Test Renault Megane Grandtour 1.3 TCe 160 R.S. Line EDC, rodinné sportování

Na test Renaultu Megane jsem byl velmi zvědavý. Kdysi jsem měl doma první generaci tohoto kombíku nižší střední třídy, a proto mě velice zajímalo, kam až se za čtvrt století od začátku výroby posunul. Pojďme se na něj blíže podívat.

Renault Megane Grandtour R.S. Line TCe 160 EDC | foto: Petr Boháč

Exteriér

Současná, již čtvrtá generace prošla v minulém roce faceliftem. Asi nejvíce na Meganu zaujmou přední světla s technologií LED Pure Vision. Mezi předními světly se nachází pochromovaná maska chladiče s velkým znakem automobilky. Také zadní světla jsou vybavena technologií LED. Světelným podpisem se faceliftovaný Megane zařadil po bok Clia a Capturu, kteří tento design světel dostali již dříve.

Tmavě modrý kombík s chromovanými doplňky stojící na 18 palcových kolech působí dynamickým dojmem. Mně osobně přijde co po designové stránce jako jeden z nejzajímavějších vozů ve své třídě. Třeba takový Golf Variant současné, již osmé generace , mi přijde při pohledu zvenku daleko nudnější.

Renault Megane Grandtour R.S. Line TCe 160 EDC | foto: Petr Boháč

Interiér

V interiéru testovaného Megane ve výbavě R.S. Line hrají prim sportovní sedadla a dvojice velkých displejů.

Přední sedadla v testovaném Renaultu vypadají na první pohled, jako by přišly ze světa motorsportu. Mají velmi výrazné boční vedení a prošívání rudou nití. Také bezpečnostní pásy mají červený proužek a skvěle ladí k povedeným sportovním sedadlům. I zadní lavice určená pro trojici pasažérů působí na první dojem jako sportovní sedadla pro dvojici na krajích sedících spolujezdců. Detail v podobě černého prošívání se pak nachází též na výplni dveří a na voliči automatické převodovky. Mně by se tento detail líbil ještě ve vrchní části tříramenného multifunkčního volantu. Pak bych si v rodinném kombíku s trochou nadsázky připadal pomalu jako ve speciálu pro závody rally.

Z dvojice displejů se ten větší z nich nachází přímo před řidičem. Je jím digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,2 palce s možností volby jeho vzhledu a zobrazovaných údajů. Druhým je dotykový displej infotainmentu s úhlopříčkou 9,3 palce postavený na výšku. Velkou chválu si u Renaultu zaslouží za to, že ovládání topení a klimatizace má na starosti pod displejem umístěná dvojice otočných ovladačů spolu s několika tlačítky. Toto řešení je intuitivní a neodvádí pozornost během řízení.

Správný počet válců

Pod kapotou testovaného Renaultu Megane se nachází přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1333 ccm. Ten je v tomto případě naladěn na výkon 116 kW (158 koní) v rozmezí 5500-6000 ot./min a točivý moment v širokém pásmu 1800-3750 ot./min. dosahuje 270 N.m. Přes dvouspojkovou 7 stupňovou automatickou převodovku EDC jsou poháněna přední kola.

Jako po kolejích

Renault Megane R.S. má poměrně tuhý podvozek. Navíc na příplatkových 18 palcových kolech je jízda poměrně tvrdá. Ne že by byla úplně nepohodlná, ale od mého jedničkového Megane, který byl uhoupaná žvýkačka, je podvozek tvrdý až až. Svou tuhostí mi připomíná spíše německou konkurenci než francouzskou houpačku.

Přes tužší naladění podvozku musím pochválit, že přes nerovnosti kola neodskakují od vozovky . To zaručuje skvělé držení zvolené stopy, kdy i při vyšších rychlostech Megane projede ve všech zatáčkách bez sebemenšího náznaku nedotáčivosti či přetáčivosti. Během svižné jízdy po okreskách jsem si i díky sedačkám připadal spíše jako v ostrém Megane R.S., než v rodinném kombíku.

Dobrému podvozku zdárně sekunduje přeplňovaný zážehový čtyřválec, jenž si dobře rozumí s pohotově řadící dvouspojkovou automatickou převodovkou. Spojení jistého podvozku a živého motoru vykouzlí úsměv na tváři nejednomu tatínkovi, který vytáhne své ratolesti na nedělní výlet. Tedy za předpokladu, že ratolesti mají dobrý žaludek a nevadí jim prudké změny směru. Jediné, co při jízdě po okreskách postrádám, je nějaká zpětná vazba od přeposilovaného řízení.

