce. Nechal jsem vše na autě, jež si samo udržovalo rychlost při které nehrozí, že bych dostal smyk.

U podvozku mi přijde, že se konstruktéři snažili skřížit jízdní vlastnosti schopného off-roadu a sportovního SUV. Ale výsledný kompromis neexceluje ani v jednom. I přes kompromisně naladěný podvozek mě jízda s X350d neskutečně bavila. Vím, že se budu stále opakovat, ale šestiválec od Mercedesu je pro mě snad ten nejlepší naftový motor, se kterým jsem kdy jel.

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč



Spotřeba

Jak jsem nadšený z výkonu pohonné jednotky, tak další chválu zaslouží také u čerpací stanice. Od velkého terénního pick-upu s pohotovostní hmotností 2249 kg, jezdícím na širokých zimních pneumatikách a s výkonným šestiválcem, jsem čekal všechno možné, jen ne příznivou spotřebu.

Po Praze jsem dokázal jezdit dle dopravní situace v rozmezí 11 až 13 l/100 km. Ono by to šlo určitě i lépe, ale já jsem si zkrátka nemohl pomoci a každou světelnou křižovatku jsem opustil jako první. Dálnice, při ustálené rychlosti 130 km/h, znamená slušných proměněných 9,2 l/100 km. Okresní silnice při normálním, rozhodně ne pomalém tempu, mě překvapila asi nejvíc. Zde jsem s Xkem dokázal bez problémů jezdit za 6,7 l/100 km. Při poctivé eco jízdě jsem se dokázal vejít se spotřebou na pěkných 5,8 l/100 km.

Týdenní test jsem ukončil s průměrnou spotřebou 10,8 l/100 km. Není to špatný výsledek, ale hodně ho pokazily dynamické schopnosti vozu, díky kterým jsem se nechával často "unést". Výjezd na zasněženou sjezdovku průměrné spotřebě také dvakrát neprospěl. Věřím, že kdybych měl Mercedes doma a používal ho na běžné ježdění, dokázal bych s ním bez problémů jezdit v průměru okolo 9 l/100 km.

Cena

Cena vozu Mercedes-Benz X350d odpovídá prémiovosti vozu. Testované provedení bylo ve vrcholném provedení POWER, jehož cena s motorem V6 začíná na částce 1 227 000 Kč. Naše X350d měla nadále příplatkovou výbavu za 186 036 Kč a lakování karoserie za příplatek 15 277 Kč. Opomenout nesmíme odnímatelný hardtop a do kolen tlačící dno nákladového prostoru za 92 479 Kč. Výsledná cena je nemalých 1 520 792 Kč , a to jsou to ceny bez DPH. Po jeho přičtení se dostáváme až k částce 1 925 053 Kč. To je za pracovní pick-up opravdu hodně peněz. Na druhou stranu stejně dobře vybavený terénní Mercedes-Benz se šestiválcovým motorem za lepší částku nekoupíte.

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč



Závěr

U věcí, po kterých toužíte se to má tak, že máte přehnaná očekávání. Stejně jsem to měl v případě Xka. V duchu jsem si ho vykresloval v tom nejlepším světle, ale při setkání s realitou mé nadšení částečně uvadlo. Nechápejte mne špatně, X350d je skvělé auto, ale celkový dojem kazí různé detaily. U automobilky Mercedes-Benz se pokusili udělat nejlepší evropský pick-up, ale zůstali v půli cesty. I tak rozhodně patří mezi špičku své Třídy.

Bohužel kvůli malému zájmu zákazníků bylo rozhodnuto o ukončení jeho výroby a o nástupci zatím nebylo rozhodnuto. Osobně doufám, že vedení automobilky dostane odvahu a přijde s druhou generací Třídy X. Ale tentokrát bych uvítal opravdový vrchol mezi pick-upy, tudíž už žádný Mid-Size, ale rovnou plnotučný Full-Size pick-up. V portfoliu v uskupení Renault-Nissan, se kterým má Mercedes-Benz vřelé vztahy, se jeden takový nachází. Je jím Nissan Titan, na jehož základně postavené "Xko" by bylo suverénním králem mezi evropskými pick-upy.

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč

Plusy:

- úžasný motor V6 Turbo

- sametově řadící převodovka

- skvěle hrající audio

Mínusy:

- občas až zbytečně laciné detaily

- málo místa v druhé řadě sedadel

- naladění podvozku