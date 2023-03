Test Mercedes-Benz eSprinter 312 KAWA: konečně elektromobil, který dává smyl

Klame tělem

Námi testované provedení na první pohled nedá najevo, že se nejedná o běžnou naftou verzi. Jediná poznávací znamení jsou "Éčkové" SPZ a malé modré písmenko e před slovem Sprinter. Jinak je to typická bílá dodávka o délce 6088 mm, šířce 2175 mm a výšce 2676 mm. Díky 3924 mm dlouhému rozvoru má poměrně krátký zadní převis, čímž působí opticky menším dojmem, než jak velká doopravdy je. Velké bílé plochy rozbíjí černý plastový nárazník, na nějž navazuje mohutná černá maska s velkým logem automobilky. Pod ní se u konvenčního provedení skrývá chladič. Černé jsou pak i boční ochranné lišty a zadní nárazník se schůdkem usnadňujícím nastupování zadními dveřmi.

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Prostor a praktičnost

Více než 6 metrů dlouhá skříňová dodávka nabízí vpředu prostor pro trojici osob. Řidič má k dispozici svou vlastní elektricky vyhřívanou sedačku, vedle které se nachází příplatkový dvousedák s velkorysým úložným prostorem. Vyzkoušel jsem obsazení trojicí dospělých chlapů s průměrnou hmotností 110 kg a ač to bylo poměrně intimní, nebylo by to nic, co se nedalo vydržet. Při obsazení osobami průměrného vzrůstu není ani delší cestování problém. Výtku mám k absenci madla pro nástup spolujezdců, pro které tak nastupování není tolik komfortní. Kromě úložného prostoru pod dvousedákem je zde velké množství dalších odkládacích přihrádek, především pod čelním sklem. Žádná přihrádka není uzavíratelná a tak se odložené předměty dost zrcadlí na předním skle, což výrazně zhoršuje výhled.

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Mercedes-Benz

Samotné pracoviště rodiče je jednoduché, účelné a přehledné. Za volantem, na kterém je pouze klakson se nacházejí pádla pro zadávání intenzity rekuperace. Dvě páčky, kdy ta levá ovládá blinkry se stěrači a pravá sloužící jako jízdní volič. Budíky jsou skvěle čitelné - analogové. Mezi nimi se nachází malý displej. Pak tu máme jen jednoduché rádio a ovládání klimatizace. Nic navíc, co by rozptylovalo od práce a řízení. Zmínit snad můžeme ještě vnitřní zpětné zrcátko, kterým se koukáte na dělící přepážkou mezi kabinkou a nákladovým prostorem. Zprvu jsme nechápal, co tam vlastně dělá, až když jsem couval, všiml jsem si, že pod jeho části se nachází malý LCD displej od zpětně kamery. Použité materiály jsou jednoduché, tvrdé, ale lehko omyvatelné, což je u "užitkáče" velké plus.

Nákladový prostor je přístupný buď "šoupačkami" na pravé straně a nebo příplatkovými dvoukřídlími dveřmi s úhlem rozevření 270 °. Ložná plocha má délku 3272 mm a šířku 1787 mm (mezi podběhy jen 1412 mm). Ložná plocha je 5,539 m2 a její celkový objem je 11 m3. Podlaha je plastová s velký množstvím kotvících ok a stěny mají omyvatelné obložení až po výšku stropu. Pohotovostní hmotnost je nemalých 2609 kg a tak do celkové hmotnosti 3,5 tuny zbývá spíše lehce podprůměrných 891 kg.

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Pohon

Přední kola eSprinteru roztáčí elektromotor o výkonu 85 kW (115 koní) a točivém momentu 295 Nm. Baterie má kapacitu 55 kWh, z níž jde využít 47 kWh. Tato kapacita by měla stačit na dojezd 168 km. Testované provedení má 80 kW DC nabíječku a zvládá dobít z 10 na 80 % kapacity za 25 minut.

