Off-road test terénních Toyot, zkusili jsme Hiluxe i Land Cruiser

Kromě prohánění se po okruhu se sportovními vozy od Toyoty a Lexusu byla možnost si na akci TOYOTA OFFROAD DEN projet i jejich terénní legendy v podobě dvojice vozů Toyota Hilux s manuální i automatickou převodovkou a legendu legend Toyotu Land Cruiser. Navíc na místě spolujezdce seděli instruktoři jízdy v terénu a dohlíželi na to, že děláme vše správně a svěřené Toyoty nehodíme někde na boudu.

Toyota Hilux | foto: Petr Boháč

Ještě před samotnými jízdami v off-roadech proběhla přednáška, při které nám byly objasněny principy konstrukce pohonu všech kol a asistenční systémy, jenž usnadňují jízdu v terénu. Můžeme jich pár vyjmenovat.

Toyota Land Cruiser je vybavena také několika pomocnými systémy, které ještě zlepšují jeho schopnosti a usnadňují řidiči práci. Například Active Traction Control (A-TRC) sám řídí brzdy i motor tak, aby vhodně rozdělil točivý moment mezi všechna čtyři kola. Downhill Assist Control (DAC) snímá otáčky kola, vypočítává rychlost vozu, směr jízdy a sklon kopce, aby usnadnil sjezd. Funguje přitom dopředu i dozadu

toyota land cruiser | foto: Petr Boháč

Funkce Crawl Control sama udržuje konstantní rychlost, aby se řidič mohl v náročném terénu soustředit pouze na řízení. Abyste tuto funkci mohli spustit, musíte jet méně než 25 km/h, zvolit režim L4, zařadit R, D nebo S, mít vypnutou funkci 2nd start a zavřít dveře.

Multi-Terrain Monitor pak ještě vylepší rozhled, protože na displeji zobrazí povrch kolem auta v 360 stupních, a zobrazuje dokonce i oblast pod vozidlem. Používá k tomu přední kameru, která terén nafilmuje přibližně tři metry před aktuální polohou vozidla a poté ho zpětně zobrazuje.

Propracovaný SUV & off-road polygon má délku 650 m a dle instruktorů byla stavěna tak, aby se dala projet s Dacii Duster. Nevědět to a nebýt mi jasné, že Toyota si před novináři nechce udělat ostudu s tím, že by jejich vůz někde uvízl, měl bych z určitých úseku polygonu lehké obavy. Čekaly nás prudké výjezdy a sjezdy. Ostré, nakloněné zatáčky s tak malým poloměrem, že jsem nevěřil, že je Toyota Hilux na podvozku s rozvorem náprav 3085 mm a délkou 5255 mm může projet, aniž by se buď čumákem nezapíchla do stromu a nebo zadkem neskutálela ze svahu.

Jak již bylo psáno ze začátku, celý polygon jsem projel hned třikrát. A to v Hiluxu s automatem, následně s manuálem a na závěr v Land Cruiseru. Každá jízda byla jiná a k terénu měl možná blíže Hilux s automatem a s asistenty pro jízdu v terénu blíže k Land Cruiseru, než k druhému pick-upu s manuálem. Každopádně ve všech třech případech byly Toyoty suverénní a polygon projely bez sebemenšího zaváhání.

Toyotu Hilux jsme u nás v redakci nedávno testovali, tak si zde můžete přečíst názor kolegy. Na nějaké závěry ohledně Land Cruiser je ještě brzy a lepší obrázek si uděláme, až se objeví v našem testu.

Toyota Hilux | foto: Toyota ČR

Závěr Toyota Hilux AT

Toyota Hilux s motorem 2.8D-4D z Land Cruiseru ve výbavě Invincible Sport je skvěle vypadající charismatický pick-up, který je synonymem odolnosti a robustnosti. V terénu zvládá opravdu dost a vůbec nemáte pocit, že ho trápíte, naopak. Motor poskytuje v rámci třídy nadstandardní dynamiku a výkon, trumfne jej pouze šestiválcový Amarok. Za to vše ovšem budete muset překousnout vyšší cenovku a fakt, že je na silnici oproti konkurenci celkem prkenný.

Otázku spolehlivosti u nových vozů těžko hodnotit, ale podíváme-li se na předchozí generace Hiluxu, tak věříme, že u tohoto „nováčka“ půjde taktéž o mimořádně odolného jedince. Větší smysl by mi ovšem dával Hilux v nižší výbavě, který se poté s cenou dokáže vyrovnat svým konkurentům. Ti ale mnohdy nabídnou za stejné peníze automat a vyšší výbavový stupeň. Náš konkrétní kus v „plné palbě“ za více než 1,6 milionu si zaslouží 8/10 bodů.