Stejně jako na okreskách se Megane cítí dobře i na dálnici. Při 130 km/h točí motor na sedmičku necelých 2,5 tisíce otáček a do interiéru neproniká nepříjemný zvuk. Tedy alespoň ne zvenčí.

Kde jsem z naladění auta nebyl vůbec nadšený byla jízda ve městě. Podvozek na kočičích hlavách nebyl z nejpohodlnějších, ale to by se dalo vydržet. Horší ale byla spolupráce mezi motorem a převodovkou. I když jsem byl na plynu hodně opatrný, auto se rozjíždělo hodně agresivně. Jízda v kolonách a neustálé rozjíždění se na semaforech by se dalo popsat slovy "přískokem skok". Když zapršelo, byl problém se rozjet bez protočení předních kol.

Kromě jízdy po městě se mi nelíbil ani syntetický zvuk motoru. Dle jízdního režimu se zvuk linoucí z reproduktorů měnil. Logicky nejméně vyzrálý byl v režimu Eco a naopak nejvýraznější byl v režimu SPORT. Ze začátku to byla docela zábava, ale po chvíli začal být reprákový zvuk motoru trochu otravný.

Spotřeba

Renault Megane s přeplňovaným zážehovým čtyřválcem umí jezdit po městě v rozmezí dle provozu mezi 7 až 10 litry na 100 km. Po okreskách dle stylu jízdy od 6,5 až po 9 litrů na 100 km. Na dálnici točí při 130 km/h na sedmý stupeň pouhých 2450 ot./min. Díky tomu se spotřeba drží na slušných 6,9 litrech na 100 km. Celkový průměr po týdenním ježdění se ustálil na 7,4 litech benzínu na 100 ujetých km.

V týdnu, kdy jsem měl Megana k dispozici probíhal i rozhovor s holkama z projektu Česká holka, dobrá holka. Zde jsou postřehy od Káti a Báry.

Česká holka dobrá holka | foto: Petr Boháč

Jak se vám líbí testovaný Renault Megane?

Česká holka dobrá holka | foto: Česká holka dobrá holka

Káťa

Vzhledově zvenku je velmi povedený, ač moc nejsem fanoušek Renaultu. Líbí se mi hodně přední světla, která jsou taková netypická. Interiér vozu je příjemný, na první pohled mě zaujalo červené prošívání, to má za mě 10/10. Dále pak velká obrazovka, kde se dá spustit navigace a zároveň sedačky jsou velmi pohodlné. Co mě trochu přišlo vtipné, je zvuk motoru pouštěný z repráků v režimu sport. Už jsem si stáhla tenhle zvuk i do svojí Oktávky 😃

Česká holka dobrá holka | foto: facebook

Bára

Není to auto, které by mě napadlo si někdy chtít pořizovat, o Renaultu jsem nikdy neuvažovala a obecně na francouzská auta nejsem. Ale mile mě překvapilo, jak je auto tiché, pěkně se řídí a je moc pohodlné. Ve sportovních sedačkách se sedí skvěle a není to žádný lenoch. Automat řadí velice rychle, ne tak jak jsem zvyká u jiných aut, kterým trvá věčnost než přeřadí. Kdo má Renaulty rád je to určitě super volba.

Závěr

Za čtyři generace se Renault Megane stále vyvíjí a ta současná, kor ve verzi R.S. Line , nemá s mým jedničkovým Meganem takřka nic společného. Jistě, za čtvrt století se není čemu divit. Ale v době, kdy jsem jezdil v Meganu, tak můj kamarád jezdil ve stejně starém VW Bora. Ta byla proti mému měkkému francouzovi o dost tužší a také v interiéru působila sportovnějším dojmem. A přesně tak na mě působí dnes popisovaný Megane R.S. Line. Je to více Bora než původní jedničkový Megane.

Za dobře vybraného Renaulta Megane R.S. Line se silným motorem a automatickou dvouspojkovkou necháte u dealera 645 000 Kč.

Plusy:

+ Živý motor

+ Skvěle drží zvolenou stopu

+ Dobrý kompromis mezi komforem a sportovní jízdou

Mínusy:

- přepisovaný posilovač řízení

- agresivní rozjezdy

- syntetický zvuk motoru