Jízda

Po usednutí do kabiny se člověk zorientuje téměř okamžitě. Ovládání je jednoduché a snad kromě ruční brzdy, která se vytahuje jak při zabrždění, tak při odbrzdění (logika mi říká, že by se mělo tlačítko zamáčknout) zde není nic, na co by si řidič musel zvykat. Snad ještě volič jízdních režimů. Ne jednou se mi za deště stalo, že jsme místo spuštění stěračů vyřadil na neutrál. Ale to je o zvyku a věřím, že budoucímu uživateli se to stávat nebude.

Samotná jízda je mnohem příjemnější, než jsem před samotným testem očekával. Myslel jsme si, že pouze 85 kW motor bude mít s vozem, který má hodně přes 2,5 tuny váhy hodně práce a reálný dojezd 150 km bude znamenat stresující hlídají hladiny nabití baterie. Avšak vše je trochu jinak. Z vozu je díky hodně vysokému posedu a rozměrnému čelnímu sklu skvělý výhled. Motor není žádný dravec, ale okamžitý nástup výkonu umí i s naloženou dodávkou slušně zahýbat. A co vysoká váha způsobená těžkou baterií (váží 630 kg)? Ta vlastně hraje překvapivě ve prospěch jízdních vlastností. Když je eSprinter prázdný, tak v podstatě váží tolik, co středně ložený "spalovák" a díky tomu odpadá nepříjemné odskakování zadní nápravy na nerovnostech. Takže je jízda i díky pneumatikám o normálním rozměru 225/75 R16 pohodlná za každého zatížení. Nízké těžiště zabraňuje vysokému vozu přehnaně se naklánět, díky čemuž má posádka pocit bezpečí i při ostřejší jízdě v zatáčkách. Další výhodou je tichý motor. Vůz při rozjezdu zní jako tramvaj. V rychlostech vyšších, než těch městských, je slyšet jen aerodynamický hluk a zvuk od odvalujících se pneumatik. A dojezd? Reálné potřeby městských doručovatelů jsou maximálně 80 ujetých kilometrů za den, což testovaný vůz splňuje téměř dvojnásobně. Já jezdil v teplotách od 0 do 9 °C půl vzdálenosti lehce ložený a půl středě s výslednou spotřebou 32 kWh na 100 km, což znamená dojezd 147 km. Navíc rychlé dobíjení usnadňuje možnost většího denní nájezdu. Za mě velice příjemná dodávka, která skvěle odvede práci, pro kterou byla vyvinuta.

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Petr Boháč

Cena

Mercedes-Benz Sprinter začíná v krátké verzi se vznětovým motorem již na částce 775 500 Kč. Za vznětovou verzi s rozměry testovaného provedení si zájemce připlatí asi 150 000 Kč. Elektrické provedení s naší větší baterií stojí v základu 1 581 500 Kč. Včetně příplatkové výbavy se jeho cena zvýší až na 1 740 506 Kč (bez DPH), což je oproti spalovací verzi pro elektrickou bohužel znatelný rozdíl.

Závěr

Ač jsem si před testem myslel, že elektrická dodávka je nesmysl, po týdenním soužití musím říct, že jsem změnil názor.

Narozdíl od nesmyslných elektrických SUV je opravdu ekologická. Za prvé i v našich podmínkách je CO2 asi 120 g na kilometr vypuštěný z komínu elektrárny. Kdežto vznětová verze vypustí dvojnásobek. Ale CO2 není vše. Důležitější je to, co lidé ve městě dýchájí. A z eSprinteru moc lokálních škodlivin v ovzduší opravdu nebude.

Jízda je tak snadná a pohodlná, že když se člověk naučí pracovat s vnějšími rozměry, dá se srovnat s osobním vozem. Žádné odskakování, náklony, hluk...

Dojezd okolo 150 km způsobu určení tohoto vozu je zcela adekvátní. Pro dálkové rozvozy je bateriová dodávka naprostý nesmysl a hodí se pouze do města a případně příměstský rozvoz.

V podstatě jediné, co kazí dojem z dobrého auta je jeho cena, která je propastně vzdálená od konvenčního provedení.

Plusy:

- jízda

- vnitřní prostor

Mínusy:

- cena

- omezená využitelnost kvůli nosnosti a dojedu